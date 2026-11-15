Kihalt óriások csontjai kerültek elő egy barlangból – hihetetlen felfedezés

Kurt Walde hegyi vezető 2026 júliusában, több mint 2850 méteres magasságban fedezte fel a barlangot, miután egy meredek, omladékos hegyoldalon leereszkedve eljutott annak bejáratához – számolt be a BBC. A férfi már három és fél évvel korábban felfigyelt egy sötét foltra a sziklafalon. Amikor végül bejutott az üregbe, fejlámpája fényében rengeteg csontot és koponyát pillantott meg. A maradványok feltehetően az Ursus ladinicus nevű, mintegy 24 ezer éve kihalt medve-fajhoz tartoznak.

Őskori medve maradványokra leltek. (Illusztráció)

Fotó: Autonomous University of Barcelona

A közeli Conturines-barlangban korábban azonosított példányok akár 1200 kilogrammot is nyomhattak, testhosszuk pedig elérhette a három métert. Fogaik alapján kizárólag növényekkel táplálkoztak.

Barlangi medve csontvázak a Dolomitokban

A felfedezés jelentőségét növeli, hogy az Ursus ladinicus maradványait eddig kizárólag az 1987-ben feltárt Conturines-barlangból ismerték.

Christian Terzer, a bolzanói régészeti hivatal vezetője szerint az új lelőhelyen jóval több csont található, mint a korábban ismert barlangban.

A kutatók számára különösen rejtélyes, hogy néhány csont magányosan, nagyobb sziklák tetején fekszik.

Egyelőre nem tudni, természetes folyamatok juttatták-e oda őket, vagy egykor emberek is járhattak a barlangban.

A szakemberek azt is vizsgálni szeretnék, hogyan jutottak be az állatok a ma rendkívül nehezen megközelíthető üregbe, illetve lehetett-e valaha összeköttetés a két barlang között.

A lelőhelyet a szennyeződések és az illetéktelen behatolók miatt lezárták. A tudományos kutatások várhatóan 2027 júniusában folytatódnak.

A szakértők reményei szerint a csontok, fogak és esetleges genetikai maradványok segítségével pontosabb képet alkothatnak a jégkorszak óriási medvéinek külsejéről, életmódjáról és környezetéről.