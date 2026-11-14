Ez a népszerű reggeli növelheti a mellrák kialakulásának kockázatát

A mellrák kialakulásában számos tényező játszhat szerepet, köztük az életkor, a hormonális változások, a testsúly és az életmód. A kutatók régóta vizsgálják azt is, hogy a táplálkozás, különösen a cukorfogyasztás milyen hatással lehet a betegség kockázatára. Egy dél-koreai tanulmány most arra világított rá, hogy nem feltétlenül az elfogyasztott cukor teljes mennyisége a meghatározó, hanem az is számíthat, milyen élelmiszerből származik.
Mellrák és táplálkozás: több mint 71 ezer nőt vizsgáltak
A dél-koreai kutatók 71 264, 40 és 69 év közötti nő adatait elemezték. A résztvevők táplálkozási szokásait kérdőívek segítségével mérték fel, majd átlagosan 9,2 éven keresztül követték nyomon az egészségi állapotukat.
A szakemberek elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a különböző cukorforrások milyen kapcsolatban állhatnak a betegség kialakulásával. Ennek érdekében több élelmiszercsoport fogyasztását vizsgálták:
- cukrozott reggelizőpelyhek,
- lekvár és vaj,
- sütemények, köztük torták és kekszek,
- fagylalt,
- édességek,
- szénsavas üdítőitalok,
- hagyományos, édesített koreai tea.
Az eredmények értékelésekor több lehetséges befolyásoló tényezőt is figyelembe vettek, például az életkort, a testtömegindexet, a dohányzást, az alkoholfogyasztást és a fizikai aktivitást.
Melyik népszerű reggeli növelheti a mellrák kockázatát?
A kutatás egyik legfigyelemreméltóbb eredménye a cukrozott reggelizőpelyhekhez kapcsolódott. Azoknál a nőknél, akik két hónap alatt egynél többször fogyasztottak ilyen termékeket, 34 százalékkal magasabb volt a mellrák kialakulásának relatív kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem ettek cukrozott reggelizőpelyhet.
A fagylalt esetében is kimutattak összefüggést: a hetente egyszeri fogyasztás 26 százalékkal magasabb relatív kockázattal járt együtt azokhoz képest, akik nem fogyasztottak fagylaltot – írja a FIT BOOK.
Amikor a kutatók az összes vizsgált, cukorban gazdag élelmiszert együttesen elemezték, azt találták, hogy a heti két adagnál többet fogyasztóknál 28 százalékkal magasabb volt a betegség relatív kockázata, mint azoknál, akik havonta kevesebb mint egy adagot ettek ezekből.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a százalékos értékek relatív kockázatnövekedést jelentenek, nem pedig azt, hogy az érintett nők 34 százaléka megbetegedett volna.
Miért nem jelentett ugyanilyen kockázatot a gyümölcsfogyasztás?
A vizsgálatban részt vevő nők átlagosan napi 44 gramm cukrot fogyasztottak, amelynek közel 43 százaléka gyümölcsökből származott.
A kutatók azonban nem találtak statisztikailag jelentős összefüggést a gyümölcsfogyasztásból származó cukor és a mellrák fokozott kockázata között. A teljes cukorbevitel esetében sem mutattak ki ilyen kapcsolatot.
Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a gyümölcsök a természetes cukrok mellett rostokat, vitaminokat és más kedvező hatású növényi vegyületeket is tartalmaznak.
A kutatók szerint a hozzáadott cukorban gazdag élelmiszerek eltérő módon hathatnak a szervezetre. A túlzott cukorfogyasztás ronthatja az inzulinérzékenységet, és befolyásolhatja bizonyos, a sejtek növekedésében szerepet játszó hormonális folyamatok működését. Ezeket a lehetséges biológiai mechanizmusokat azonban a mostani vizsgálat közvetlenül nem elemezte.
Valóban mellrákot okozhatnak a cukrozott reggelizőpelyhek?
A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények nem bizonyítanak ok-okozati kapcsolatot. A tanulmány megfigyeléses vizsgálat volt, vagyis a szakemberek a résztvevők étkezési szokásait és későbbi egészségi állapotát hasonlították össze.
A kutatásnak több korlátja is volt. A táplálkozási adatokat a résztvevők saját bevallása alapján gyűjtötték, ráadásul az étkezési szokásokat csak a vizsgálat kezdetén mérték fel. Az elemzés nem tudta pontosan elkülöníteni a természetes és a hozzáadott cukrokat, és bizonyos hormonális tényezőket sem vettek figyelembe. Az eredmények kizárólag dél-koreai nők adataira épültek, ezért nem feltétlenül általánosíthatók más népességcsoportokra.
A tanulmány így nem azt bizonyítja, hogy a cukrozott reggelizőpelyhek vagy a fagylalt közvetlenül mellrákot okoznak. Arra azonban felhívja a figyelmet, hogy a cukor forrása fontos szerepet játszhat az étrend és a daganatos betegségek kockázata közötti összefüggésben.
A vizsgálat során összesen 713 új mellrákos megbetegedést regisztráltak.