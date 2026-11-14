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mellrák

Ez a népszerű reggeli növelheti a mellrák kialakulásának kockázatát

36 perce
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Sokan édes reggelivel kezdik a napot, ám egy új dél-koreai kutatás szerint nem mindegy, milyen élelmiszerekből jut cukor a szervezetünkbe. A mellrák kialakulásának kockázatát több mint 71 ezer nő táplálkozási szokásainak elemzésével vizsgálták. Az eredmények szerint bizonyos cukros ételek fogyasztása magasabb megbetegedési kockázattal járt együtt, míg más cukorforrások esetében nem találtak ilyen összefüggést.
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mellrákreggelicukorbevitel

A mellrák kialakulásában számos tényező játszhat szerepet, köztük az életkor, a hormonális változások, a testsúly és az életmód. A kutatók régóta vizsgálják azt is, hogy a táplálkozás, különösen a cukorfogyasztás milyen hatással lehet a betegség kockázatára. Egy dél-koreai tanulmány most arra világított rá, hogy nem feltétlenül az elfogyasztott cukor teljes mennyisége a meghatározó, hanem az is számíthat, milyen élelmiszerből származik.

A mellrák kockázata és a cukrozott reggelizőpelyhek fogyasztása között összefüggést találtak a kutatók
A mellrák kockázata és a cukrozott reggelizőpelyhek fogyasztása között összefüggést találtak a kutatók
Fotó: Pexels

Mellrák és táplálkozás: több mint 71 ezer nőt vizsgáltak

A dél-koreai kutatók 71 264, 40 és 69 év közötti nő adatait elemezték. A résztvevők táplálkozási szokásait kérdőívek segítségével mérték fel, majd átlagosan 9,2 éven keresztül követték nyomon az egészségi állapotukat.

A vizsgálat során összesen 713 új mellrákos megbetegedést regisztráltak.

A szakemberek elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a különböző cukorforrások milyen kapcsolatban állhatnak a betegség kialakulásával. Ennek érdekében több élelmiszercsoport fogyasztását vizsgálták:

  1. cukrozott reggelizőpelyhek,
  2. lekvár és vaj,
  3. sütemények, köztük torták és kekszek,
  4. fagylalt,
  5. édességek,
  6. szénsavas üdítőitalok,
  7. hagyományos, édesített koreai tea.

Az eredmények értékelésekor több lehetséges befolyásoló tényezőt is figyelembe vettek, például az életkort, a testtömegindexet, a dohányzást, az alkoholfogyasztást és a fizikai aktivitást.

Melyik népszerű reggeli növelheti a mellrák kockázatát?

A kutatás egyik legfigyelemreméltóbb eredménye a cukrozott reggelizőpelyhekhez kapcsolódott. Azoknál a nőknél, akik két hónap alatt egynél többször fogyasztottak ilyen termékeket, 34 százalékkal magasabb volt a mellrák kialakulásának relatív kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem ettek cukrozott reggelizőpelyhet.

A fagylalt esetében is kimutattak összefüggést: a hetente egyszeri fogyasztás 26 százalékkal magasabb relatív kockázattal járt együtt azokhoz képest, akik nem fogyasztottak fagylaltot – írja a FIT BOOK.

Amikor a kutatók az összes vizsgált, cukorban gazdag élelmiszert együttesen elemezték, azt találták, hogy a heti két adagnál többet fogyasztóknál 28 százalékkal magasabb volt a betegség relatív kockázata, mint azoknál, akik havonta kevesebb mint egy adagot ettek ezekből.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a százalékos értékek relatív kockázatnövekedést jelentenek, nem pedig azt, hogy az érintett nők 34 százaléka megbetegedett volna.

Miért nem jelentett ugyanilyen kockázatot a gyümölcsfogyasztás?

A vizsgálatban részt vevő nők átlagosan napi 44 gramm cukrot fogyasztottak, amelynek közel 43 százaléka gyümölcsökből származott.

A kutatók azonban nem találtak statisztikailag jelentős összefüggést a gyümölcsfogyasztásból származó cukor és a mellrák fokozott kockázata között. A teljes cukorbevitel esetében sem mutattak ki ilyen kapcsolatot.

Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a gyümölcsök a természetes cukrok mellett rostokat, vitaminokat és más kedvező hatású növényi vegyületeket is tartalmaznak.

A kutatók szerint a hozzáadott cukorban gazdag élelmiszerek eltérő módon hathatnak a szervezetre. A túlzott cukorfogyasztás ronthatja az inzulinérzékenységet, és befolyásolhatja bizonyos, a sejtek növekedésében szerepet játszó hormonális folyamatok működését. Ezeket a lehetséges biológiai mechanizmusokat azonban a mostani vizsgálat közvetlenül nem elemezte.

Valóban mellrákot okozhatnak a cukrozott reggelizőpelyhek?

A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények nem bizonyítanak ok-okozati kapcsolatot. A tanulmány megfigyeléses vizsgálat volt, vagyis a szakemberek a résztvevők étkezési szokásait és későbbi egészségi állapotát hasonlították össze.

A kutatásnak több korlátja is volt. A táplálkozási adatokat a résztvevők saját bevallása alapján gyűjtötték, ráadásul az étkezési szokásokat csak a vizsgálat kezdetén mérték fel. Az elemzés nem tudta pontosan elkülöníteni a természetes és a hozzáadott cukrokat, és bizonyos hormonális tényezőket sem vettek figyelembe. Az eredmények kizárólag dél-koreai nők adataira épültek, ezért nem feltétlenül általánosíthatók más népességcsoportokra.

A tanulmány így nem azt bizonyítja, hogy a cukrozott reggelizőpelyhek vagy a fagylalt közvetlenül mellrákot okoznak. Arra azonban felhívja a figyelmet, hogy a cukor forrása fontos szerepet játszhat az étrend és a daganatos betegségek kockázata közötti összefüggésben.

 

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