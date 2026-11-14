Ez a népszerű reggeli növelheti a mellrák kialakulásának kockázatát

A mellrák kialakulásában számos tényező játszhat szerepet, köztük az életkor, a hormonális változások, a testsúly és az életmód. A kutatók régóta vizsgálják azt is, hogy a táplálkozás, különösen a cukorfogyasztás milyen hatással lehet a betegség kockázatára. Egy dél-koreai tanulmány most arra világított rá, hogy nem feltétlenül az elfogyasztott cukor teljes mennyisége a meghatározó, hanem az is számíthat, milyen élelmiszerből származik.

A mellrák kockázata és a cukrozott reggelizőpelyhek fogyasztása között összefüggést találtak a kutatók

Fotó: Pexels

Mellrák és táplálkozás: több mint 71 ezer nőt vizsgáltak

A dél-koreai kutatók 71 264, 40 és 69 év közötti nő adatait elemezték. A résztvevők táplálkozási szokásait kérdőívek segítségével mérték fel, majd átlagosan 9,2 éven keresztül követték nyomon az egészségi állapotukat.

A szakemberek elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a különböző cukorforrások milyen kapcsolatban állhatnak a betegség kialakulásával. Ennek érdekében több élelmiszercsoport fogyasztását vizsgálták:

cukrozott reggelizőpelyhek, lekvár és vaj, sütemények, köztük torták és kekszek, fagylalt, édességek, szénsavas üdítőitalok, hagyományos, édesített koreai tea.

Az eredmények értékelésekor több lehetséges befolyásoló tényezőt is figyelembe vettek, például az életkort, a testtömegindexet, a dohányzást, az alkoholfogyasztást és a fizikai aktivitást.

Melyik népszerű reggeli növelheti a mellrák kockázatát?

A kutatás egyik legfigyelemreméltóbb eredménye a cukrozott reggelizőpelyhekhez kapcsolódott. Azoknál a nőknél, akik két hónap alatt egynél többször fogyasztottak ilyen termékeket, 34 százalékkal magasabb volt a mellrák kialakulásának relatív kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem ettek cukrozott reggelizőpelyhet.

A fagylalt esetében is kimutattak összefüggést: a hetente egyszeri fogyasztás 26 százalékkal magasabb relatív kockázattal járt együtt azokhoz képest, akik nem fogyasztottak fagylaltot – írja a FIT BOOK.

Amikor a kutatók az összes vizsgált, cukorban gazdag élelmiszert együttesen elemezték, azt találták, hogy a heti két adagnál többet fogyasztóknál 28 százalékkal magasabb volt a betegség relatív kockázata, mint azoknál, akik havonta kevesebb mint egy adagot ettek ezekből.