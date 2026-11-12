Nők millióit érintheti: váratlan felfedezést tettek a PMS-ről a kutatók

Három különböző típust azonosítottak a premenstruációs diszfóriás zavarnál (PMDD), amely a menstruáció előtti tünetegyüttes, vagyis a PMS súlyosabb formája. Az Uppsalai Egyetem kutatói szerint a panaszok megjelenésének időpontja és erőssége jelentősen eltérhet az érintett nők között – számolt be a Medical Xpress.

Minden nőt érinthetnek ezek a menstruáció előtti tünetek. Fotó: 123RF

A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmányban 90 PMDD-vel élő nő és 40 egészséges kontrollszemély vett részt. A résztvevők két hónapon keresztül naplózták szorongásukat, depressziós tüneteiket, ingerlékenységüket és hangulatingadozásaikat.

Három különböző típusa lehet a súlyos menstruáció előtti tüneteknek

A kutatók a tünetek időbeli alakulása alapján három csoportot különítettek el.

Az első típusnál a súlyos panaszok már körülbelül két héttel a menstruáció előtt elkezdődnek, és nagyjából öt nappal a vérzés kezdete előtt a legerősebbek.

A második típusnál szintén súlyos tünetek jelentkeznek, de csak körülbelül tíz nappal a menstruáció előtt kezdenek fokozódni, és a vérzés kezdetekor tetőznek.

A harmadik csoportban a panaszok ugyancsak mintegy tíz nappal korábban erősödnek fel, de körülbelül négy nappal a menstruáció előtt érik el csúcspontjukat, és mérsékeltebbek a másik két típus tüneteinél.

Erika Comasco, a kutatás vezetője szerint két azonos diagnózisú nő egészen eltérő időpontokban és különböző súlyossággal tapasztalhatja ugyanazokat a panaszokat.

A szorongás más tüneteket is megelőzhet

A vizsgálat arra is rámutatott, hogy az egyes tünetek időben összefügghetnek egymással.

A fokozódó szorongást például gyakran erősebb ingerlékenység, depressziós panaszok és hangulatingadozások követték.

A kutatók egy másik vizsgálatban azt is megfigyelték, hogy az escitalopram nevű antidepresszánssal végzett kezelés csökkentette az ingerlékenységet, a haragot és az agressziót a PMDD-vel élő nőknél. A kezelés után az agy egyik, érzelmi reakciókban szerepet játszó területe is kevésbé reagált a társas provokációra.

A szakemberek következő célja annak feltárása, hogy a PMDD három típusa eltérő agyi működéssel és kezelési válasszal jár-e.