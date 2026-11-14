Új remény a vakoknak: mesterséges intelligencia segíthet visszaadni a látást

A kutatók olyan kísérleti technológián dolgoznak, amely nem a szemet vagy a látóideget próbálja helyreállítani, hanem közvetlenül az agy látásért felelős területét, a látókérget stimulálja elektromos impulzusokkal. A fejlesztésben a mesterséges intelligencia kulcsszerepet kapott:
egy mélytanuló algoritmus segítségével a szakemberek előre jelezhették, hogyan reagál az agy az egyes elektromos impulzusokra.
Így pontosabban tudták kiválasztani azokat a beállításokat, amelyek a kívánt idegi aktivitást váltották ki. Az eljárás azoknak is segítséget nyújthat a jövőben, akiknek a látópályája sérült, de az agyuk megfelelő területe továbbra is képes reagálni az ingerekre.
Egy 27 éves férfin tesztelték a módszert
A kutatók 2024-ben Spanyolországban próbálták ki a technológiát egy 27 éves férfin, aki egy traumás agysérülés következtében veszítette el a látását. A résztvevő látókérgébe egy 96 elektródából álló implantátumot ültettek be, amelyet eredetileg hat hónapra terveztek alkalmazni.
Amikor az elektródák elektromos impulzusokat adtak le, a férfi fényérzeteket tapasztalt.
Ezek apró felvillanásokként, pontokként vagy különböző alakzatokként jelentek meg előtte, olykor csillagokra vagy tűzijátékra emlékeztetve.
Az új módszerrel a kutatók pontosabban tudták előidézni a kívánt idegi aktivitást, ráadásul kevesebb elektromos áram felhasználásával. Azt is megállapították, hogy az agyban rögzített aktivitásminták jobban előre jelezték, mit érzékel a résztvevő, mint önmagában az elektródák beállítása – írja a Science Daily.
Még messze van a teljes látás helyreállítása
A kutatás fontos előrelépés, de nem jelenti azt, hogy a technológia már képes visszaadni a vak emberek teljes látását. A résztvevő egyelőre fényfelvillanásokat és egyszerű alakzatokat érzékelt, nem pedig részletes képeket vagy a környezetét felismerhető formában.
A tudósok szerint a jövőbeli implantátumoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni agyi működéshez, hiszen ugyanaz az elektromos inger nem minden alkalommal vált ki azonos reakciót.
A mesterséges intelligencia ebben segíthet: folyamatosan tanulhatja, hogyan reagál az adott ember agya, és ehhez igazíthatja a stimulációt.
A kutatásban a Kaliforniai Egyetem Santa Barbara-i intézményének, a svájci ETH Zürichnek és a spanyol Miguel Hernández Egyetemnek a szakemberei vettek részt. Eredményeiket a Neuron című tudományos folyóiratban publikálták.
Kiszabadult a tesztkörnyezetéből egy mesterséges intelligencia, majd hackertámadást hajtott végre
Egy biztonsági kutató AI-alapú hackerprogramot tesztelt, amikor az állítólag kiszabadult az ellenőrzött környezetéből. A mesterséges intelligencia ezután behatolt egy technológiai vállalat rendszerébe, és ügyféladatokat töltött le. A történtekre csak napokkal később derült fény.