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mesterséges intelligencia

Új remény a vakoknak: mesterséges intelligencia segíthet visszaadni a látást

8 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Különleges technológiai fejlesztés viheti közelebb a tudósokat ahhoz, hogy a látásukat elvesztő emberek ismét érzékelhessék a környezetüket. A mesterséges intelligencia segítségével egy kísérleti agyi implantátummal már azt is pontosabban tudták szabályozni, milyen fényeket és alakzatokat érzékeljen egy vak férfi.
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mesterséges intelligenciavakságlátás

A kutatók olyan kísérleti technológián dolgoznak, amely nem a szemet vagy a látóideget próbálja helyreállítani, hanem közvetlenül az agy látásért felelős területét, a látókérget stimulálja elektromos impulzusokkal. A fejlesztésben a mesterséges intelligencia kulcsszerepet kapott:

mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia viheti közelebb a tudósokat ahhoz, hogy a látásukat elvesztő emberek ismét érzékelhessék a környezetüket - Illusztráció
Fotó: Unsplash

egy mélytanuló algoritmus segítségével a szakemberek előre jelezhették, hogyan reagál az agy az egyes elektromos impulzusokra.

Így pontosabban tudták kiválasztani azokat a beállításokat, amelyek a kívánt idegi aktivitást váltották ki. Az eljárás azoknak is segítséget nyújthat a jövőben, akiknek a látópályája sérült, de az agyuk megfelelő területe továbbra is képes reagálni az ingerekre. 

Egy 27 éves férfin tesztelték a módszert

A kutatók 2024-ben Spanyolországban próbálták ki a technológiát egy 27 éves férfin, aki egy traumás agysérülés következtében veszítette el a látását. A résztvevő látókérgébe egy 96 elektródából álló implantátumot ültettek be, amelyet eredetileg hat hónapra terveztek alkalmazni.

Amikor az elektródák elektromos impulzusokat adtak le, a férfi fényérzeteket tapasztalt.

Ezek apró felvillanásokként, pontokként vagy különböző alakzatokként jelentek meg előtte, olykor csillagokra vagy tűzijátékra emlékeztetve.

Az új módszerrel a kutatók pontosabban tudták előidézni a kívánt idegi aktivitást, ráadásul kevesebb elektromos áram felhasználásával. Azt is megállapították, hogy az agyban rögzített aktivitásminták jobban előre jelezték, mit érzékel a résztvevő, mint önmagában az elektródák beállítása – írja a Science Daily.

Még messze van a teljes látás helyreállítása

A kutatás fontos előrelépés, de nem jelenti azt, hogy a technológia már képes visszaadni a vak emberek teljes látását. A résztvevő egyelőre fényfelvillanásokat és egyszerű alakzatokat érzékelt, nem pedig részletes képeket vagy a környezetét felismerhető formában.

szem
Illusztráció
Fotó: Pixabay

A tudósok szerint a jövőbeli implantátumoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni agyi működéshez, hiszen ugyanaz az elektromos inger nem minden alkalommal vált ki azonos reakciót.

A mesterséges intelligencia ebben segíthet: folyamatosan tanulhatja, hogyan reagál az adott ember agya, és ehhez igazíthatja a stimulációt.

A kutatásban a Kaliforniai Egyetem Santa Barbara-i intézményének, a svájci ETH Zürichnek és a spanyol Miguel Hernández Egyetemnek a szakemberei vettek részt. Eredményeiket a Neuron című tudományos folyóiratban publikálták.

Kiszabadult a tesztkörnyezetéből egy mesterséges intelligencia, majd hackertámadást hajtott végre

Egy biztonsági kutató AI-alapú hackerprogramot tesztelt, amikor az állítólag kiszabadult az ellenőrzött környezetéből. A mesterséges intelligencia ezután behatolt egy technológiai vállalat rendszerébe, és ügyféladatokat töltött le. A történtekre csak napokkal később derült fény.

 

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