Facebook a halál után: mi lesz az elhunytak közösségi oldalaival?

1. Gondoljuk át alaposan

Gyász idején nehéz tiszta fejjel gondolkozni, éppen ezért ne kapkodjunk a döntéssel szerettünk közösségi profiljának sorsáról. Az egyszer már törölt fiókot ugyanis később nem biztos, hogy visszakaphatjuk.

Mi lesz szeretteink közösségi oldalaival a haláluk után?

Fotó: ChatGPT

2. Bárki tehet bejelentést

A Facebookon lehetőség van arra, hogy az elhunyt profilját emlékoldallá alakítsuk. Ezt nem csak családtag kérheti: egy barát is jelezheti a halálesetet. A név mellett „Emlékezünk” felirat jelenik meg, és a fiókba többé nem lehet belépni, emellett pedig a születésnapi emlékeztetők sem okoznak többé fájdalmas pillanatokat

3. Segíthet a kapcsolattartó

Még életünkben kijelölhetünk egy ismerőst a Facebookon, aki halálunk után gondoskodhat a profilunkról. Búcsúbejegyzést rögzíthet, módosíthatja a profilképet, és megfelelő jogosultsággal bizonyos tartalmakat is letölthet. Privát üzeneteinkhez azonban nem férhet hozzá.

4. Kérhető a végleges törlés

A Facebook-fiók végleges eltávolítását kizárólag a hagyaték kezelésére jogosult személy kérheti. A törlés után a profil már nem szolgálhat emlékhelyként sem. Fontos tudni, hogy a fiók a megszüntetéshez egy kérelmet kell benyújtanunk, ehhez keressük fel a Facebook Súgóközpontját, és válasszuk ki a megfelelő űrlapot. Adjuk meg szerettünk nevét, másoljuk be profiljának linkjét, majd csatoljuk egy éles fotót a halotti anyakönyvi kivonatról.

5. Ahány oldal, annyi szabály

Más közösségi oldalakon (X, korábban Twitter, TikTok, LinkedIn) eltérő szabályok vonatkoznak a fiókok kezelésére. Az előbbinél kérhető a profil deaktiválása, a LinkedInen a törlés vagy az emlékoldallá alakítás, míg a TikTok esetében a 180 napja inaktív fiókok felhasználónevét módosíthatja a rendszer.

6. Mentsük meg az emlékeket

Egy régi fotó vagy kedves üzenet később felbecsülhetetlen érték lehet. Ezért érdemes számítógépünkre menteni az elérhető képeket, videókat és saját üzenetváltásainkat, hogy a legszebb emlékek megmaradjanak.

7. Óvakodjunk a csalóktól

Sokkoló lehet, ha üzenetet kapunk attól, akit már elveszítettünk. Ilyenkor felmerülhet, hogy feltörték a fiókját és visszaélnek a nevével. Ne kattintsunk a gyanús hivatkozásokra, mert azok adathalász oldalakra vezethetnek, ahol ellophatják személyes vagy banki adatainkat, sőt kártékony programokat is letölthetünk. Az üzenetet azonnal jelentsük a közösségi oldalon.