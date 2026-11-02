Facebook a halál után: mi lesz az elhunytak közösségi oldalaival?

1. Gondoljuk át alaposan
Gyász idején nehéz tiszta fejjel gondolkozni, éppen ezért ne kapkodjunk a döntéssel szerettünk közösségi profiljának sorsáról. Az egyszer már törölt fiókot ugyanis később nem biztos, hogy visszakaphatjuk.
2. Bárki tehet bejelentést
A Facebookon lehetőség van arra, hogy az elhunyt profilját emlékoldallá alakítsuk. Ezt nem csak családtag kérheti: egy barát is jelezheti a halálesetet. A név mellett „Emlékezünk” felirat jelenik meg, és a fiókba többé nem lehet belépni, emellett pedig a születésnapi emlékeztetők sem okoznak többé fájdalmas pillanatokat
3. Segíthet a kapcsolattartó
Még életünkben kijelölhetünk egy ismerőst a Facebookon, aki halálunk után gondoskodhat a profilunkról. Búcsúbejegyzést rögzíthet, módosíthatja a profilképet, és megfelelő jogosultsággal bizonyos tartalmakat is letölthet. Privát üzeneteinkhez azonban nem férhet hozzá.
4. Kérhető a végleges törlés
A Facebook-fiók végleges eltávolítását kizárólag a hagyaték kezelésére jogosult személy kérheti. A törlés után a profil már nem szolgálhat emlékhelyként sem. Fontos tudni, hogy a fiók a megszüntetéshez egy kérelmet kell benyújtanunk, ehhez keressük fel a Facebook Súgóközpontját, és válasszuk ki a megfelelő űrlapot. Adjuk meg szerettünk nevét, másoljuk be profiljának linkjét, majd csatoljuk egy éles fotót a halotti anyakönyvi kivonatról.
5. Ahány oldal, annyi szabály
Más közösségi oldalakon (X, korábban Twitter, TikTok, LinkedIn) eltérő szabályok vonatkoznak a fiókok kezelésére. Az előbbinél kérhető a profil deaktiválása, a LinkedInen a törlés vagy az emlékoldallá alakítás, míg a TikTok esetében a 180 napja inaktív fiókok felhasználónevét módosíthatja a rendszer.
6. Mentsük meg az emlékeket
Egy régi fotó vagy kedves üzenet később felbecsülhetetlen érték lehet. Ezért érdemes számítógépünkre menteni az elérhető képeket, videókat és saját üzenetváltásainkat, hogy a legszebb emlékek megmaradjanak.
7. Óvakodjunk a csalóktól
Sokkoló lehet, ha üzenetet kapunk attól, akit már elveszítettünk. Ilyenkor felmerülhet, hogy feltörték a fiókját és visszaélnek a nevével. Ne kattintsunk a gyanús hivatkozásokra, mert azok adathalász oldalakra vezethetnek, ahol ellophatják személyes vagy banki adatainkat, sőt kártékony programokat is letölthetünk. Az üzenetet azonnal jelentsük a közösségi oldalon.
8. Személyes adatok védelme
Az adatvédelmi jogszabályok az „azonosított vagy azonosítható természetes személyekre” vonatkoznak, így elméletileg, ha a felhasználó meghal, az adatvédelmi kötelezettségek is megszűnnek - írja a Fanny magazin.
Mit hagyunk magunk után?
Digitális hagyatékunkhoz minden olyan adat és tartalom hozzátartozik, amely halálunk után megmarad az interneten. Ide tartoznak a közösségi média fiókok, email fiókok, online vásárlási adatok, előfizetések, banki információk, valamint az online tárolt fényképek, videók és dokumentumok.
1. Foglaljuk írásba kívánságainkat
Ha szeretnénk még életünkben gondoskodni digitális javaink sorsáról, érdemes végrendeletet készítenünk. Ebben nemcsak vagyontárgyainkról, hanem online fiókjainkkal kapcsolatos kívánságainkról is rendelkezhetünk. Írjuk le, mely fényképeket, videókat és dokumentumokat szeretnénk megőrizni, illetve melyik fiókjainkat töröltetnénk. Ügyeljünk arra, hogy a végrendelet megfeleljen a törvényi előírásoknak, különben érvénytelen lehet.
2. Készítsünk ezekről leltárt
Iratainkhoz hasonlóan internetes fiókjainkat is érdemes számba venni. Írjuk össze közösségi oldalainkat, e-mail-fiókjainkat, fényképtárolóinkat és előfizetéseinket. A listát tartsuk biztonságos helyen, időnként frissítsük, és egy megbízható hozzátartozónknak áruljuk el, pontosan hol őrzünk fontos családi emlékeket, illetve mely szolgáltatásokért fizetünk rendszeresen.
3. Őrizzük meg az emlékeket
Családi fényképeink és videóink gyakran csak a telefonunkon találhatók meg, ezért érdemes időben gondoskodni a megőrzésükről. Készítsünk róluk digitális biztonsági másolatot, például külső adathordozóra, a legkedvesebb felvételeket pedig akár ki is nyomtathatjuk. Ugyanezt megtehetjük a közösségi oldalakon közzétett bejegyzéseinkkel és fotóinkkal is, hogy a későbbiekben egy megszűnő fiókkal vagy elveszett telefonnal ne tűnjenek el fontos emlékeink.
4. Ne feledkezzünk meg róla
Google-fiókunk sorsáról is érdemes még életünkben gondoskodni. Az Inaktívfiók-kezelő segítségével beállíthatjuk, hogy hosszabb inaktivitás esetén a rendszer értesítsen egy általunk megjelölt, megbízható személyt. Arról is rendelkezhetünk, hogy az illető hozzáférhessen bizonyos adatainkhoz, például levelezésünkhöz vagy dokumentumainkhoz, illetve kérhetjük fiókunk automatikus törlését is.
5. Válasszunk digitális örököst
Online emlékeinket is rábízhatjuk egy megbízható családtagra vagy barátra, akivel előre megbeszéljük végakaratunkat. A Google esetében például azt is beállíthatjuk, hogy ha a fiókunk egy bizonyos ideig (pl. 3, 6 vagy 12 hónapig) inaktív, akkor a rendszer értesítse az általunk megadott személyt.