Hátborzongató jelenséget figyeltek meg a műholdak a Csendes-óceánon

Hatalmas mennyiségű mikroműanyag halmozódott fel a nagy csendes-óceáni szemétszigeten, amelynek területe Texaséval vetekszik. Egy 2018-as becslés szerint a régióban mintegy 1,8 billió műanyagdarab található, össztömegük elérheti a 79 ezer tonnát. A hulladékdarabok 94 százaléka mikroműanyag, ám ezek a teljes tömegnek mindössze 8 százalékát adják.

A mikroműanyagok már az óceán színét is befolyásolhatják

Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

Hogyan változtathatják meg a mikroműanyagok az óceán színét?

A norvégiai Bergeni Egyetem kutatói eredetileg azt akarták vizsgálni, hogyan lépnek kölcsönhatásba a mikroműanyagok a fénnyel. Laboratóriumi kísérleteik során kiderült, hogy az apró műanyagrészecskék nagyon kevés látható fényt nyelnek el, viszont erősen szórják azt. A víz így a kék és a zöld fény tartományában is világosabbnak tűnhet. A számítógépes modellek szerint a szemétszigeten felhalmozódott mikroműanyagok mennyisége már az óceán színét is befolyásolhatja.

Ezt követően a műholdas adatokat is megvizsgálták. A 2002 és 2022 között gyűjtött adatokban kismértékű, de statisztikailag jelentős változást mutattak ki. A szemétsziget közelében az óceán vize fokozatosan világosabbá vált a kék és a zöld fény tartományában. A műholdas megfigyelések összhangban voltak a számítógépes modellek előrejelzésével.

Valóban a műanyagszennyezés okozza a változást?

A tengervíz színét számos természetes tényező befolyásolhatja. A fitoplankton például zöldesebb árnyalatot adhat a víznek, míg az oldott szerves anyagok sötétebbé vagy barnásabbá tehetik azt. Ezek azonban másként nyelik el a fényt, így általában nem idéznek elő a mikroműanyagokéhoz hasonló változást.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a műholdas megfigyelések önmagukban még nem bizonyítják a mikroműanyagok szerepét. Bizonyos természetes környezeti változások együttesen is előidézhetnek hasonló jelenséget. A feltételezés igazolásához ezért közvetlenül a szemétsziget területéről kell vízmintákat gyűjteni, majd megvizsgálni azok mikroműanyag-tartalmát és optikai tulajdonságait.

A mikroműanyagok eltávolítása szinte lehetetlen feladat

Bár a nagyobb műanyaghulladékokat már képesek eltávolítani az óceánból, a legapróbb részecskék begyűjtésére egyelőre nincs megfelelő megoldás. Ezek ráadásul bekerülhetnek a tengeri táplálékhálózatba, és végül az emberi táplálékban is megjelenhetnek.