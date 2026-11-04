Szenzációs magyar felfedezés: újabb miniholdja lehet a Földnek

A lehetséges minihold felfedezéséről Kiss László csillagász számolt be a közösségi-oldalán. Sárneczky Krisztián a Piszkéstetői Obszervatórium augusztusi méréseit elemezve figyelt fel az égitestre.

Miniholdat fedezett fel a magyar kutató - Illusztráció - Fotó: MENG ZHONGDE / IC photo

Minihold: magyar csillagász észlelhette a Föld új átmeneti kísérőjét

A miniholdak olyan apró kisbolygók, amelyeket a Föld gravitációja ideiglenesen befog. Egy ideig bolygónk közelében mozognak, majd elszakadnak tőle, és ismét a Nap körül folytatják pályájukat. Korábban mindössze két olyan természetes égitestet ismertek, amely az átmeneti befogás alatt teljes kört tett meg a Föld körül.

A 2026 QQ8 esetében kezdetben az is felmerült, hogy egy korábbi űreszköz maradványa lehet. Kiss László közlése szerint azonban a friss pályaszámítás ideiglenes befogásra utal, az objektumot pedig egyetlen ismert mesterséges égitesttel sem sikerült azonosítani.

A pontos eredet és pálya meghatározásához további vizsgálatok szükségesek. Az ilyen halvány és gyorsan mozgó objektumokat közelségük ellenére is nehéz megtalálni, a jövőben azonban a Vera C. Rubin Obszervatórium újabb hasonló égitesteket fedezhet fel.