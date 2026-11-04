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csillagász

Szenzációs magyar felfedezés: újabb miniholdja lehet a Földnek

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Egy halvány, gyorsan mozgó égitestet fedezett fel a Piszkéstetői Obszervatórium korábbi adataiban Sárneczky Krisztián. A 2026 QQ8 jelölésű objektum a Föld harmadik ismert miniholdja lehet, de ennek megerősítéséhez további megfigyelésekre van szükség.
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csillagászföldminihold

A lehetséges minihold felfedezéséről Kiss László csillagász számolt be a közösségi-oldalán. Sárneczky Krisztián a Piszkéstetői Obszervatórium augusztusi méréseit elemezve figyelt fel az égitestre.

minihold, The annual largest last quarter moon hangs in the dawn sky over Qionghai, south China's Hainan province, on October 4, 2026. Appearing at midnight on October 3, the half-moon resembled a reversed letter 'D'. Astronomers noted this was the 13th last quarter moon of 2026 and the closest to Earth, with the largest apparent diameter. (Photo by Meng Zhongde / IC photo / Imaginechina via AFP)
Miniholdat fedezett fel a magyar kutató - Illusztráció - Fotó: MENG ZHONGDE / IC photo

Minihold: magyar csillagász észlelhette a Föld új átmeneti kísérőjét

A miniholdak olyan apró kisbolygók, amelyeket a Föld gravitációja ideiglenesen befog. Egy ideig bolygónk közelében mozognak, majd elszakadnak tőle, és ismét a Nap körül folytatják pályájukat. Korábban mindössze két olyan természetes égitestet ismertek, amely az átmeneti befogás alatt teljes kört tett meg a Föld körül.

A 2026 QQ8 esetében kezdetben az is felmerült, hogy egy korábbi űreszköz maradványa lehet. Kiss László közlése szerint azonban a friss pályaszámítás ideiglenes befogásra utal, az objektumot pedig egyetlen ismert mesterséges égitesttel sem sikerült azonosítani.

A pontos eredet és pálya meghatározásához további vizsgálatok szükségesek. Az ilyen halvány és gyorsan mozgó objektumokat közelségük ellenére is nehéz megtalálni, a jövőben azonban a Vera C. Rubin Obszervatórium újabb hasonló égitesteket fedezhet fel.

 

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