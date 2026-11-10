Valóságos vérfürdőt rendeztek Mohácsnál, főként fiatal férfiak voltak az áldozatok

Mohácsnál a magyar és a velük harcoló keresztény csapatok megsemmisítő vereséget szenvedtek a Szulejmán szultán vezette oszmán hadseregtől. A menekülés során II. Lajos király is életét vesztette, a vereség pedig hosszú időre meghatározta az ország sorsát. A mohácsi tömegsírok kutatása a nemzeti tragédia emberi oldalára is rávilágít. A legújabb eredményekről Pálfi György biológus, antropológus, paleopatológus (SZTE) számolt be a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott előadásán.

A III. számú tömegsír újbóli feltárása. A mohácsi tömegsírok tanulmányozása tudományos és kegyeleti szempontból egyaránt fontos

Fotó: Teknős Miklós

A mohácsi tömegsírok sötét titka: főként fiatalok maradványai kerültek elő

Jelenlegi ismereteink alapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen öt tömegsír van. A harmadik tömegsírt 2020 és 2022 között tárták fel részletesen, hogy kiderítsék, hány embert temettek ide, kik lehettek ők, és pontosan mi történt velük.

Korábban úgy becsülték, hogy ebben a sírban körülbelül 130 ember nyugszik. A csontok részletes vizsgálata alapján azonban jóval több áldozattal kell számolni: az előzetes eredmények szerint ebből az egyetlen gödörből legalább 327 ember maradványai kerültek elő. A feldolgozás jelenleg is zajlik.

A maradványok vizsgálata alapján sikerült meghatározni az áldozatok egy részének nemét.

A csoport tagjainak legalább 90 százaléka férfi volt, az életkori elemzések alapján többségük a 20–40 éves korosztályból került ki.

Az adatok csak még megrendítőbbé teszik a tragédiát: javarészt életük virágában járó fiatalok váltak az oszmánok féktelen öldöklési vágyának áldozatává.

Nincs kegyelem: tömeges kivégzésre utalnak a vágásnyomok

A maradványok vizsgálatával a halál körülményeiről is részletesebb képet kaptak a szakemberek. Több nyakcsigolyán és koponyán ismételt vágások nyomait fedezték fel: egyes csontokon két, másokon három vágás nyomát is megtalálták. A csapások számos esetben hátulról érkeztek, és ugyanarra a szűk területre irányultak.

A tömegsír halottairól korábban azt feltételezték, hogy a magyar táborok lemészárolt személyzetéhez tartoztak. Pálfi és munkatársai szerint az ismétlődő, nyakra irányuló vágások tömeges fogolykivégzésre utalnak.