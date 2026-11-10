Valóságos vérfürdőt rendeztek Mohácsnál, főként fiatal férfiak voltak az áldozatok

Mohácsnál a magyar és a velük harcoló keresztény csapatok megsemmisítő vereséget szenvedtek a Szulejmán szultán vezette oszmán hadseregtől. A menekülés során II. Lajos király is életét vesztette, a vereség pedig hosszú időre meghatározta az ország sorsát. A mohácsi tömegsírok kutatása a nemzeti tragédia emberi oldalára is rávilágít. A legújabb eredményekről Pálfi György biológus, antropológus, paleopatológus (SZTE) számolt be a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott előadásán.
A mohácsi tömegsírok sötét titka: főként fiatalok maradványai kerültek elő
Jelenlegi ismereteink alapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen öt tömegsír van. A harmadik tömegsírt 2020 és 2022 között tárták fel részletesen, hogy kiderítsék, hány embert temettek ide, kik lehettek ők, és pontosan mi történt velük.
Korábban úgy becsülték, hogy ebben a sírban körülbelül 130 ember nyugszik. A csontok részletes vizsgálata alapján azonban jóval több áldozattal kell számolni: az előzetes eredmények szerint ebből az egyetlen gödörből legalább 327 ember maradványai kerültek elő. A feldolgozás jelenleg is zajlik.
A maradványok vizsgálata alapján sikerült meghatározni az áldozatok egy részének nemét.
A csoport tagjainak legalább 90 százaléka férfi volt, az életkori elemzések alapján többségük a 20–40 éves korosztályból került ki.
Az adatok csak még megrendítőbbé teszik a tragédiát: javarészt életük virágában járó fiatalok váltak az oszmánok féktelen öldöklési vágyának áldozatává.
Nincs kegyelem: tömeges kivégzésre utalnak a vágásnyomok
A maradványok vizsgálatával a halál körülményeiről is részletesebb képet kaptak a szakemberek. Több nyakcsigolyán és koponyán ismételt vágások nyomait fedezték fel: egyes csontokon két, másokon három vágás nyomát is megtalálták. A csapások számos esetben hátulról érkeztek, és ugyanarra a szűk területre irányultak.
A tömegsír halottairól korábban azt feltételezték, hogy a magyar táborok lemészárolt személyzetéhez tartoztak. Pálfi és munkatársai szerint az ismétlődő, nyakra irányuló vágások tömeges fogolykivégzésre utalnak.
A Pálfi által idézett szultáni napló is a foglyok könyörtelen lemészárlásáról tanúskodik. Eszerint Szulejmán 1526. augusztus 31-én, két nappal a csata után mintegy kétezer hadifogoly kivégzését rendelte el. A feltárt sírokban nyugvó áldozatok és a feljegyzésben szereplő foglyok összekapcsolása ugyanakkor egyelőre csak feltevés. A csontok vizsgálatával nem lehet minden áldozat halálának pontos körülményeit megállapítani.
- A negyedik sír 2024-ben megkezdett feltárásakor is találtak hasonló vágásnyomokat. Ezek szintén kivégzésre utaló jelek lehetnek.
Honnan származhattak az áldozatok?
A szakértők arra is szeretnének választ kapni, honnan érkezhettek a tömegsírban eltemetett emberek. A kérdés megválaszolását a fogak vizsgálata segítheti: a fogzománcban olyan kémiai nyomok maradhatnak fenn, amelyek az elhunyt gyermekkori környezetére utalhatnak. A fogakból kapott eredményeket a helyi környezetből gyűjtött minták adataival vetik össze.
A harmadik sírból származó 200 fogminta elemzése alapján a szakemberek arra jutottak, hogy
az eddig megvizsgált áldozatok legalább háromnegyede nem helyben született.
A nemzetiségi hovatartozás ugyanakkor nem olvasható ki pusztán a fogzománcból. A pontosabb származási helyek meghatározásához további összehasonlító adatokra van szükség.
Sokból lesz egy egész
Ahhoz, hogy az egyes emberek története minél részletesebben kirajzolódjon, meg kell találni az összetartozó csontokat. A tömegsírok esetében ez különösen nehéz feladat. A testeket hanyagul egymásra hajigálták. A bomlás során elmozdultak, a maradványok pedig összekeveredtek. Sokan eleve megcsonkítva kerülhettek a sírgödörbe.
A csontok összerendezése leginkább egy kirakóshoz hasonlít: meg kell találni az összeillő darabokat. A csontvázak összeállításához először pontos feljegyzéseket és fényképeket kellett készíteni a csontok helyzetéről. Az összepárosítást a méret, az alak, sőt még a föld okozta elszíneződés is segítheti.
Pálfi szerint nem bízzák a véletlenre a csontvázak kiegészítését; ha egy csontról nem tudják egyértelműen megmondani, hogy kihez tartozik, inkább félrerakják. A lényeg, hogy valóban ugyanannak az embernek a maradványai kerüljenek egymás mellé.
Az összetartozó maradványok felismeréséhez néha a betegségek okozta elváltozások is támpontul szolgálhatnak.
Egy koponyán például szifiliszre utaló nyomokat ismertek fel, amelyek segítségével megtalálták a hozzá tartozó csontvázat is.
Arcot kapott az egyik áldozat
A modern tudományos módszerekkel a több száz évvel ezelőtt elhunyt áldozatok lehetséges arcvonásait is megjeleníthetjük. Kis Luca, a Szegedi Tudományegyetem munkatársa a harmadik sírból előkerült, 95-ös számmal jelölt férfi koponyája alapján készített digitális arcrekonstrukciót. A szem és a haj színének megjelenítéséhez a csontokból származó genetikai információkat vette alapul. A haj- és szakállviseletet pedig korabeli leírások alapján próbálta hűen visszaadni.
A tudomány hozzájárulhat a méltó emlékezéshez
Kegyeleti okokból is fontos az összetartozó maradványok megtalálása. A szakemberek lehetőség szerint külön-külön szeretnék összerendezni az elhunytak maradványait. Ennek részeként 2026. augusztus 29-én sor került az első tíz összerendezett csontváz jelképes újratemetésére. A méltó elhelyezés mellett azt is szeretnék biztosítani, hogy a maradványokat később is lehessen tanulmányozni.