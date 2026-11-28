A vizsgálat középpontjában a polisztirol áll, amelyet világszerte széles körben használnak élelmiszerek csomagolásához, műanyag fóliákhoz, tárolóedényekhez és elviteles poharakhoz. A kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen hatással lehetnek a szervezetbe jutó, rendkívül apró részecskék a bélrendszerre és a daganatok kialakulására.

A mikroműanyagok és a vastagbélrák közötti lehetséges kapcsolatot vizsgálták - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A kínai Central South Egyetem kutatói olyan egereken végezték a kísérletet, amelyeknél rákkeltő vegyületekkel idéztek elő vastagbélrákot.

Az állatok egy részének emellett polisztirol nanoműanyagokat is adtak, amelyek átlagos átmérője mindössze 50 nanométer volt.

A fluoreszcens jelöléssel ellátott részecskék útját is nyomon követték. A vizsgálat végén kiderült, hogy a műanyagok egy része a szervekbe is eljutott, legnagyobb mennyiségben a vastagbélben halmozódott fel. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a részecskék főként a bélsejtek lizoszómáiban gyűltek össze – írja a Science Alert.

Több daganat alakult ki a műanyagnak kitett egerekben

A kísérlet egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy azoknál az egereknél, amelyek a rákkeltő anyagok mellett nanoműanyagokat is kaptak, jóval több daganatot találtak, mint a kizárólag rákkeltő vegyületekkel "kezelt" állatoknál.

A kutatók szerint a polisztirol a bél nyálkahártyájának felszínét is károsíthatta.

Ez azért lehet jelentős, mert a bélhám fontos szerepet játszik a tápanyagok felszívódásában, és otthont ad számos, az emésztést segítő jótékony baktériumnak.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A vizsgálatban egy ilyen baktérium, a Faecalibaculum rodentium mennyisége jelentősen visszaesett a nanoműanyagok hatására. Ez a mikroorganizmus propionsavat termel, amely a kutatók szerint védő hatást fejthet ki a daganatok kialakulásával szemben. A műanyag részecskék tehát a bélflóra egyensúlyának felborításán keresztül is kedvezőtlen folyamatokat indíthatnak el.

Fontos korlátai vannak a kutatásnak

Az eredményeket ugyanakkor óvatosan kell értelmezni. A kísérletben alkalmazott nanoműanyag-mennyiség jóval meghaladta azt, amennyit az emberek a mindennapokban várhatóan elfogyasztanak. Ráadásul az egereken megfigyelt hatások nem feltétlenül jelentkeznek ugyanígy az emberi szervezetben.