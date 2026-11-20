A nanoműanyagok rendkívül apró műanyagrészecskék, amelyek többek között az emésztőrendszerbe is bekerülhetnek. Dél-koreai kutatók most a kimcsi nevű, erjesztett zöldségekből készült ételben találtak egy baktériumot, amely képes megkötni ezeket a részecskéket. A Leuconostoc mesenteroides CBA3656 nevű tejsavbaktérium laboratóriumi körülmények között a nanoműanyagok 87 százalékát megkötötte a vízben, míg az emberi bélrendszer környezetét utánzó folyadékban 57 százalékos eredményt értek el vele.

A kimcsiben található baktériumok segíthetik a nanoműanyag-részecskék kiürülését

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

A baktériumok segíthetnek eltávolítani a műanyagrészecskéket

A kutatók szerint a nanoműanyagok hozzátapadhatnak a baktériumok felszínéhez, majd azokkal együtt távozhatnak a szervezetből. Ezt egérkísérletek is alátámasztották: amikor a baktériumot csíramentes egereknek adták, az állatok ürülékében több nanoműanyagot mutattak ki.

A folyamat elméletileg azt is megakadályozhatja, hogy a műanyagrészecskék felszívódjanak a szervezetbe.

Nem a mostani az első hasonló eredmény. Korábbi vizsgálatokban más fermentált élelmiszerekből származó baktériumok is elősegítették a műanyagrészecskék kiürülését. Egy joghurtban található baktérium hatására például az egerek tizenkétszer több mikroműanyagot ürítettek, és a bélrendszerükben is kevesebb károsodásra utaló elváltozást figyeltek meg.

Embereknél még nem bizonyított a hatás

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre nem bizonyítják a módszer emberi alkalmazhatóságát. Az egerek bélflórája jelentősen eltérhet az emberétől, ráadásul azt sem tudni, hogy más bélbaktériumok miként befolyásolnák a folyamatot. Éppen emiatt humán klinikai vizsgálatokra is szükség lehet.

A kutatás a Bioresource Technology tudományos folyóiratban jelent meg.