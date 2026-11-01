Sokan nem is sejtik, milyen veszélyeket rejt a filteres tea

A törökországi Recep Tayyip Erdoğan Egyetem kutatói 14 filteres és 14 szálas teamárkát vizsgáltak. A filteres termékek közül négynek a tasakja poliamidból, vagyis egy nejlontípusú műanyagból készült. A többi papír- vagy cellulózfilteres volt. A műanyag teafilter vizsgálatakor a kutatók három percre felforralt vízbe helyezték a tasakokat, majd megszámolták a vízbe került részecskéket.

A műanyag teafilterből rengeteg káros részecske oldódhat a forró vízbe

Fotó: MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA

Több ezer mikroműanyag-részecske kerülhet egyetlen csésze teába, ha műanyag teafilterrel készül

A műanyag filterekből csészénként 555–2498 részecske szabadult felszabadult. Ezzel szemben a szálas teák esetében mindössze 0,3–2,4 részecskét mutattak ki. Ezek feltehetően a környezetből, a termesztés során vagy a feldolgozóüzemek berendezéseiből kerültek a teába.

Az eredmények azért fontosak, mert egyre több bizonyíték utal arra, hogy a mikroműanyagok károsíthatják az egészséget. Laboratóriumi vizsgálatok szerint gyulladásos folyamatokat válthatnak ki, és reaktív szabad gyököket, valamint különböző vegyi anyagokat juttathatnak a szervezetbe.

Nemcsak a mikroműanyagok jelentenek gondot

A kutatók valamennyi vizsgált, műanyag filterrel készült teában kimutatták a biszfenol-A (BPA) és a ftalátok jelenlétét. Ezeket a vegyületeket gyakran használják a műanyagok gyártásakor az anyagok rugalmasságának és tartósságának javítására.

A BPA és a ftalátok jelenléte azért aggasztó, mert befolyásolhatják az anyagcserét, a szaporodást, az alvást és a hangulatot szabályozó hormonrendszer működését.

A teákban mért BPA mennyisége nem haladta meg a biztonságosnak tekintett határértéket. Egyetlen csésze teával azonban a megengedett napi BPA-bevitel 4,5–21,7 százaléka is a szervezetbe kerülhet. A kutatók szerint erre különösen a gyermekeknek, a várandósoknak és a teát nagyobb mennyiségben fogyasztóknak érdemes odafigyelniük.

A tényleges szennyezés még nagyobb lehet

A kutatók hangsúlyozták, hogy a kimutatott részecskeszám valószínűleg nem tükrözi a teljes szennyezést. A vizsgálati módszer ugyanis csak a 100 mikrométernél nagyobb műanyagrészecskék azonosítására volt alkalmas. A kisebb méretű nanoműanyagokat nem tudták kimutatni.