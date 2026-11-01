Sokan nem is sejtik, milyen veszélyeket rejt a filteres tea

A törökországi Recep Tayyip Erdoğan Egyetem kutatói 14 filteres és 14 szálas teamárkát vizsgáltak. A filteres termékek közül négynek a tasakja poliamidból, vagyis egy nejlontípusú műanyagból készült. A többi papír- vagy cellulózfilteres volt. A műanyag teafilter vizsgálatakor a kutatók három percre felforralt vízbe helyezték a tasakokat, majd megszámolták a vízbe került részecskéket.
Több ezer mikroműanyag-részecske kerülhet egyetlen csésze teába, ha műanyag teafilterrel készül
A műanyag filterekből csészénként 555–2498 részecske szabadult felszabadult. Ezzel szemben a szálas teák esetében mindössze 0,3–2,4 részecskét mutattak ki. Ezek feltehetően a környezetből, a termesztés során vagy a feldolgozóüzemek berendezéseiből kerültek a teába.
Az eredmények azért fontosak, mert egyre több bizonyíték utal arra, hogy a mikroműanyagok károsíthatják az egészséget. Laboratóriumi vizsgálatok szerint gyulladásos folyamatokat válthatnak ki, és reaktív szabad gyököket, valamint különböző vegyi anyagokat juttathatnak a szervezetbe.
Nemcsak a mikroműanyagok jelentenek gondot
A kutatók valamennyi vizsgált, műanyag filterrel készült teában kimutatták a biszfenol-A (BPA) és a ftalátok jelenlétét. Ezeket a vegyületeket gyakran használják a műanyagok gyártásakor az anyagok rugalmasságának és tartósságának javítására.
A BPA és a ftalátok jelenléte azért aggasztó, mert befolyásolhatják az anyagcserét, a szaporodást, az alvást és a hangulatot szabályozó hormonrendszer működését.
A teákban mért BPA mennyisége nem haladta meg a biztonságosnak tekintett határértéket. Egyetlen csésze teával azonban a megengedett napi BPA-bevitel 4,5–21,7 százaléka is a szervezetbe kerülhet. A kutatók szerint erre különösen a gyermekeknek, a várandósoknak és a teát nagyobb mennyiségben fogyasztóknak érdemes odafigyelniük.
A tényleges szennyezés még nagyobb lehet
A kutatók hangsúlyozták, hogy a kimutatott részecskeszám valószínűleg nem tükrözi a teljes szennyezést. A vizsgálati módszer ugyanis csak a 100 mikrométernél nagyobb műanyagrészecskék azonosítására volt alkalmas. A kisebb méretű nanoműanyagokat nem tudták kimutatni.
Egy 2019-es kutatás szerint a szintetikus teafilterekből akár több milliárd mikro- és nanoműanyag-részecske is a teába kerülhet. Az új vizsgálat ennél jóval kevesebb részecskét mutatott ki, de a kutatók szerint a tényleges mennyiség jóval nagyobb lehet, mint amennyit mérni tudtak.
A tanulmány az npj Science of Food című tudományos folyóiratban jelent meg.