A nagy unkonformitás egyik leglátványosabb példája az amerikai Grand Canyonban figyelhető meg. Itt helyenként a mintegy 540 millió éves üledékes kőzetek közvetlenül egymilliárd évesnél is idősebb rétegeken fekszenek. A két réteg közötti időszakból nem maradtak fenn kőzetek, így a Föld történetének egy hatalmas fejezete teljesen hiányzik. A geológusok évtizedek óta próbálják megfejteni, hogyan történhetett mindez.

A nagy unkonformitás egyik leglátványosabb példája az amerikai Grand Canyonban figyelhető meg

Fotó: IAN MAULE / AFP

A nagy unkonformitás rejtélye: hová tűntek a Föld ősi kőzetrétegei?

A kőzetrétegek általában időrendben követik egymást. Az idősebbek alul, a fiatalabbak felül találhatók. A rétegek vizsgálatával a geológusok így több százmillió év eseményeit is rekonstruálhatják.

Csakhogy ez a sorrend nem mindenhol teljes. A Grand Canyon mellett Európában, Afrikában, Ázsiában és Ausztráliában is találtak olyan területeket, ahol a földtani rétegsorból hatalmas időszakok hiányoznak. A hiány helyenként 200 millió, máshol több mint egymilliárd évet ölel fel.

Santosh Dhungana, az ausztráliai Wollongongi Egyetem kutatója, egy könyvhöz hasonlította a jelenséget.

Olyan, mintha valaki a könyv közepéből kitépett volna egy nagy részt és a történet az egyik fejezetről hirtelen egy sokkal későbbire ugrana.

A kutatók számára nemcsak az a kérdés, hová tűntek a kőzetek, hanem az is, hogyan maradhattak meg ilyen sokáig eltűnésük nyomai.

A Föld mélyén lehet a rejtély megoldása

Dhungana és kollégája, Nicolas Flament, szerint a magyarázatot a földköpenyben zajló folyamatokban kell keresni.

A földköpeny a földkéreg alatt található vastag réteg, amely forró, szilárd kőzetanyagból áll. Ez a kőzetanyag rendkívül lassan áramlik, mozgása pedig a fölötte elhelyezkedő kontinensekre is hatással van. Hatalmas szárazföldi területeket emelhet meg, vagy éppen a süllyedésüket idézheti elő.

A kutatók számítógépes modellekkel vizsgálták, hogyan mozoghatott a földköpeny az elmúlt több százmillió évben.

Az eredmények szerint nagyjából egymilliárd és 540 millió évvel ezelőtt Észak-Amerika, Észak-Európa és Észak-Kína ősi szárazföldi területei lassan kiemelkedtek.

A felszínre került kőzetek ezután hosszú időn át pusztultak. Az erózió fokozatosan eltávolíthatta a rétegeket, velük együtt pedig az adott földtörténeti időszakok nyomait is.

Ezzel azonban még csak a történet egyik felére kaptak magyarázatot.