A nagy unkonformitás egyik leglátványosabb példája az amerikai Grand Canyonban figyelhető meg. Itt helyenként a mintegy 540 millió éves üledékes kőzetek közvetlenül egymilliárd évesnél is idősebb rétegeken fekszenek. A két réteg közötti időszakból nem maradtak fenn kőzetek, így a Föld történetének egy hatalmas fejezete teljesen hiányzik. A geológusok évtizedek óta próbálják megfejteni, hogyan történhetett mindez.
A nagy unkonformitás rejtélye: hová tűntek a Föld ősi kőzetrétegei?
A kőzetrétegek általában időrendben követik egymást. Az idősebbek alul, a fiatalabbak felül találhatók. A rétegek vizsgálatával a geológusok így több százmillió év eseményeit is rekonstruálhatják.
Csakhogy ez a sorrend nem mindenhol teljes. A Grand Canyon mellett Európában, Afrikában, Ázsiában és Ausztráliában is találtak olyan területeket, ahol a földtani rétegsorból hatalmas időszakok hiányoznak. A hiány helyenként 200 millió, máshol több mint egymilliárd évet ölel fel.
Santosh Dhungana, az ausztráliai Wollongongi Egyetem kutatója, egy könyvhöz hasonlította a jelenséget.
Olyan, mintha valaki a könyv közepéből kitépett volna egy nagy részt és a történet az egyik fejezetről hirtelen egy sokkal későbbire ugrana.
A kutatók számára nemcsak az a kérdés, hová tűntek a kőzetek, hanem az is, hogyan maradhattak meg ilyen sokáig eltűnésük nyomai.
A Föld mélyén lehet a rejtély megoldása
Dhungana és kollégája, Nicolas Flament, szerint a magyarázatot a földköpenyben zajló folyamatokban kell keresni.
A földköpeny a földkéreg alatt található vastag réteg, amely forró, szilárd kőzetanyagból áll. Ez a kőzetanyag rendkívül lassan áramlik, mozgása pedig a fölötte elhelyezkedő kontinensekre is hatással van. Hatalmas szárazföldi területeket emelhet meg, vagy éppen a süllyedésüket idézheti elő.
A kutatók számítógépes modellekkel vizsgálták, hogyan mozoghatott a földköpeny az elmúlt több százmillió évben.
Az eredmények szerint nagyjából egymilliárd és 540 millió évvel ezelőtt Észak-Amerika, Észak-Európa és Észak-Kína ősi szárazföldi területei lassan kiemelkedtek.
A felszínre került kőzetek ezután hosszú időn át pusztultak. Az erózió fokozatosan eltávolíthatta a rétegeket, velük együtt pedig az adott földtörténeti időszakok nyomait is.
Ezzel azonban még csak a történet egyik felére kaptak magyarázatot.
Így maradhattak fenn az egymilliárd éves hiány nyomai
A kutatók szerint a következő fontos változás körülbelül 540 millió évvel ezelőtt következett be, amikor az érintett szárazföldi területek fokozatosan süllyedni kezdtek.
A korábban lepusztult felszíneket idővel tengerek borították el. A víz alatt új üledékrétegek halmozódtak fel, amelyek betemették az idősebb kőzeteket. Ennek köszönhetően a két egymástól akár több mint egymilliárd évvel elválasztott kőzetréteg közötti határ fennmaradhatott.
A számítógépes modellek eredményei egybevágtak a földtani megfigyelésekkel.
Azokon a területeken, ahol a hiányzó rétegek nyomai ma is jól láthatók, a számítások szintén hosszan tartó kiemelkedést, majd későbbi süllyedést jeleztek.
Nicolas Flament szerint éppen ez lehet a rejtély kulcsa. A kiemelkedés lehetővé tette, hogy az ősi kőzetek lepusztuljanak, a későbbi süllyedés pedig segített megőrizni ennek nyomait.
- A Nature folyóiratban megjelent kutatás így választ adhat a geológusokat régóta foglalkoztató kérdésre. A Föld történetéből hiányzó több százmillió év nyomait nem feltétlenül valamilyen rendkívüli katasztrófa tüntette el. A magyarázat a kontinensek rendkívül lassú, több százmillió éven át tartó mozgásában kereshető.