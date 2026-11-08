Ősi nanotechnológia nyomaira bukkantak a tudósok? – hihetetlen felfedezés az ókori Rómából

Nanotechnológiát alkalmazhattak az ókori rómaiak?

Miért változtatja meg a színét egy 1600 éves római kehely?

Különleges római kori leletet vizsgáltak.

Az ókori rómaiak már 1600 évvel ezelőtt olyan különleges üveget készítettek, amelynek tulajdonságait ma a nanotechnológia segítségével magyarázzák. A Sheffieldi Egyetem kutatóinak most sikerült újraalkotniuk az ősi eljárást. Ennek köszönhetően olyan üveget állítottak elő, amely a megvilágítástól függően megváltoztatja a színét – olvasható a Smithsonian Magazine oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkben.

Az ókori rómaiak Lükurgosz-kupája különleges tárgyi lelet. A kutatók újraalkották a színváltó üveget, amelynek működését a nanotechnológia magyarázza. (illusztráció) Forrás: Magnific.com

Nanotechnológiát alkalmazhattak az ókori rómaiak?

A kutatás középpontjában a negyedik században készült Lükurgosz-kehely áll, amelyet 1958 óta a londoni British Múzeumban őriznek. A különleges római üveg visszavert fényben jádezöldnek látszik. Ha azonban hátulról átvilágítják, rubinvörös színűvé változik.

A jelenség titka az üvegben található rendkívül apró arany- és ezüstrészecskékben rejlik. Ezek a nanorészecskék a látható fény hullámhosszánál is kisebbek, és különleges módon lépnek kölcsönhatásba a fénnyel.

Amikor a fény áthalad az üvegen, a részecskék kiszűrik a kék és zöld fényt, így elsősorban a vörös és narancssárga árnyalatok jutnak át. A felületről visszaverődő fény esetében viszont a részecskék szórják a fényt. Ettől az üveg zöldnek látszik. A régészet számára különösen izgalmas kérdés, hogy az ókori mesterek tudatosan hozták-e létre ezt a hatást, vagy véletlenül fedezték fel.