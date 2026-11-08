Ősi nanotechnológia nyomaira bukkantak a tudósok? – hihetetlen felfedezés az ókori Rómából

- Nanotechnológiát alkalmazhattak az ókori rómaiak?
- Miért változtatja meg a színét egy 1600 éves római kehely?
- Különleges római kori leletet vizsgáltak.
Az ókori rómaiak már 1600 évvel ezelőtt olyan különleges üveget készítettek, amelynek tulajdonságait ma a nanotechnológia segítségével magyarázzák. A Sheffieldi Egyetem kutatóinak most sikerült újraalkotniuk az ősi eljárást. Ennek köszönhetően olyan üveget állítottak elő, amely a megvilágítástól függően megváltoztatja a színét – olvasható a Smithsonian Magazine oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkben.
Nanotechnológiát alkalmazhattak az ókori rómaiak?
A kutatás középpontjában a negyedik században készült Lükurgosz-kehely áll, amelyet 1958 óta a londoni British Múzeumban őriznek. A különleges római üveg visszavert fényben jádezöldnek látszik. Ha azonban hátulról átvilágítják, rubinvörös színűvé változik.
A jelenség titka az üvegben található rendkívül apró arany- és ezüstrészecskékben rejlik. Ezek a nanorészecskék a látható fény hullámhosszánál is kisebbek, és különleges módon lépnek kölcsönhatásba a fénnyel.
Amikor a fény áthalad az üvegen, a részecskék kiszűrik a kék és zöld fényt, így elsősorban a vörös és narancssárga árnyalatok jutnak át. A felületről visszaverődő fény esetében viszont a részecskék szórják a fényt. Ettől az üveg zöldnek látszik. A régészet számára különösen izgalmas kérdés, hogy az ókori mesterek tudatosan hozták-e létre ezt a hatást, vagy véletlenül fedezték fel.
Hogyan sikerült megfejteni az 1600 éves római technológia titkát?
Lisa Hollands, a Sheffieldi Egyetem szakembere Caroline Jackson régésszel együttműködve próbálta rekonstruálni az ősi üveggyártási eljárást. A kutatók először a római üveghez hasonló alapanyagot készítettek. Ezt követően különböző kemencékkel, oxigénszintekkel és összetevőkkel, köztük cukorral is kísérleteztek. Végül sikerült olyan eljárást kidolgozniuk, amellyel kizárólag az ókori rómaiak számára is elérhető alapanyagokból, megismételhető módon állítható elő a színváltó üveg.
A kísérletek azt is megmutatták, milyen rendkívül körülményes volt a technológia megfelelő alkalmazása. Már az is befolyásolta a végeredményt, hogy az üveget pontosan hová helyezték a kemencében.
Véletlenül felfedezték a nanotechnológiát a rómaiak?
Bár az ősi nanotechnológia működését már korábban is vizsgálták, továbbra sem tudni, hogy a római üvegművesek szándékosan alkalmazták-e ezt az eljárást.
A Live Science cikke szerint a színváltozás magyarázatát már az 1960-as években azonosították. Később hasonló üvegeket is előállítottak, az új kísérlet során azonban az eredeti kehely színeihez közelebb álló eredményt sikerült elérni.
A szakemberek szerint az sem kizárt, hogy a római mesterek véletlenül hozták létre a különleges anyagot. Az arany és az ezüst nyomai akár véletlenül is bekerülhettek az olvadt üvegbe. Így egy olyan technológiai csoda születhetett, amelynek titkait a tudósok még ma is kutatják.
Ősi egyiptomi találmány írja át a történelmet?
Egy apró, sokáig félreértelmezett régészeti lelet alapjaiban változtatja meg az emberi technológia korai történetéről alkotott képet. A kutatás szerint Egyiptom kézművesei már több mint 5300 éve kifinomult, mechanikus fúróeszközt használtak.