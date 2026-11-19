A NASA Astronomy Picture of the Day (APOD) ismertetője szerint a képsorozat (amely ezen a linken érhető el) a Nap kromoszféráját, vagyis légkörének a látható felszín felett elhelyezkedő rétegét mutatja be.

Hatalmas napkitörést kaptak lencsevégre: tíz perc alatt bontakozott ki a látványos jelenség.

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Ebben a tartományban a hőmérséklet a magassággal növekszik, ami elsőre meglepőnek tűnhet, hiszen a Nap energiája a magjában keletkezik.

A jelenség egyik lehetséges magyarázata a Nap légkörében húzódó mágneses mezők által szállított energia. Ezek a mágneses mezők megcsavarodhatnak, majd hirtelen átrendeződhetnek, miközben jelentős mennyiségű energia szabadul fel.

A felvételek készítéséhez speciális H-alfa-szűrőt használtak, amely lehetővé teszi a gerjesztett hidrogénatomok által kibocsátott fény megfigyelését.

A Földre is hatással lehetnek a napkitörések

A 2025. május 14-i eseményt M1-es erősségű napkitörésként sorolták be. Ez a besorolás a röntgensugárzás intenzitásán alapul, és mérsékelt erősségű kitörést jelent.

Az M-osztályú napkitörések bizonyos esetekben rádiókommunikációs zavarokat okozhatnak a Föld sarkvidéki területein. Kisebb sugárzási viharokkal is összefügghetnek, amelyek veszélyt jelenthetnek az űrhajósokra.

A NASA, az amerikai NOAA és más szervezetek ezért folyamatosan figyelik a Nap aktivitását, hogy időben felismerhessék a potenciálisan veszélyes űridőjárási eseményeket.