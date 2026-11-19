A Naprendszer jövőjéről is árulkodik a J1328−1450 katalógusjelű fehér törpe vizsgálata. A csillagászok az Európai Déli Obszervatórium (ESO) Nagyon Nagy Távcsövével két egymástól elkülönülő gyűrűszerű szerkezetet fedeztek fel az égitest körül. A gyűrűk között jól észrevehető rés húzódik, ami nem megszokott a hasonló rendszerekben. A különleges struktúrát a központi csillag pusztulását túlélő égitestek tartják fenn.
Mi vár a Naprendszerre? Két túlélő égitest állhat a rejtélyes gyűrűk mögött
A Naphoz hasonló csillagok élete végén jelentősen kitágulnak, majd elveszítik külső rétegeiket. A visszamaradó, rendkívül sűrű csillagmagot fehér törpének nevezzük. Az átalakulás során a csillag elnyelheti a hozzá közel keringő bolygókat, más égitestek pedig később darabokra szakadhatnak. A szétszóródó törmelékből a fehér törpe körül korong alakulhat ki.
A csillagászok korábban is találtak ilyen törmelékkorongokat, a J1328−1450 környezetében azonban szokatlan jelenséget figyeltek meg.
Egyetlen korong helyett két különálló gázgyűrűt azonosítottak, amelyek ráadásul stabilnak tűnnek.
A kutatók szerint két túlélő égitest tarthatja fenn a gázgyűrűk szokatlan elrendeződését. A belső gyűrű közelében egy néhány kilométer átmérőjű kisbolygó keringhet, míg a külső gyűrűhöz egy jóval nagyobb, a Plútóhoz vagy a Holdhoz hasonló méretű objektum kapcsolódhat.
Ezeket az égitesteket egyelőre nem sikerült közvetlenül megfigyelni, kizárólag a gyűrűk szerkezetéből lehet következtetni a létezésükre.
Elpusztult bolygók maradványait észlelték
A kutatók a gyűrűk kémiai összetételét is megvizsgálták. Kalciumot, oxigént, magnéziumot és vasat mutattak ki bennük. Ezek az elemek a Naprendszer kőzetbolygóiban is megtalálhatók.
A két gyűrű ugyanakkor összetételében jelentősen eltér egymástól.
A belső gyűrűben sok a magnézium, a külsőben viszont alig mutatható ki.
A különbség arra utalhat, hogy az anyag két különböző bolygóból származik.
A csillagászok egy másik lehetőséget sem zárnak ki: elképzelhető, hogy a két gyűrű ugyanannak az elpusztult bolygónak a maradványaiból alakult ki. Ebben az esetben az egyik a bolygó kérgének, a másik a bolygómagnak az anyagát tartalmazhatja.
Ilyen sors várhat a Naprendszerre is?
A felfedezés azért különösen érdekes, mert évmilliárdok múlva a Nap is hasonló átalakuláson megy keresztül. Élete végéhez közeledve hatalmasra duzzad, majd külső rétegeinek elvesztése után fehér törpévé válik.
A folyamat során a Föld is megsemmisülhet, a Naprendszer távolabbi égitestjei közül azonban több is túlélheti a változásokat. A megmaradt bolygók, kisbolygók és más objektumok később hatással lehetnek a csillagmaradvány környezetére.
A J1328−1450 körül megfigyelt kettős gyűrű arra utal, hogy egy bolygórendszer pusztulása után nem feltétlenül csak szétszóródott törmelék marad hátra. Egyes égitestek tovább keringhetnek a fehér törpe körül, és befolyásolhatják a bolygómaradványok elrendeződését.
A kutatók szerint ezért a különleges rendszer bepillantást enged abba, mi várható a Nap pusztulása után szűkebb kozmikus környezetünkben.
A kutatás eredményeit a Nature Astronomy folyóiratban publikálták.