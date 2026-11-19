A Naprendszer jövőjéről is árulkodik a J1328−1450 katalógusjelű fehér törpe vizsgálata. A csillagászok az Európai Déli Obszervatórium (ESO) Nagyon Nagy Távcsövével két egymástól elkülönülő gyűrűszerű szerkezetet fedeztek fel az égitest körül. A gyűrűk között jól észrevehető rés húzódik, ami nem megszokott a hasonló rendszerekben. A különleges struktúrát a központi csillag pusztulását túlélő égitestek tartják fenn.

Két, egymástól jól elkülönülő gyűrűrendszert figyeltek meg egy csillagmaradványnál. A felfedezés alapján következtetni lehet arra, mi vár a Naprendszerre a Nap pusztulása után

Fotó: ESO

Mi vár a Naprendszerre? Két túlélő égitest állhat a rejtélyes gyűrűk mögött

A Naphoz hasonló csillagok élete végén jelentősen kitágulnak, majd elveszítik külső rétegeiket. A visszamaradó, rendkívül sűrű csillagmagot fehér törpének nevezzük. Az átalakulás során a csillag elnyelheti a hozzá közel keringő bolygókat, más égitestek pedig később darabokra szakadhatnak. A szétszóródó törmelékből a fehér törpe körül korong alakulhat ki.

A csillagászok korábban is találtak ilyen törmelékkorongokat, a J1328−1450 környezetében azonban szokatlan jelenséget figyeltek meg.

Egyetlen korong helyett két különálló gázgyűrűt azonosítottak, amelyek ráadásul stabilnak tűnnek.

A kutatók szerint két túlélő égitest tarthatja fenn a gázgyűrűk szokatlan elrendeződését. A belső gyűrű közelében egy néhány kilométer átmérőjű kisbolygó keringhet, míg a külső gyűrűhöz egy jóval nagyobb, a Plútóhoz vagy a Holdhoz hasonló méretű objektum kapcsolódhat.

Ezeket az égitesteket egyelőre nem sikerült közvetlenül megfigyelni, kizárólag a gyűrűk szerkezetéből lehet következtetni a létezésükre.

Elpusztult bolygók maradványait észlelték

A kutatók a gyűrűk kémiai összetételét is megvizsgálták. Kalciumot, oxigént, magnéziumot és vasat mutattak ki bennük. Ezek az elemek a Naprendszer kőzetbolygóiban is megtalálhatók.

A két gyűrű ugyanakkor összetételében jelentősen eltér egymástól.

A belső gyűrűben sok a magnézium, a külsőben viszont alig mutatható ki.

A különbség arra utalhat, hogy az anyag két különböző bolygóból származik.

A csillagászok egy másik lehetőséget sem zárnak ki: elképzelhető, hogy a két gyűrű ugyanannak az elpusztult bolygónak a maradványaiból alakult ki. Ebben az esetben az egyik a bolygó kérgének, a másik a bolygómagnak az anyagát tartalmazhatja.