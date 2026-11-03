Rendkívüli figyelmeztetés a NASA-tól: szerdán valami lezuhanhat az égből

A NASA tájékoztatása szerint november 4-én, szerdán várható a Neil Gehrels Swift Obszervatórium visszatérése a Föld légkörébe. A mintegy 1450 kilogrammos űreszköz csaknem 22 évet töltött az űrben, most azonban pályafutása végéhez érkezett.

A NASA Swift űrteleszkópja főleg az univerzum legnagyobb robbanásait, a gammakitöréseket kutatta

Fotó: NASA’s Goddard Space Flight Center

Az amerikai űrhaderő hétfői előrejelzése alapján a műhold november 4-én, magyar idő szerint körülbelül 9 óra 30 perckor léphet be a légkörbe. A számítás azonban jelentős, 11 órás bizonytalansággal jár.

NASA: az űreszköz egyes darabjai elérhetik a Földet

A NASA szerint a Swift nagy része elég majd a légkörben, de bizonyos alkatrészei túlélhetik a visszatérést, és elérhetik a felszínt.

A lehetséges becsapódási terület a déli szélesség 20,6. és az északi szélesség 20,6. foka közötti sávra korlátozódik. A pontos helyszín attól függ, hogy az űreszköz mikor lép be a légkörbe.

Az űrügynökség becslése szerint annak kockázata, hogy a visszahulló törmelék valakinek sérülést okoz, körülbelül 1 a 2100-hoz.

A NASA és az amerikai űrhaderő továbbra is figyelemmel kíséri a műhold mozgását, és frissíti az előrejelzéseket.

A Swiftet 2004-ben bocsátották fel, eredetileg mindössze kétéves küldetésre. Három teleszkópjával elsősorban az univerzum legerőteljesebb robbanásait, a gammakitöréseket vizsgálta.

Több mint két évtizedes működése során azonban szupernóvákat, aktív galaxisokat, fekete lyukak által működtetett kozmikus rendszereket, valamint üstökösöket és kisbolygókat is megfigyelt.

A műhold fontos szerepet játszott abban is, hogy a rövid ideig tartó csillagászati jelenségekről gyors riasztásokat küldjön más obszervatóriumoknak.