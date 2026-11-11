Megtalálhatták Noé bárkájának egy darabját: megdöbbentő leletet mutattak be

A Noah's Ark Scans kutatószervezet november 11-én először hozott nyilvánosságra fényképeket azokról a fadarabokról, amelyeket a törökországi Durupınar-formáció felszíne alatt, mintegy kilenc méteres mélységben találtak és Noé bárkájához kapcsolódhat.

Noé bárkája: az Ararát-hegy közelében elszenesedett fadarabokat találtak a kutatók. Fotó: VicVa / Shutterstock

A sötét, erősen elszenesedett töredékeken a szervezet közlése szerint jól láthatók a fa erezete és évgyűrűi, valamint olyan éles vágási felületek, amelyek egykori emberi megmunkálásra utalhatnak.

A feltárást felügyelő Cenker Atila professzor, a Sivas Cumhuriyet Egyetem régésze szakmai tapasztalatai alapján igen réginek tartja a fát, de a pontos korát még nem állapították meg.

A mintákat négy ország négy laboratóriumába küldték el.

A vizsgálatok során radiokarbonos kormeghatározást végeznek, azonosítják a fafajt, és az anyag összetételét is elemzik.

Noé bárkája: közelebb kerülhetnek a rejtélyhez?

A 2026-os kutatási program során mélyfúrásokat, talajradaros felméréseket és kiterjedt talajmintavételt végeztek a Durupınar-formációnál.

Andrew Jones, a Noah's Ark Scans alapítója szerint az elszenesedett fa fontos nyom lehet a régóta kutatott helyszín történetének megértésében.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a laboratóriumi eredmények még nem készültek el, ezért végleges következtetéseket nem lehet levonni.

Egyelőre semmi sem bizonyítja, hogy a fadarabok Noé bárkájából származnak, vagy hogy a Durupınar-formáció valóban a bibliai hajó maradványa lenne.

Az idei terepi kutatás lezárult, a helyszínt télre bezárták. A munkálatok a hó elolvadása után folytatódhatnak.