Lassíthatja az öregedést, ha kevesebbet fogyasztunk ebből a tápanyagból – 361 kutatást vizsgáltak meg

A Wisconsin–Madison Egyetem kutatói, Bailey Knopf molekuláris biológus és Dudley Lamming orvosbiológiai kutató 361 tudományos munkára támaszkodva vizsgálták a fehérjebevitel, az anyagcsere és az élettartam – az öregedés – kapcsolatát.

Öregedés: 361 tudományos kutatás alapján kérdőjeleztek meg egy népszerű táplálkozási tanácsot.

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A Cell Press Blue folyóiratban megjelent áttekintés szerint egyre több bizonyíték utal arra, hogy a fehérjebevitel korlátozása kedvezően befolyásolhatja az anyagcsere egészségét és a biológiai öregedést.

Állatkísérletekben az alacsonyabb fehérjetartalmú étrend mellett a lassabb öregedés jeleit figyelték meg.

Embereken végzett vizsgálatok pedig arra utalnak, hogy a fehérjefogyasztás mérséklése csökkentheti az öregedéssel összefüggő gyulladásos folyamatokat, és javíthatja az anyagcsere működését.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek az eredmények nem jelentik azt, hogy mindenkinek csökkentenie kellene a fehérjebevitelét.

Miért befolyásolhatja a fehérje az öregedést?

A tudósok több lehetséges biológiai magyarázatot is azonosítottak.

Az alacsonyabb fehérjebevitel hatására a sejtek működése a növekedés helyett nagyobb hangsúlyt helyezhet a fenntartási folyamatokra. Emellett mérséklődhet az elöregedett sejtek felhalmozódása, és javulhat a sejtek energiatermelése.

A kutatók az FGF21 nevű hormon szerepét is kiemelték, amelynek mennyisége bizonyos fehérjekorlátozó étrendek mellett növekedhet.

Az eredmények arra is utalnak, hogy nemcsak az elfogyasztott fehérje mennyisége, hanem annak típusa és aminosav-összetétele is fontos lehet.

Nem mindenkinek előnyös a kevesebb fehérje

Dudley Lamming szerint a fehérje izomnövekedésre és edzés utáni regenerációra gyakorolt kedvező hatása egyértelmű, különösen a rendszeresen sportoló embereknél.

A kutató ugyanakkor úgy véli, hogy a mozgásszegény életmódot folytatók közül sokan több fehérjét fogyaszthatnak a szükségesnél, aminek hosszú távon kedvezőtlen egészségügyi következményei lehetnek.

Az idősebb korosztályban különösen fontos szempont az izomtömeg megőrzése, ezért a fehérjebevitel általános csökkentése nem tekinthető mindenki számára megfelelő megoldásnak.

A szakemberek szerint a jövőben az életkor mellett a fizikai aktivitást is figyelembe kellene venni az egyéni fehérjeszükséglet meghatározásakor.