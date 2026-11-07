Aggasztó felfedezés: az ivóvízben is megtalálható vegyi anyagok növelhetik a mellrák kockázatát

Az úgynevezett örök vegyi anyagok, vagyis a PFAS-vegyületek rendkívül lassan bomlanak le a környezetben, és akár éveken keresztül is jelen lehetnek az emberi szervezetben. A most vizsgált két anyag a perfluoroktánsav (PFOA) és a perfluoroktánszulfonsav (PFOS), amelyek korábban széles körben elterjedtek az Egyesült Államokban.

Örök vegyi anyagok: összefüggésbe hozták őket az agresszív mellrákkal Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A kutatók 1609 mellrákos nő adatait hasonlították össze 2269 olyan nőével, akiknél nem alakult ki a betegség. Az eredmények szerint a legmagasabb PFOA-szinttel rendelkezők körében 67 százalékkal nagyobb volt a hormonreceptor-negatív mellrák kockázata, mint azoknál, akiknél a legalacsonyabb értéket mérték. A PFOS esetében a különbség elérte a 93 százalékot.

Ez a mellráktípus azért különösen veszélyes, mert nem reagál a hormonkezelésekre, és általában gyorsabban növekszik. Az ilyen esetek az emlőrákos megbetegedések mintegy 15 százalékát teszik ki.

Az ivóvízben is jelen lehetnek

A PFOA-t és a PFOS-t már nem gyártják az Egyesült Államokban, de a környezetben és az ivóvízrendszerekben továbbra is kimutathatók. Az amerikai környezetvédelmi hatóság adatai szerint az elmúlt években több száz közüzemi vízrendszerben találtak ilyen vegyületeket.

A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, milyen biológiai folyamatokon keresztül növelhetik ezek az anyagok a rák kialakulásának kockázatát. A tanulmány szerzői szerint az immunrendszer működésének megváltozása vagy a génaktivitás befolyásolása is szerepet játszhat.

A kutatás vezetője, Alexandra White további vizsgálatokat sürgetett, különösen az újabb, a korábbi vegyületek helyettesítésére használt PFAS-anyagok egészségügyi hatásainak feltárására.

A szakértők azt javasolják, hogy az emberek tájékozódjanak a lakóhelyük ivóvizének szennyezettségéről. Bizonyos, kifejezetten PFAS-szűrésre tanúsított vízszűrők csökkenthetik a kitettséget, de nem minden háztartási szűrő alkalmas erre.