Az ősz hajszálak többnyire az idő előrehaladtával jelennek meg, míg fiatal korban genetikailag meghatározott, vagy a súlyos stresszre adott reakció lehet. A hajszínért felelős pigment a melanin, amelyet speciális sejtek, az úgynevezett melanociták termelnek: ezek elődjei, a melanocita őssejtek a hajhagymákban találhatók, és minden hajciklus során új pigmenttermelő sejteket hoznak létre. Az őszülés folyamata akkor kezdődik, amikor ezeknek az őssejteknek a működése leáll. Ilyenkor a hajszálak fokozatosan elveszítik színüket, és megjelenik az ősz haj. Egy japán tanulmányból kiderült, hogy a melanocita őssejtek kulcsszerepet játszanak, mivel felelősek a pigmenttermelő sejtek megújulásáért. A témát a Tokiói Egyetem Emi Nishimura professzor és dr. Yasuaki Mohri által vezetett csapata vizsgálta, az eredményeket pedig a Nature Cell Biology havilapban tették közzé.

Ez derült ki az őszülésről / Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / https://kaboompics.com/ (Képünk illusztráció)

Ez derült ki az őszülésről

Ekkor egy egereken végzett vizsgálatban melanocita őssejteket (McSC-ket) különféle DNS-károsodásoknak tették ki. Az egyik esetben a sérült DNS-ű sejtek osztódása leállt, amit védekező reakcióként értelmeztek, mialatt az egerek szőre szürkévé vált. A kutatók szerint a sérült sejt korábban rákos sejtté fejlődhetett, az elpusztulása pedig védelmet nyújthat a melanóma ellen, ugyanakkor őszülést eredményez.

Új értelmet nyert az őszülő haj

Az eredmények tehát arra utalnak, hogy az őszülés mechanizmusként működhet a szervezetre veszélyes sejtek eltávolítására, habár fontos kiemelni, egyelőre nincs megerősítés arra vonatkozóan, hogy ugyanez a kapcsolat megfigyelhető lenne az embereknél is. Bár a kutatók további kutatásokat sürgetnek, a jelenlegi eredmények már most segíthetnek megérteni az öregedés és a rák közötti összefüggéseket.

(Via)

Visszafordítható az őszülés? Korábbi kutatások szerint lehetséges visszafordítani az őszülést festés nélkül is. Ezt állították azok a spanyol orvosok, akik észrevették, hogy ahogy a tüdőrákos betegeik az új immunterápiás gyógyszereknek köszönhetően felépülni kezdtek, a hajuk is elkezdte visszanyerni régi színét. A további részleteket ITT lehet elolvasni!



