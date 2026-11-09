Valami aggasztó történik a Föld természetes védőpajzsával – megszólaltak a NASA tudósai

Mi az ózonlyuk, és hol található?

Miért növekszik az ózonlyuk?

Mikor állhat helyre a Föld ózonrétege?

Aggasztó jelenségre hívták fel a figyelmet a NASA és az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) tudósai. Az Antarktisz feletti ózonlyuk 2026-ban az elmúlt tíz év legnagyobb méretét érte el, ami komoly kérdéseket vet fel a Föld természetes védőpajzsának állapotával kapcsolatban. A kutatók szerint a szokatlan légköri körülmények állnak a jelenség hátterében – olvasható a Daily Mail cikkében.

Tíz éve nem látott méretűre nőtt az ózonlyuk az Antarktisz felett / Fotó: INNA BIGUN/SCIENCE PHOTO LIBRARY / IBI

Tíz éve nem látott méretűre nőtt az ózonlyuk az Antarktisz felett

A mérések alapján az ózonlyuk szeptember 18-án érte el legnagyobb kiterjedését, amikor mintegy 27,1 millió négyzetkilométeres területet fedett le. Ez csaknem háromszorosa az Egyesült Államok területének, és a valaha megfigyelt legnagyobb, 2000-ben mért ózonlyuk méretének körülbelül 90 százaléka.

Az ózonréteg a Föld légkörének egyik legfontosabb védelmi rendszere, amely elnyeli a Napból érkező káros ultraibolya sugárzás jelentős részét. Az ózonlyuk valójában nem egy fizikai nyílás, hanem olyan terület, ahol a sztratoszférában található ózon mennyisége jelentősen lecsökken.

Miért nőtt ekkorára az ózonlyuk az Antarktisz felett?

A tudósok szerint az idei rendkívüli méretért elsősorban a szokatlanul erős poláris örvény felelős. Ez a hideg levegőt körülzáró légköri áramlási rendszer olyan körülményeket teremthet az Antarktisz felett, amelyek kedveznek az ózon lebomlásának.