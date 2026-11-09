Valami aggasztó történik a Föld természetes védőpajzsával – megszólaltak a NASA tudósai

- Mi az ózonlyuk, és hol található?
- Miért növekszik az ózonlyuk?
- Mikor állhat helyre a Föld ózonrétege?
Aggasztó jelenségre hívták fel a figyelmet a NASA és az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) tudósai. Az Antarktisz feletti ózonlyuk 2026-ban az elmúlt tíz év legnagyobb méretét érte el, ami komoly kérdéseket vet fel a Föld természetes védőpajzsának állapotával kapcsolatban. A kutatók szerint a szokatlan légköri körülmények állnak a jelenség hátterében – olvasható a Daily Mail cikkében.
Tíz éve nem látott méretűre nőtt az ózonlyuk az Antarktisz felett
A mérések alapján az ózonlyuk szeptember 18-án érte el legnagyobb kiterjedését, amikor mintegy 27,1 millió négyzetkilométeres területet fedett le. Ez csaknem háromszorosa az Egyesült Államok területének, és a valaha megfigyelt legnagyobb, 2000-ben mért ózonlyuk méretének körülbelül 90 százaléka.
Az ózonréteg a Föld légkörének egyik legfontosabb védelmi rendszere, amely elnyeli a Napból érkező káros ultraibolya sugárzás jelentős részét. Az ózonlyuk valójában nem egy fizikai nyílás, hanem olyan terület, ahol a sztratoszférában található ózon mennyisége jelentősen lecsökken.
Miért nőtt ekkorára az ózonlyuk az Antarktisz felett?
A tudósok szerint az idei rendkívüli méretért elsősorban a szokatlanul erős poláris örvény felelős. Ez a hideg levegőt körülzáró légköri áramlási rendszer olyan körülményeket teremthet az Antarktisz felett, amelyek kedveznek az ózon lebomlásának.
Amy Butler, a NOAA kutatója szerint augusztusban és szeptemberben a szokásosnál gyengébbek voltak azok a nagytérségű légköri hullámok, amelyek általában megbontják a poláris örvényt. Emiatt nagyobb területen maradhattak fenn az ózonkárosodáshoz szükséges feltételek.
A folyamatban az emberi tevékenységből származó vegyületeknek is fontos szerepük van. A korábban hűtőszekrényekben, légkondicionálókban és szigetelőanyagokban használt klór-fluor-szénhidrogének a légkör felsőbb rétegeibe jutva hozzájárulhatnak az ózon pusztulásához. Ezek az anyagok hosszú ideig megmaradnak a légkörben, így hatásuk még évtizedekkel a felhasználásuk visszaszorítása után is érezhető.
Mikor állhat helyre a Föld ózonrétege?
Bár az idei adatok aggasztónak tűnhetnek, a NASA szakemberei szerint a hosszú távú folyamatok továbbra is az ózonréteg regenerálódását mutatják. Paul Newman, a NASA ózonkutató csoportjának vezetője elmondta, hogy az elmúlt években az ózonlyuk egyre később kezdett kialakulni, ami a helyreállás egyik kedvező jele.
A kutató szerint a mostani ózonlyuk akár további több millió négyzetkilométerrel is nagyobb lehetett volna, ha az ózonkárosító anyagok koncentrációja még mindig a 2000 körüli szinten lenne.
A szakemberek becslése alapján ezeknek a vegyületeknek a mennyisége a következő évtizedekben tovább csökkenhet, az Antarktisz feletti ózonréteg a 2070-es évekre állhat helyre.
Az idei szokatlanul erős poláris örvény ugyanakkor megmutatta, hogy a légköri körülmények még a regenerálódás időszakában is jelentősen befolyásolhatják az ózonlyuk méretét.