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antarktisz

Valami aggasztó történik a Föld természetes védőpajzsával – megszólaltak a NASA tudósai

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Tíz éve nem tapasztalt méreteket öltött egy különös légköri jelenség az Antarktisz felett. A NASA és a NOAA mérései szerint az ózonlyuk 2026 szeptemberében 27,1 millió négyzetkilométerre nőtt. A tudósok már azt is tudják, milyen szokatlan körülmények állnak a jelenség hátterében.
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antarktisznasalégkörózonlyukföldjelenség
  • Mi az ózonlyuk, és hol található?
  • Miért növekszik az ózonlyuk?
  • Mikor állhat helyre a Föld ózonrétege?

Aggasztó jelenségre hívták fel a figyelmet a NASA és az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) tudósai. Az Antarktisz feletti ózonlyuk 2026-ban az elmúlt tíz év legnagyobb méretét érte el, ami komoly kérdéseket vet fel a Föld természetes védőpajzsának állapotával kapcsolatban. A kutatók szerint a szokatlan légköri körülmények állnak a jelenség hátterében – olvasható a Daily Mail cikkében.

Tíz éve nem látott méretűre nőtt az ózonlyuk az Antarktisz felett, Illustration of the atmosphere layers of planet Earth with different objects present on each layer. (Photo by INNA BIGUN/SCIENCE PHOTO LIBRARY / IBI / Science Photo Library via AFP)
Tíz éve nem látott méretűre nőtt az ózonlyuk az Antarktisz felett / Fotó: INNA BIGUN/SCIENCE PHOTO LIBRARY / IBI

Tíz éve nem látott méretűre nőtt az ózonlyuk az Antarktisz felett

A mérések alapján az ózonlyuk szeptember 18-án érte el legnagyobb kiterjedését, amikor mintegy 27,1 millió négyzetkilométeres területet fedett le. Ez csaknem háromszorosa az Egyesült Államok területének, és a valaha megfigyelt legnagyobb, 2000-ben mért ózonlyuk méretének körülbelül 90 százaléka.

Az ózonréteg a Föld légkörének egyik legfontosabb védelmi rendszere, amely elnyeli a Napból érkező káros ultraibolya sugárzás jelentős részét. Az ózonlyuk valójában nem egy fizikai nyílás, hanem olyan terület, ahol a sztratoszférában található ózon mennyisége jelentősen lecsökken.

Miért nőtt ekkorára az ózonlyuk az Antarktisz felett?

A tudósok szerint az idei rendkívüli méretért elsősorban a szokatlanul erős poláris örvény felelős. Ez a hideg levegőt körülzáró légköri áramlási rendszer olyan körülményeket teremthet az Antarktisz felett, amelyek kedveznek az ózon lebomlásának.

Amy Butler, a NOAA kutatója szerint augusztusban és szeptemberben a szokásosnál gyengébbek voltak azok a nagytérségű légköri hullámok, amelyek általában megbontják a poláris örvényt. Emiatt nagyobb területen maradhattak fenn az ózonkárosodáshoz szükséges feltételek.

A folyamatban az emberi tevékenységből származó vegyületeknek is fontos szerepük van. A korábban hűtőszekrényekben, légkondicionálókban és szigetelőanyagokban használt klór-fluor-szénhidrogének a légkör felsőbb rétegeibe jutva hozzájárulhatnak az ózon pusztulásához. Ezek az anyagok hosszú ideig megmaradnak a légkörben, így hatásuk még évtizedekkel a felhasználásuk visszaszorítása után is érezhető.

Mikor állhat helyre a Föld ózonrétege?

Bár az idei adatok aggasztónak tűnhetnek, a NASA szakemberei szerint a hosszú távú folyamatok továbbra is az ózonréteg regenerálódását mutatják. Paul Newman, a NASA ózonkutató csoportjának vezetője elmondta, hogy az elmúlt években az ózonlyuk egyre később kezdett kialakulni, ami a helyreállás egyik kedvező jele.

A kutató szerint a mostani ózonlyuk akár további több millió négyzetkilométerrel is nagyobb lehetett volna, ha az ózonkárosító anyagok koncentrációja még mindig a 2000 körüli szinten lenne.

A szakemberek becslése alapján ezeknek a vegyületeknek a mennyisége a következő évtizedekben tovább csökkenhet, az Antarktisz feletti ózonréteg a 2070-es évekre állhat helyre.

Az idei szokatlanul erős poláris örvény ugyanakkor megmutatta, hogy a légköri körülmények még a regenerálódás időszakában is jelentősen befolyásolhatják az ózonlyuk méretét.

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