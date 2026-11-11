Az elmúlt évek egyik legnagyobb ózonlyuka jött létre a Déli-sark felett

A NASA Earth Observatory beszámolója szerint az ózonlyuk szeptember 18-án érte el idei legnagyobb kiterjedését, ami 27,1 millió négyzetkilométert jelent: a szeptember 7. és október 13. közötti időszak átlagos mérete alapján a hetedik helyre sorolták. Az ózonlyuk elnevezés egyébként kissé megtévesztő, hiszen az érintett területen nem tűnik el teljesen az ózon. Ózonlyukról akkor beszélhetünk, ha az ózon mennyisége 220 Dobson-egység alá csökken.

Az adatvizualizáció az ózonlyuk területét és alakját mutatja 2026. szeptember 18-án, amikor elérte az adott évi legnagyobb kiterjedését. Ózonlyuknak azt a területet nevezik, ahol az ózon koncentrációja a történelmi határértéknek számító 220 Dobson-egység alá csökken

Fotó: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Miért lett ilyen nagy az ózonlyuk?

Az idei ózonlyuk kialakulásában fontos szerepet játszott az Antarktisz felett örvénylő, rendkívül erős légáramlás. A poláris örvény kedvező feltételeket teremtett az ózon lebomlásához.

A nagy kiterjedés ugyanakkor nem feltétlenül jelent rendkívül alacsony ózonértékeket. A legmélyebb ózonlyukat például 1994-ben mérték, amikor az ózon mennyisége mindössze 73 Dobson-egységre csökkent. A legnagyobb területű ózonlyuk viszont 2006-ban alakult ki. A megfigyelések szerint az ózonlyuk az 1980-as években és az 1990-es évek elején egyre nagyobbra nőtt, majd a 2000-es évek elejére a mérete és mélysége nagyjából stabilizálódott.

Miért vékonyodik el az ózonréteg?

A sztratoszférában található ózonréteg nélkülözhetetlen a földi élet számára. Elnyeli a Nap káros ultraibolya sugárzásának jelentős részét, így védi az élőlényeket a DNS-károsodástól.

Az embernél az erős UV-sugárzás többek között napégést és bőrrákot is okozhat.

Az ózonréteg elvékonyodásáért elsősorban az ember által kibocsátott vegyi anyagok felelősek. Közéjük tartoznak a klór-fluor-szénhidrogének (CFC-k), amelyeket évtizedeken át használtak hűtőberendezésekben és aeroszolos spray-kben. Ezek a vegyületek rendkívül lassan bomlanak le, ezért hosszú ideig megmaradnak a légkörben. Amikor eljutnak a sztratoszféra felső részébe, az ultraibolya sugárzás hatására felbomlanak, és klór szabadul fel belőlük. A klóratomok ezt követően újra és újra részt vehetnek az ózon lebontásában.