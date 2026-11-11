Az elmúlt évek egyik legnagyobb ózonlyuka jött létre a Déli-sark felett

A NASA Earth Observatory beszámolója szerint az ózonlyuk szeptember 18-án érte el idei legnagyobb kiterjedését, ami 27,1 millió négyzetkilométert jelent: a szeptember 7. és október 13. közötti időszak átlagos mérete alapján a hetedik helyre sorolták. Az ózonlyuk elnevezés egyébként kissé megtévesztő, hiszen az érintett területen nem tűnik el teljesen az ózon. Ózonlyukról akkor beszélhetünk, ha az ózon mennyisége 220 Dobson-egység alá csökken.
Miért lett ilyen nagy az ózonlyuk?
Az idei ózonlyuk kialakulásában fontos szerepet játszott az Antarktisz felett örvénylő, rendkívül erős légáramlás. A poláris örvény kedvező feltételeket teremtett az ózon lebomlásához.
A nagy kiterjedés ugyanakkor nem feltétlenül jelent rendkívül alacsony ózonértékeket. A legmélyebb ózonlyukat például 1994-ben mérték, amikor az ózon mennyisége mindössze 73 Dobson-egységre csökkent. A legnagyobb területű ózonlyuk viszont 2006-ban alakult ki. A megfigyelések szerint az ózonlyuk az 1980-as években és az 1990-es évek elején egyre nagyobbra nőtt, majd a 2000-es évek elejére a mérete és mélysége nagyjából stabilizálódott.
Miért vékonyodik el az ózonréteg?
A sztratoszférában található ózonréteg nélkülözhetetlen a földi élet számára. Elnyeli a Nap káros ultraibolya sugárzásának jelentős részét, így védi az élőlényeket a DNS-károsodástól.
- Az embernél az erős UV-sugárzás többek között napégést és bőrrákot is okozhat.
Az ózonréteg elvékonyodásáért elsősorban az ember által kibocsátott vegyi anyagok felelősek. Közéjük tartoznak a klór-fluor-szénhidrogének (CFC-k), amelyeket évtizedeken át használtak hűtőberendezésekben és aeroszolos spray-kben. Ezek a vegyületek rendkívül lassan bomlanak le, ezért hosszú ideig megmaradnak a légkörben. Amikor eljutnak a sztratoszféra felső részébe, az ultraibolya sugárzás hatására felbomlanak, és klór szabadul fel belőlük. A klóratomok ezt követően újra és újra részt vehetnek az ózon lebontásában.
Mikorra állhat helyre az ózonréteg?
Az ózonkárosító anyagok veszélyét felismerve 1987-ben elfogadták a montreali jegyzőkönyvet, amely előírta ezeknek a vegyületeknek a fokozatos kivonását. Az intézkedések hamarosan látványos javulást hoztak: 2018-ban műholdas adatok bizonyították, hogy az ózonréteg regenerálódik. 2005 és 2016 között 20 százalékkal csökkent az ózonveszteség az antarktiszi téli hónapokban.
A helyreállás azonban lassú, és az ózonlyuk mérete továbbra is drasztikusan változhat egyik évről a másikra. Erre jó példa 2019, amikor a szokatlan légköri viszonyok miatt 1982 óta a legkisebb ózonlyuk alakult ki. A kutatók szerint még évtizedekre lesz szükség a teljes regenerálódáshoz.
Az Antarktisz feletti ózonréteg várhatóan a 2070-es évekre érheti el ismét az 1980-as szintet.
Az ózonlyuk mérete nagyban függ a sztratoszféra hőmérsékletétől és a magaslégköri áramlásoktól. Minél hidegebb van ebben a légköri rétegben, annál nagyobb területen csökkenhet az ózon mennyisége.