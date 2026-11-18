November 16-án, 90 éves korában elhunyt Pantó György, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, Széchenyi-díjas geokémikus – közölte az MTA. A tudós a hazai geokémiai és földtudományi kutatások meghatározó alakja volt, aki kutatói és tudományszervezői munkájával egyaránt hozzájárult a magyar tudomány fejlődéséhez.

Pantó György a magyar földtudományi kutatások meghatározó alakja volt

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Pantó György 1936. július 29-én született Budapesten. Geológusdiplomáját 1959-ben szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd az Országos Érc- és Ásványbányáknál kezdte pályafutását.

1966-ban csatlakozott az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumához, amelynek 1975-től igazgatója volt. Később az MTA Földtudományi Kutatóközpont főigazgatói tisztségét is betöltötte, egészen 2005-ig.

Pantó György munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el Kutatásai elsősorban a geokémiára, az ásványtanra és a kőzettanra irányultak. Foglalkozott a magyarországi vulkáni kőzetek kialakulásával és a hozzájuk kapcsolódó ércesedésekkel, a gránitos magmatizmus kérdéseivel, valamint a ritkaföldfémek ásványtani és geokémiai vizsgálatával. Tudományos munkája a karsztbauxitokra és a biológiai szempontból nélkülözhetetlen nyomelemek geokémiájára is kiterjedt. A Magyar Tudományos Akadémia 1990-ben levelező, 1995-ben pedig rendes tagjává választotta. Tudományos eredményeiért és tudományszervező tevékenységéért 2000-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki. Az elismerést elsősorban a korszerű geokémiai kutatási módszerek magyarországi meghonosításáért és nemzetközileg is elismert tudományos munkásságáért kapta. 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével ismerték el tevékenységét, emellett a Vendl Mária Emlékérmet is elnyerte.

Fiatal kutatók generációit segítette

Az MTA közleményében kiemelte, hogy Pantó György vezetése alatt a geokémia, valamint az ásvány- és kőzettani kutatások számos elismert szakembere nevelkedett. Pályafutása során különös figyelmet fordított a fiatal kutatók támogatására és szakmai fejlődésére.

Az általa hosszú időn át vezetett Geokémiai Kutatólaboratórium a magyar földtudomány egyik meghatározó kutatóhelyévé vált. Az intézmény jogutódja, a HUN-REN Földtani és Geokémiai Intézet ma is őrzi tudományos örökségét.

Pantó György temetéséről később intézkednek.