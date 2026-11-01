Ártatlan szeretetnek tűnik, pedig kockázata is lehet a kutyapuszinak

A Veterinary Research Communications folyóiratban megjelent tanulmány szerint a parazita a kutyák szájában és macskáknál egyaránt jelen lehet. A Wrocławi Környezeti és Élettudományi Egyetem kutatói 238 lengyelországi háziállattól vettek mintát.

Parazita a kutyák szájában: a fogköves ebek lehetnek veszélyben.

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Emberhez kötődő parazita a kutyák szájában

A vizsgálatba 151 kutyát és 87 macskát vontak be. Trichomonádákat 26 kutya – az állatok 17,22 százaléka – és öt macska, vagyis a vizsgált cicák 5,75 százaléka esetében mutattak ki.

A százalékos adatok valamennyi azonosított trichomonádára vonatkoznak. Az emberek szájüregére jellemző Trichomonas tenaxot nyolc kutya és négy macska mintájában találták meg. Kutyáknál a Trichomonas brixi volt a leggyakoribb faj.

A kilenc évnél idősebb, illetve jelentős fogkővel rendelkező kutyáknál nagyobb eséllyel fordultak elő ezek az egysejtűek. Macskáknál nem találtak statisztikailag igazolható kapcsolatot az életkor, a tartási körülmények vagy a szájhigiénia és a fertőzöttség között.

Minden érintett macska lakásban élt, ezért a kutatók felvetették, hogy az ember lehetett a T. tenax forrása.

A tanulmány azonban nem állapította meg a fertőzés irányát, így nem bizonyított, hogy a parazitát a gazdák adták át kedvenceiknek vagy fordítva.

A szerzők szerint további vizsgálatok szükségesek annak megállapításához, milyen szerepet töltenek be a trichomonádák a kutyák és macskák szájüregi betegségeiben, illetve valóban terjedhetnek-e az állatok és az emberek között.