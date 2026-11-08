Miért gyakoribb a Parkinson-kór a férfiaknál?

A németországi Saar-vidéki Egyetem kutatói 73 Parkinson-kóros beteg és 24 egészséges ember agyszövetmintáit vizsgálták meg. Öt agyterületen elemezték a sejtek génműködését, és azt figyelték, milyen különbségek vannak a férfiak és a nők között. Bár a Parkinson-kór mindkét nemnél hasonló sejtszintű változásokkal járt, fontos eltéréseket is sikerült azonosítani.
Parkinson-kórral kapcsolatos különbségek: az agy támasztósejtjeiben lehet a magyarázat
A legjelentősebb különbségek az idegsejteket támogató és védő gliasejtekben mutatkoztak.
- Az úgynevezett asztrocitákban a sejtek energiatermeléséért felelős mitokondriumok működéséhez kapcsolódó gének aktivitásában találtak eltéréseket.
- Egy másik sejttípusban, az oligodendrocitákban pedig az idegrostokat védő mielin előállításában és fenntartásában szerepet játszó géneknél figyeltek meg különbségeket. Ezek az eltérések valamennyi vizsgált agyterületen megjelentek.
A férfiaknál gyorsabban épülhet le az agy
A Parkinson-kór világszerte mintegy 9,4 millió embert érint. A férfiaknál nemcsak gyakrabban alakul ki a betegség, hanem általában gyorsabban romlanak a kognitív képességek, és a mindennapi tevékenységek elvégzése is hamarabb válik nehézzé. Julia Schulze-Hentrich professzor, a kutatás vezetője szerint a gliasejtek működésében felfedezett eltérések segíthetnek megérteni, miért különböznek a betegség tünetei és lefolyása a két nem között.
Személyre szabottabb kezelések születhetnek
A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények egyelőre nem bizonyítják, hogy a felfedezett sejtszintű eltérések közvetlenül felelősek a Parkinson-kór férfiak körében tapasztalható nagyobb gyakoriságáért. Ehhez további, nagyobb létszámú vizsgálatokra van szükség. Az eredmények ugyanakkor hozzájárulhatnak a személyre szabottabb kezelések kidolgozásához. A nemek közötti biológiai különbségek figyelembevételével az orvosok a jövőben pontosabban jelezhetik előre a várható tüneteket, és a betegek egyéni kockázataihoz igazíthatják a terápiát.