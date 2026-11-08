Miért gyakoribb a Parkinson-kór a férfiaknál?

A németországi Saar-vidéki Egyetem kutatói 73 Parkinson-kóros beteg és 24 egészséges ember agyszövetmintáit vizsgálták meg. Öt agyterületen elemezték a sejtek génműködését, és azt figyelték, milyen különbségek vannak a férfiak és a nők között. Bár a Parkinson-kór mindkét nemnél hasonló sejtszintű változásokkal járt, fontos eltéréseket is sikerült azonosítani.

A férfiaknál másfélszer-kétszer nagyobb eséllyel alakul ki Parkinson-kór, mint a nőknél

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Parkinson-kórral kapcsolatos különbségek: az agy támasztósejtjeiben lehet a magyarázat

A legjelentősebb különbségek az idegsejteket támogató és védő gliasejtekben mutatkoztak.

Az úgynevezett asztrocitákban a sejtek energiatermeléséért felelős mitokondriumok működéséhez kapcsolódó gének aktivitásában találtak eltéréseket.

Egy másik sejttípusban, az oligodendrocitákban pedig az idegrostokat védő mielin előállításában és fenntartásában szerepet játszó géneknél figyeltek meg különbségeket. Ezek az eltérések valamennyi vizsgált agyterületen megjelentek.

A férfiaknál gyorsabban épülhet le az agy

A Parkinson-kór világszerte mintegy 9,4 millió embert érint. A férfiaknál nemcsak gyakrabban alakul ki a betegség, hanem általában gyorsabban romlanak a kognitív képességek, és a mindennapi tevékenységek elvégzése is hamarabb válik nehézzé. Julia Schulze-Hentrich professzor, a kutatás vezetője szerint a gliasejtek működésében felfedezett eltérések segíthetnek megérteni, miért különböznek a betegség tünetei és lefolyása a két nem között.

Személyre szabottabb kezelések születhetnek

A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények egyelőre nem bizonyítják, hogy a felfedezett sejtszintű eltérések közvetlenül felelősek a Parkinson-kór férfiak körében tapasztalható nagyobb gyakoriságáért. Ehhez további, nagyobb létszámú vizsgálatokra van szükség. Az eredmények ugyanakkor hozzájárulhatnak a személyre szabottabb kezelések kidolgozásához. A nemek közötti biológiai különbségek figyelembevételével az orvosok a jövőben pontosabban jelezhetik előre a várható tüneteket, és a betegek egyéni kockázataihoz igazíthatják a terápiát.