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Parkinson-kór

Miért gyakoribb a Parkinson-kór a férfiaknál?

6 órája
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A férfiaknál másfélszer-kétszer nagyobb eséllyel alakul ki Parkinson-kór, mint a nőknél. Egy új kutatás a Parkinson-kór hátterében olyan sejtszintű különbségeket azonosított, amelyek segíthetnek megmagyarázni ezt az eltérést.
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Parkinson-kóragyférfi

A németországi Saar-vidéki Egyetem kutatói 73 Parkinson-kóros beteg és 24 egészséges ember agyszövetmintáit vizsgálták meg. Öt agyterületen elemezték a sejtek génműködését, és azt figyelték, milyen különbségek vannak a férfiak és a nők között. Bár a Parkinson-kór mindkét nemnél hasonló sejtszintű változásokkal járt, fontos eltéréseket is sikerült azonosítani.

A férfiaknál másfélszer-kétszer nagyobb eséllyel alakul ki Parkinson-kór, mint a nőknél
A férfiaknál másfélszer-kétszer nagyobb eséllyel alakul ki Parkinson-kór, mint a nőknél
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Parkinson-kórral kapcsolatos különbségek: az agy támasztósejtjeiben lehet a magyarázat

A legjelentősebb különbségek az idegsejteket támogató és védő gliasejtekben mutatkoztak. 

  • Az úgynevezett asztrocitákban a sejtek energiatermeléséért felelős mitokondriumok működéséhez kapcsolódó gének aktivitásában találtak eltéréseket. 
  • Egy másik sejttípusban, az oligodendrocitákban pedig az idegrostokat védő mielin előállításában és fenntartásában szerepet játszó géneknél figyeltek meg különbségeket. Ezek az eltérések valamennyi vizsgált agyterületen megjelentek.

A férfiaknál gyorsabban épülhet le az agy

A Parkinson-kór világszerte mintegy 9,4 millió embert érint. A férfiaknál nemcsak gyakrabban alakul ki a betegség, hanem általában gyorsabban romlanak a kognitív képességek, és a mindennapi tevékenységek elvégzése is hamarabb válik nehézzé. Julia Schulze-Hentrich professzor, a kutatás vezetője szerint a gliasejtek működésében felfedezett eltérések segíthetnek megérteni, miért különböznek a betegség tünetei és lefolyása a két nem között.

Személyre szabottabb kezelések születhetnek

A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények egyelőre nem bizonyítják, hogy a felfedezett sejtszintű eltérések közvetlenül felelősek a Parkinson-kór férfiak körében tapasztalható nagyobb gyakoriságáért. Ehhez további, nagyobb létszámú vizsgálatokra van szükség. Az eredmények ugyanakkor hozzájárulhatnak a személyre szabottabb kezelések kidolgozásához. A nemek közötti biológiai különbségek figyelembevételével az orvosok a jövőben pontosabban jelezhetik előre a várható tüneteket, és a betegek egyéni kockázataihoz igazíthatják a terápiát.

 

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