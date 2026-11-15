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petefészekrák

Már a petefészekrák kialakulása előtt jelezhet a vérünk – rendkívüli felfedezést tettek a tudósok

45 perce
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Már a daganat kialakulása előtt felismerhető a veszély? Milyen jelek figyelmeztethetnek a petefészekrák kialakulására? Amerikai kutatók olyan felfedezést tettek, amely áttörést hozhat az egyik súlyos rákbetegség korai felismerésében.
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  • Mit árulhat el egy vérvizsgálat a rák kockázatáról?
  • Kimutatható a petefészekrák még azelőtt, hogy kialakulna a daganat?

Áttörést hozhat a petefészekrák korai felismerésében egy új tudományos felfedezés. Amerikai kutatók olyan molekuláris jelet azonosítottak a vérben, amely már a rosszindulatú daganat kialakulása előtt figyelmeztethet a veszélyre. A módszer különösen azoknak a nőknek jelenthet segítséget, akik genetikai tényezők miatt fokozottan veszélyeztetettek.

Már a petefészekrák kialakulása előtt figyelmeztethet a vér
Már a petefészekrák kialakulása előtt figyelmeztethet a vér (illusztráció)
Fotó: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO

Már a petefészekrák kialakulása előtt figyelmeztethet a vér

A petefészekrákot gyakran csak akkor fedezik fel, amikor a betegség már továbbterjedt. A kutatók évtizedeken át elsősorban arra törekedtek, hogy minél kisebb daganatokat ismerjenek fel. A kaliforniai Hoag Family Cancer Institute szakemberei azonban más megközelítést választottak.

Nem a már kialakult daganatot keresték, hanem azokat a mikroszkopikus elváltozásokat, amelyek megelőzhetik a petefészekrák kialakulását.

A betegség egyes formái a petevezeték belső felszínén megjelenő, STIC-nek nevezett rákmegelőző elváltozásokból indulhatnak ki. A kutatók felfedezték, hogy az ilyen elváltozásokkal érintett nők vérében megemelkedik a Tu-Stroma nevű RNS-molekula szintje.

Az eredmények figyelemre méltók.

 A vérvizsgálat az érintett nők 92,3 százalékánál kimutatta a rákmegelőző elváltozást, az egészséges nők 98,2 százalékát pedig helyesen azonosította.

Megváltozhat a veszélyeztetett nők kezelése

A felfedezés különösen azok számára lehet jelentős, akik örökletes genetikai tényezők miatt fokozottan ki vannak téve a petefészekrák veszélyének. A kutatók számításai szerint ebben a csoportban a pozitív vizsgálati eredmények körülbelül 72 százaléka lenne helyes, míg a negatív eredmények megbízhatósága megközelítheti a 100 százalékot.

A fokozottan veszélyeztetett nőknek jelenleg gyakran úgy kell dönteniük a petefészkek és a petevezetékek megelőző eltávolításáról, hogy nem tudják, kialakultak-e már szervezetükben rákmegelőző elváltozások.

Dr. Esha Madan, a kutatás egyik szerzője szerint az új módszer a jövőben éppen ezt a hiányzó biológiai információt biztosíthatná, megkönnyítve a megelőző beavatkozásokról szóló döntéseket. 

A felfedezés ígéretes, de egyelőre kutatási eredményről van szó. További vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy a módszer mikor válhat a petefészekrák korai felismerésének szélesebb körben alkalmazható eszközévé 

– olvasható a The Guardian oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkben.

Orosz tudósok bejelentették: emlő- és petefészekrák elleni gyógyszert fejlesztettek ki

Elefuza néven az agresszív emlő- és petefészekrák kezelésére kifejlesztett gyógyszert jegyzett be az orosz egészségügyi minisztérium - közölte kedden a RIA Novosztyi orosz hírügynökség a Petrovax Pharm gyógyszergyártó vállalatra hivatkozva.

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