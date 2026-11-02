Szereted a pisztáciát? A tudósok szerint ilyen hatással van az alvásra

A pisztácia az elmúlt években egy igen közkedvelt csemegévé vált, ami nem csupán finom, de az egészségre is jótékony hatással van - mi több, akár az alvást is befolyásolhatja. Számos összetevője ugyanis – a triptofán, a magnézium, a B6-vitamin és a természetesen előforduló növényi vegyületek –, fontos lehet a cirkadián ritmust szabályozó folyamatok szempontjából. A tudósok azonban hangsúlyozták, hogy jelenleg emberi résztvevőkkel végzett vizsgálatokra is szükség van.

Pisztácia és az alvás: erre figyeltek fel a kutatók / Fotó: Shutterstock

Pisztácia és az alvás: erre figyeltek fel a kutatók

A Nutrition Research Reviews című folyóiratban megjelent tanulmányban azt vizsgálták, miért lehet a pisztácia egy érdekes választás az elalváshoz. Ebből kiderült, hogy a kedvelt nassolnivaló triptofánt tartalmaz, egy olyan aminosavat, amelyet a szervezet nem tud önmagában előállítani. Szükséges továbbá a szerotonin, illetve a melatonin termeléséhez, amely az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásával jár.

Tartalmaz továbbá B6-vitamint és a magnéziumot is, amik ugyancsak fontosak. A B6-vitamin ugyanis az aminosav-anyagcserében vesz részt, míg a magnézium az idegrendszer és az izmok működésében. A pisztáciában emellett megtalálható a fitomelatonin, egy növényi eredetű melatonin is, ami ugyancsak fontos szerepet játszik az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában.

A kutatók hangsúlyozták, nem csupán egyetlen összetevő számít, hanem a diófélékben megtalálható anyagok teljes összetétele a fontos. A triptofán, a vitaminok, az ásványi anyagok és a bioaktív vegyületek kölcsönhatása az, ami további vizsgálatokat tehet szükségessé.

Javítja az alvást a pisztácia?

Erre a kérdésre egyelőre még nincs egyértelmű válasz. A rendelkezésre álló szakirodalom áttekintése elsősorban azt bizonyítja, hogy a pisztácia összetétele összefüggésben lehet az alváshoz fontos mechanizmusokkal, ami azonban nem támasztja alá, hogy egy adag elfogyasztása este automatikusan meghosszabbítja az éjszakai pihenést, vagy megkönnyíti az elalvást. A tanulmány szerzői szerint kontrollált klinikai vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, hogy a pisztácia rendszeres fogyasztása befolyásolja-e a melatoninszintet, az alvás időtartamát, az éjszakai felébredések számát és a reggeli kipihentség szubjektív érzését.

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