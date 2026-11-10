Rendkívüli jelenséget észleltek az Északi-sark felett, farkasordító hideget hozhat Európába

A poláris örvény hatalmas, hideg légtömeg, amely az Északi-sarkvidék felett, a légkör magasabb rétegeiben örvénylik. Ősszel fokozatosan erősödik, januárban éri el a legnagyobb intenzitását, majd a tél második felében meggyengülhet. Idén azonban már november elején megkezdődött a gyengülése. Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) munkatársai szerint ilyen korán még soha nem figyelték meg a poláris örvény megbomlását.

Szokatlanul korán kezdett gyengülni a poláris örvény, ami akár hidegbetöréssel járhat

Fotó: BARBARA GINDL / APA

Mi okozza a poláris örvény gyengülését?

A jelenség hátterében a légkör alsóbb rétegeiből felfelé terjedő hullámok állhatnak. Az úgynevezett Rossby-hullámok elérhetik a sztratoszférát, ahol gyors felmelegedést idézhetnek elő. Ezt hirtelen sztratoszférikus felmelegedésnek nevezik. A felmelegedés hatására a poláris örvényben keringő szelek lelassulhatnak, sőt az irányuk is megfordulhat. Ilyenkor az örvény akár ketté is szakadhat, és a hideg sarkvidéki levegő délebbre juthat.

A szakértők szerint a mostani eseményben az El Niño is szerepet játszhat.

A Csendes-óceán egyenlítői térségében a tengerfelszín szokatlanul erős felmelegedése ugyanis befolyásolhatja a légköri hullámokat. Más kutatók inkább a Skandinávia és Oroszország északnyugati része felett kialakult, rendkívül erős magas légnyomású rendszerrel hozzák összefüggésbe a jelenséget.

Már novemberben felbomolhat a poláris örvény

Az ECMWF számításaira épülő előrejelzés szerint a poláris örvény november 20-ra teljesen felbomolhat. Ez rendkívül szokatlan lenne, mivel az 1950-es évek óta mindössze három alkalommal figyeltek meg novemberi hirtelen sztratoszférikus felmelegedést: 1958-ban, 1968-ban és 2025-ben, mindhárom esetben november 28-án.

A poláris örvény meggyengülése növelheti a hidegbetörések valószínűségét az északi félteke sűrűn lakott térségeiben.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy biztosan rendkívüli lehűlés következik. A szakértők szerint a mostani esemény korai időpontja akár mérsékelheti is a hatásokat, mivel a sarkvidéki levegő még nem hűlt le annyira, mint a tél későbbi szakaszában.

Az éghajlatváltozás is szerepet játszhat?

Judah Cohen, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) klimatológusa szerint az éghajlatváltozás is hozzájárulhat a poláris örvény meggyengüléséhez, de ezt egyelőre nem igazolták kutatások. Skandinávia környékén a tengeri jég fogyatkozása, Kelet-Ázsiában pedig a nagyobb mennyiségű hó fokozhatja az Eurázsián belüli hőmérséklet-különbségeket, ami erősítheti a poláris örvényt megzavaró légköri hullámokat.