A szépség titkát évszázadok óta kutatjuk. Krémekkel, kezelésekkel, és különféle praktikákkal próbáljuk megőrizni fiatalságunkat, miközben hajlamosak vagyunk megfeledkezni valamiről, ami nem kerül pénzbe: a lelki egyensúlyunkról. Márpedig hiába áll valaki előttünk kifogástalan külsővel, ha valahogy mégsem érezzük vonzónak. A női szépség titkát ugyanis éppúgy meghatározza az önbizalom, a mosolygás és a lelki egészség, mint a pozitív kisugárzás, amely sugárzik egy boldog, kiegyensúlyozott nőből.

Pozitív kisugárzás: tényleg szebbé tesz a boldogság? / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Tanya Prodaan

Pozitív kisugárzás: tényleg szebbé tesz a boldogság?

A népi hiedelem szerint a boldog nők szebbek, és ez valóban tartalmaz sok igazságot, ugyanakkor inkább a kisugárzásra, összeszedettségre vonatkozik. Az elégedettség látszik az emberen, ahogyan a megbékélés is

– magyarázza Dr. Hal Melinda klinikai szakpszichológus.

A boldogság tehát nem változtatja meg az arcvonásainkat, de jelentősen befolyásolhatja azt, hogyan jelenünk meg mások előtt. Amikor kiegyensúlyozottak vagyunk, többet mosolygunk, és nyitottabban fordulunk a környezetünk felé. Energikusabbak, motiváltabbak vagyunk, és könnyebben találunk örömöt a mindennapokban, ez pedig a társas kapcsolatainkra is kihat.

Mitől lesz valaki igazán vonzó? Nem csak a külső számít

De miért találunk egyes nőket ellenállhatatlannak akkor is, ha nem felelnek meg a klasszikus szépségideáloknak? A válasz részben a személyiségükben rejlik.

A számunkra kevésbé vonzó külső tulajdonságokkal rendelkező személy is válhat vonzóvá, ha megmutatja belső értékeit

– mondja a pszichológus.

Egy nő humorérzéke, kedvessége, intelligenciája vagy éppen az, ahogyan másokkal bánik, idővel sokkal meghatározóbbá válhat, mint a külső tulajdonságai.

Tapasztalatom szerint a jó kommunikációs készségen sok múlik. A jó kiállás nem szépség függvénye, ettől függetlenül érdemes a testünk egészségére is hangsúlyt fektetni. Az elme megnyilvánulásai vonzóak mindazok számára, akik nem ijednek meg a határozott, ambiciózus, okos nőktől. Ugyanakkor mindez nem válhat dominánssá véleményem szerint: nem érdemes átesni a ló túloldalára és ego-harcokat vívni

– magyarázza Dr. Hal Melinda.