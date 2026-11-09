Így szúrhatsz ki egy pszichopatát pillanatok alatt

Sokunkat teljesen beszippantanak a krimisorozatok, és talán mindannyian eljátszottunk már a gondolattal, vajon felismernénk-e egy pszichopatát a való életben. Egy pszichológus szerint bizonyos nonverbális jelek alapján meglepően gyorsan kialakíthatunk benyomást valakiről.

Így ismerhetsz fel egy pszichopatát. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Dr. Leanne ten Brinke pszichológus, egyetemi docens és a British Columbia-i Egyetem Truth and Trust Lab igazgatója Steven Bartlett Diary of a CEO című podcastjának vendégeként arról beszélt, milyen rejtett jelek utalhatnak hazugságra, pszichopatikus vagy nárcisztikus vonásokra. Elmondása szerint egyes esetekben már néhány másodpercnyi megfigyelés is elegendő lehet ahhoz, hogy az ember benyomást alkosson valakiről.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta: tévhit, hogy a pszichopata szükségszerűen veszélyes vagy erőszakos ember. "A legtöbb ember veszélyesnek gondolja a pszichopatát, és egy filmben elképzelt gonosztevőt lát maga előtt. A való életben azonban ez nem feltétlenül így működik" - fogalmazott.

Hogyan ismerhetsz fel egy pszichopatát?

Dr. ten Brinke szerint a pszichopatikus vonásokkal rendelkező emberek mosolya bizonyos esetekben árulkodó lehet. Ilyenkor kerül szóba az úgynevezett "Duchenne-mosoly", amelyet általában az őszinte érzelmek egyik jelének tartanak.

Egy valóban őszinte mosolynál ugyanis nemcsak a száj körüli izmok dolgoznak: a szem körül is megfigyelhető aktivitás, például jellegzetes szarkalábak jelenhetnek meg. Ezzel szemben egy kevésbé őszinte mosolynál előfordulhat, hogy az ajkak felfelé görbülnek, miközben a szem környékén alig látható változás.

A pszichológus szerint kutatásaik során azt is megfigyelték, hogy azok az emberek, akiknél magasabb pontszámot mértek bizonyos pszichopatikus személyiségjegyek tekintetében, időnként kifejezetten boldognak tűnő arckifejezést mutattak még akkor is, amikor ellenséges vagy negatív dolgokról beszéltek.

A szakértő szerint emellett a gesztusok, például a szokatlanul sok kézmozdulat is érdekes lehet, bár önmagában természetesen egyik ilyen jel sem alkalmas arra, hogy valakiről pszichopata diagnózist állítsunk fel.