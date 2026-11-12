Megfejthették a szív egyik legnagyobb titkát: új fegyvert találhattak a rák ellen

Új magyarázatot találhattak a kutatók arra, miért alakul ki rendkívül ritkán daganatos megbetegedés a szívben. Az olaszországi Trieszti Egyetem tudósai szerint a szív folyamatos összehúzódása és elernyedése olyan mechanikai hatást fejt ki, amely akadályozhatja a rákos sejtek szaporodását – számolt be a Daily Mail.
Az elsődleges szívdaganat, amely közvetlenül a szív szöveteiben alakul ki, rendkívül ritka. A cikkben idézett becslés szerint a brit lakosság mindössze 0,02 százalékát érinti, ráadásul az ilyen daganatok akár 90 százaléka jóindulatú.
Meglepő oka lehet annak, hogy a szív ellenáll a ráknak
A szakemberek korábban is tudták, hogy a szívizomsejtek többsége röviddel a születés után lényegében felhagy az osztódással. Ez csökkentheti azoknak a DNS-hibáknak a kialakulását, amelyek daganatos betegségekhez vezethetnek.
Az olasz kutatók azonban egy másik lehetséges védelmi mechanizmust is azonosítottak.
A szív naponta akár 100 ezerszer is összehúzódhat és elernyedhet. A kutatás szerint
az ebből származó folyamatos mechanikai terhelés megnehezítheti a daganatsejtek megtelepedését és növekedését.
A Science folyóiratban ismertetett vizsgálat során a tudósok emberi rákos sejteket juttattak genetikailag módosított egerekbe, amelyek szíve a normálisnál jóval kisebb intenzitással pumpált.
Amikor csökkentették a szív mechanikai terhelését, a daganatsejtek szaporodni kezdtek. Normális szívműködés mellett azonban ismét elpusztultak.
Egy különleges fehérje állhat a védelem hátterében
A kutatók szerint nem pusztán arról van szó, hogy a szív mozgása fizikailag összenyomja a daganatsejteket.
A mechanikai terhelés egy Nesprin-2 nevű fehérje termelődését is serkentheti, amely jelzést továbbít a rákos sejtek sejtmagjához, és gátolhatja azok osztódását.
Amikor a szív működését jelentősen lelassították, ez a fehérje nem termelődött.
Serena Zacchigna, a kutatás vezetője szerint az eredmények arra utalnak, hogy a szív folyamatos mechanikai aktivitása kedvezőtlen környezetet teremt a daganatsejtek számára.
Új módszerrel kezelhetik a rákot?
A kutatócsoport jelenleg egy olyan viselhető orvosi eszköz fejlesztési lehetőségét vizsgálja, amely a szív működéséhez hasonló mechanikai terhelést fejtene ki más daganatokra, például bőr- vagy emlőrák esetén.
A mechanikai hatásokon alapuló daganatkezelést mechanoterápiának nevezik.
A Galway-i Egyetem kutatói egy másik vizsgálatban arra jutottak, hogy a daganatsejtekre nehezedő külső nyomás akadályozhatja a növekedésükhöz szükséges vízfelvételt, ezzel gátolva a sejtosztódást.
A módszer azonban kockázatokat is rejthet. Eoin McEvoy, a kutatás egyik résztvevője figyelmeztetett, hogy bizonyos szövetekben a daganatok összenyomása akár a rákos sejtek terjedését is elősegítheti.
A kutatók ezért olyan gyógyszerek fejlesztését is lehetségesnek tartják, amelyek a Nesprin-2-höz hasonló fehérjékre hatva érzékenyebbé tennék a daganatsejteket a mechanikai nyomásra.
A megközelítés egyelőre kísérleti stádiumban van, és további vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy alkalmazható-e biztonságosan embereknél.