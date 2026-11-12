Megfejthették a szív egyik legnagyobb titkát: új fegyvert találhattak a rák ellen

Új magyarázatot találhattak a kutatók arra, miért alakul ki rendkívül ritkán daganatos megbetegedés a szívben. Az olaszországi Trieszti Egyetem tudósai szerint a szív folyamatos összehúzódása és elernyedése olyan mechanikai hatást fejt ki, amely akadályozhatja a rákos sejtek szaporodását – számolt be a Daily Mail.

Új felfedezés segíthet megérteni, miért alakul ki olyan ritkán rák a szívben.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKU

Az elsődleges szívdaganat, amely közvetlenül a szív szöveteiben alakul ki, rendkívül ritka. A cikkben idézett becslés szerint a brit lakosság mindössze 0,02 százalékát érinti, ráadásul az ilyen daganatok akár 90 százaléka jóindulatú.

Meglepő oka lehet annak, hogy a szív ellenáll a ráknak

A szakemberek korábban is tudták, hogy a szívizomsejtek többsége röviddel a születés után lényegében felhagy az osztódással. Ez csökkentheti azoknak a DNS-hibáknak a kialakulását, amelyek daganatos betegségekhez vezethetnek.

Az olasz kutatók azonban egy másik lehetséges védelmi mechanizmust is azonosítottak.

A szív naponta akár 100 ezerszer is összehúzódhat és elernyedhet. A kutatás szerint

az ebből származó folyamatos mechanikai terhelés megnehezítheti a daganatsejtek megtelepedését és növekedését.

A Science folyóiratban ismertetett vizsgálat során a tudósok emberi rákos sejteket juttattak genetikailag módosított egerekbe, amelyek szíve a normálisnál jóval kisebb intenzitással pumpált.

Amikor csökkentették a szív mechanikai terhelését, a daganatsejtek szaporodni kezdtek. Normális szívműködés mellett azonban ismét elpusztultak.

Egy különleges fehérje állhat a védelem hátterében

A kutatók szerint nem pusztán arról van szó, hogy a szív mozgása fizikailag összenyomja a daganatsejteket.

A mechanikai terhelés egy Nesprin-2 nevű fehérje termelődését is serkentheti, amely jelzést továbbít a rákos sejtek sejtmagjához, és gátolhatja azok osztódását.

Amikor a szív működését jelentősen lelassították, ez a fehérje nem termelődött.

Serena Zacchigna, a kutatás vezetője szerint az eredmények arra utalnak, hogy a szív folyamatos mechanikai aktivitása kedvezőtlen környezetet teremt a daganatsejtek számára.