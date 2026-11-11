Történelmi rakétatesztre készül a SpaceX

Magyar idő szerint pénteken 23:45-kor indulhat a Starship 15. tesztrepülése. Az indításra 75 perc áll majd rendelkezésre. A SpaceX ezúttal azt szeretné elérni, hogy a rakétarendszer két fokozata – a Super Heavy hordozórakéta és a Starship űrhajó – a texasi Starbase-re térjen vissza, ahol az indítótorony befogószerkezete kapná el az eszközöket. Hasonló manővert nem hajtottak még végre teljes rakétarendszerrel.
A Super Heavy visszatérése önmagában nem lenne újdonság, hiszen a SpaceX korábban három alkalommal is sikeresen befogta a rakéta V1-es változatait, amelyek közül kettőt később újra fel is használtak. Most viszont először tennék próbára az újabb V3-as verziót, emellett pedig először kísérlik meg befogni a felső fokozatnak számító Starship űrhajót is.
A Starship a tervek szerint több mint 22 órát tölthet a világűrben, és ezalatt 14-szer is megkerülheti a Földet. Az indítóhelyre azonban csak akkor térhet vissza, ha minden szükséges rendszer hibátlanul működik. Amennyiben probléma merül fel, a küldetést úgy is megszakíthatják, hogy a jármű az óceán felett, biztonságosan térjen vissza a légkörbe.
Nem csak rakétateszt: huszonhat új műholdat visz magával a Starship
Természetesen a repülés nem csupán a rakéta visszatéréséről szól: a Starship 26 új generációs Starlink V3 műholdat is pályára állít, amelyekkel a SpaceX jelentősen növelné műholdas internethálózatának kapacitását.
A 26 új egység akkora hálózatbővítést hoz, amelyet korábban csak tíz Falcon 9-es indítással lehetett volna elérni.
A Starlink műholdak a pályára állítás után kinyitják antennáikat és napelemtábláikat, majd kapcsolatba lépnek a földi állomásokkal. Ezután saját hajtóműveikkel magasabb pályára emelkednek, és ha az ellenőrzések során mindent rendben találnak, néhány héten belül megkezdhetik a szolgáltatást.
A Starship hővédő pajzsát is továbbfejlesztették
A SpaceX a korábbi tesztek tapasztalatai alapján a Starship hővédelmén is változtatott. Azokon a részeken, ahol a burkolólapok könnyebben leválhatnak, megerősítették a rögzítést, emellett átalakították azokat a területeket is, ahol a légköri visszatérés során keletkező forró plazma a lapok mögé juthat. A hővédő pajzs jelentős részén új, ívelt burkolólapokat alkalmaznak, amelyek segíthetnek csökkenteni a lapok közötti résekben fellépő hőterhelést.
A mérnökök a visszatérés közben is figyelemmel kísérhetik a hővédő pajzs állapotát: három Starlink műholdat ugyanis kamerákkal szereltek fel, hogy felvételeket készítsenek a Starshipről. Az így szerzett adatokból pontosabb képet kaphatnak arról, hogyan viseli az űrhajó a repülés megpróbáltatásait.
Ha a Super Heavy és a Starship befogása sikerül, a SpaceX először hozhatja vissza egy orbitális rakétarendszer mindkét fokozatát. A vállalat célja, hogy a jövőben a lehető legrövidebb előkészítés után újra útnak indíthassa a rakétákat.