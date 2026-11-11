Történelmi rakétatesztre készül a SpaceX

Magyar idő szerint pénteken 23:45-kor indulhat a Starship 15. tesztrepülése. Az indításra 75 perc áll majd rendelkezésre. A SpaceX ezúttal azt szeretné elérni, hogy a rakétarendszer két fokozata – a Super Heavy hordozórakéta és a Starship űrhajó – a texasi Starbase-re térjen vissza, ahol az indítótorony befogószerkezete kapná el az eszközöket. Hasonló manővert nem hajtottak még végre teljes rakétarendszerrel.

A Starship űrhajó egy korábbi rakétateszt során

Fotó: BRANDON BELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Super Heavy visszatérése önmagában nem lenne újdonság, hiszen a SpaceX korábban három alkalommal is sikeresen befogta a rakéta V1-es változatait, amelyek közül kettőt később újra fel is használtak. Most viszont először tennék próbára az újabb V3-as verziót, emellett pedig először kísérlik meg befogni a felső fokozatnak számító Starship űrhajót is.

A Starship a tervek szerint több mint 22 órát tölthet a világűrben, és ezalatt 14-szer is megkerülheti a Földet. Az indítóhelyre azonban csak akkor térhet vissza, ha minden szükséges rendszer hibátlanul működik. Amennyiben probléma merül fel, a küldetést úgy is megszakíthatják, hogy a jármű az óceán felett, biztonságosan térjen vissza a légkörbe.

Nem csak rakétateszt: huszonhat új műholdat visz magával a Starship

Természetesen a repülés nem csupán a rakéta visszatéréséről szól: a Starship 26 új generációs Starlink V3 műholdat is pályára állít, amelyekkel a SpaceX jelentősen növelné műholdas internethálózatának kapacitását.

A 26 új egység akkora hálózatbővítést hoz, amelyet korábban csak tíz Falcon 9-es indítással lehetett volna elérni.

A Starlink műholdak a pályára állítás után kinyitják antennáikat és napelemtábláikat, majd kapcsolatba lépnek a földi állomásokkal. Ezután saját hajtóműveikkel magasabb pályára emelkednek, és ha az ellenőrzések során mindent rendben találnak, néhány héten belül megkezdhetik a szolgáltatást.

A Starship hővédő pajzsát is továbbfejlesztették

A SpaceX a korábbi tesztek tapasztalatai alapján a Starship hővédelmén is változtatott. Azokon a részeken, ahol a burkolólapok könnyebben leválhatnak, megerősítették a rögzítést, emellett átalakították azokat a területeket is, ahol a légköri visszatérés során keletkező forró plazma a lapok mögé juthat. A hővédő pajzs jelentős részén új, ívelt burkolólapokat alkalmaznak, amelyek segíthetnek csökkenteni a lapok közötti résekben fellépő hőterhelést.