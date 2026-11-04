Zseniális módszerrel fordították önmaguk ellen a rákos sejteket

A daganatos betegségek kemoterápiás kezelése során nagy problémát jelent, hogy a rákos sejtek mellett az egészséges szövetek is károsodnak, ami súlyos mellékhatásokkal jár. A japán RIKEN kutatóintézet munkatársai most egy olyan módszerrel kísérleteznek, amely a ráksejtekben termelődő szén-monoxid segítségével közvetlenül a daganaton belül állítaná elő a mérgező hatóanyagot. Ezzel elkerülhetővé válna az egészséges sejtek károsodása.

A ráksejtek által termelt szén-monoxiddal állíttatnák elő a hatóanyagot

Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA / TLE

Saját anyagaikat fordítanák a ráksejtek ellen

Bár a szén-monoxid mérgező gáz, természetes módon az emberi szervezet is előállítja. Számos ráktípus sejtjei ráadásul a szokásosnál nagyobb mennyiségben termelik. A japán kutatók ezt a tulajdonságot aknázták ki a célzott kezelés kidolgozása során; olyan vegyületeket vizsgáltak, amelyek szén-monoxid jelenlétében sejtmérgező anyagokat állítanak elő. A cél, hogy a folyamat elsősorban a daganatos sejtekben menjen végbe, ahol elegendő szén-monoxid áll rendelkezésre. Ehhez palladaciklusoknak nevezett, palládiumot tartalmazó vegyületeket használtak, amelyek szén-monoxiddal reagálva fenantridinont állítanak elő. A fenantridinon egyes származékai sejtmérgező hatásúak, és daganatellenes gyógyszerekben is alkalmazzák őket.

A módszer életre hívását azonban egy fontos tényező nehezítette: a sejtekben található glutation gyorsan hatástalanítja a palládiumkatalizátort, megakadályozva a kívánt kémiai reakciót. A kutatók ezért a katalizátort albuminba, vagyis a vérben természetesen előforduló fehérjébe zárták. Az albumin védőburkot biztosított a vegyület számára, így az a sejtekbe jutva megőrizhette aktivitását.

A daganatos sejtekben működött a módszer

A kutatók először különböző palladaciklusokat teszteltek, hogy megtalálják azt, amelyik a leghatékonyabban állítja elő a fenantridinont. Ezt követően a kiválasztott vegyületet albuminnal együtt tenyésztett emberi máj-, méhnyak-, emlő- és tüdőráksejteken vizsgálták. Összehasonlításként egy nem daganatos sejtvonalon is elvégezték a kísérletet.

Negyvennyolc órás kezelés után mind a négy daganatos sejtvonalban kimutatták a fenantridinont, az egészséges sejtekből származó sejtvonalban viszont nem.

Az eredmények azt mutatták, hogy az albumin sikeresen megvédte a katalizátort, és a vizsgált körülmények között a kémiai reakció szelektíven a ráksejtekben ment végbe.