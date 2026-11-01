Szenzációs régészeti felfedezés: érintetlen múmiát találtak

A The Jerusalem Post beszámolója szerint a cseh régészek műholdfelvételek és terepi vizsgálatok segítségével azonosították újra Szabu és fia, Ptahsepszesz sírjait. A temetkezési helyeket Auguste Mariette francia régész már 1858 és 1860 között felfedezte, ám a korabeli ásatásokról nem készült részletes dokumentáció, a sírokat pedig idővel betemette a homok.

Szenzációs régészeti felfedezés: a homok alól kerültek elő az egyiptomi fáraók bizalmasainak sírjai.

Régészeti felfedezés Egyiptomban: érintetlen múmiát találtak

A kutatók először tárták fel Szabu feleségének, Iykhet-nefretnek az áldozati kápolnáját. Egy különleges álajtón az asszony férjével és két fiukkal együtt látható. Szabu sírjában emellett jó állapotban fennmaradt domborműveket is találtak.

A feltárás másik jelentős eredménye Ptahsepszesz sírkamrájának és mészkő szarkofágjának felfedezése volt. Bár a sírt korábban kifosztották, a férfi múmiája háborítatlan maradt. A vizsgálatok szerint Ptahsepszesz hatvanévesnél idősebb korában halt meg.

A tisztviselő az V. dinasztia négy fáraójának uralkodása alatt is magas rangú pozíciókat tölthetett be. A régészek szerint ő lehetett az első olyan, királyi családon kívülről származó tisztviselő, aki egyiptomi hercegnőt vett feleségül.

A szakemberek szerint a felfedezés új részleteket tárhat fel az ókori Egyiptom vallási és társadalmi életéről.