Több ezer éve rejtőzött a föld alatt: ritka kincset fedeztek fel Magyarországon

Különleges régészeti felfedezés történt Mezőkeresztes közelében: egy több mint 3000 éves bronzkori kincsegyüttesre bukkantak a kutatók. A leletek egy olyan területről kerültek elő, ahol eredetileg az 1596-os mezőkeresztesi csata nyomait vizsgálták.

A különleges régészeti felfedezés Mezőkeresztesnél történt, ahol egy bronzedény és két díszített karékszer került elő. Fotó: VicVa / Shutterstock

A tíz éve zajló csatatérkutatási projekt legutóbbi terepmunkája során Vágó Zoltán régészeti önkéntes műszeres kutatással figyelt fel a föld alatt rejtőző fémtárgyakra.

Régészeti felfedezés Mezőkeresztesnél: ősi kincset találtak

A feltárás során egy nagyméretű bronzcsésze és két díszített, spirális karékszer került elő. A tárgyakat formájuk és díszítésük alapján a késő bronzkorra, az időszámításunk előtti 13–11. századra datálták.

A leletegyüttes különlegessége, hogy eredeti elhelyezkedésében sikerült megőrizni. A régészek nem külön-külön emelték ki a tárgyakat, hanem a teljes együttest egyben szállították el, hogy laboratóriumi körülmények között, mikrofeltárással vizsgálhassák meg.

A kutatók szerint Borsod térségében ez az első hasonló leletegyüttes, amelyet ilyen módszerrel dokumentálhatnak.

A vizsgálatok során mikroszkopikus szerves maradványokat is keresnek, amelyekből akár arra is következtethetnek, mit tárolhattak egykor a bronzedényben.

Egyelőre az sem ismert, miért kerültek a tárgyak a föld alá. Elképzelhető, hogy értékeiket akarták elrejteni, de az is, hogy valamilyen szertartás részeként helyezték el őket.

A több mint 100 négyzetkilométeres területet vizsgáló kutatási projekt eredetileg az 1596. október 22–26. között zajló mezőkeresztesi csata eseményeinek rekonstruálását szolgálja. A mostani lelet azonban mintegy 2500 évvel korábbi annál az ütközetnél, amelynek nyomait a szakemberek keresték.