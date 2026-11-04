Több ezer éve rejtőzött a föld alatt: ritka kincset fedeztek fel Magyarországon

Különleges régészeti felfedezés történt Mezőkeresztes közelében: egy több mint 3000 éves bronzkori kincsegyüttesre bukkantak a kutatók. A leletek egy olyan területről kerültek elő, ahol eredetileg az 1596-os mezőkeresztesi csata nyomait vizsgálták.
A tíz éve zajló csatatérkutatási projekt legutóbbi terepmunkája során Vágó Zoltán régészeti önkéntes műszeres kutatással figyelt fel a föld alatt rejtőző fémtárgyakra.
Régészeti felfedezés Mezőkeresztesnél: ősi kincset találtak
A feltárás során egy nagyméretű bronzcsésze és két díszített, spirális karékszer került elő. A tárgyakat formájuk és díszítésük alapján a késő bronzkorra, az időszámításunk előtti 13–11. századra datálták.
A leletegyüttes különlegessége, hogy eredeti elhelyezkedésében sikerült megőrizni. A régészek nem külön-külön emelték ki a tárgyakat, hanem a teljes együttest egyben szállították el, hogy laboratóriumi körülmények között, mikrofeltárással vizsgálhassák meg.
A kutatók szerint Borsod térségében ez az első hasonló leletegyüttes, amelyet ilyen módszerrel dokumentálhatnak.
A vizsgálatok során mikroszkopikus szerves maradványokat is keresnek, amelyekből akár arra is következtethetnek, mit tárolhattak egykor a bronzedényben.
Egyelőre az sem ismert, miért kerültek a tárgyak a föld alá. Elképzelhető, hogy értékeiket akarták elrejteni, de az is, hogy valamilyen szertartás részeként helyezték el őket.
A több mint 100 négyzetkilométeres területet vizsgáló kutatási projekt eredetileg az 1596. október 22–26. között zajló mezőkeresztesi csata eseményeinek rekonstruálását szolgálja. A mostani lelet azonban mintegy 2500 évvel korábbi annál az ütközetnél, amelynek nyomait a szakemberek keresték.