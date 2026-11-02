Titokzatos feliratok és festmények kerültek elő: szenzációs régészeti felfedezés történt

Figyelemre méltó régészeti felfedezés történt az olaszországi Manduriában, ahol egy különleges díszítésű ókori sírt tártak fel a messzáp városfalak régészeti parkjában, Taranto tartományban. A 17-es számú sír két messzáp nyelvű felirata és festett motívumai arra utalhatnak, hogy egy jelentős vallási szerepet betöltő nő nyughelyét találták meg.

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Régészeti felfedezés: egy ókori papnő sírját rejthette a föld

A sziklába vájt sírkamrát eredetileg három nagyméretű kőlappal zárták le. A régészek az egyik kőlapon messzáp nyelvű feliratot azonosítottak, egy másik, vörös és kék festékkel készült felirat pedig az egyik zárólap belső oldalán maradt fenn.

A sír belsejében különleges falfestményeket is találtak. A geometrikus, meandermintás díszítések mellett olyan ábrázolások is láthatók, amelyeket a kutatók szentélykulcsként és rituális füstölőedényként, úgynevezett thymiaterionként értelmeznek.

Ezek a jelképek arra utalhatnak, hogy az elhunyt nő Démétér, a termékenységhez, a földhöz és a mezőgazdasági ciklusokhoz kapcsolódó istennő kultuszában tölthetett be papi szerepet.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy ez egyelőre csak feltételezés. A sír valódi jelentőségének megállapításához további felirattani és képi elemzésekre lesz szükség.

Huszonnégy ókori sírt vizsgáltak meg

A kulturális minisztérium támogatásával zajló ásatások a régészeti park két területére, a keleti kapu környékére és a déli szektorra összpontosultak.

A kutatók egy ókori útszakaszt is feltártak, valamint összesen 24, az időszámításunk előtti 4–3. századra keltezhető sírt vizsgáltak meg. A munkálatok az egykori messzáp város védelmi rendszeréről és településszerkezetéről is új információkkal szolgáltak.

Az eredményeket 2026. október 29-én mutatták be a Brindisi, Lecce és Taranto tartományok régészeti és kulturális örökségéért felelős felügyelőség székhelyén.

A következő időszakban restaurálási munkák és további tudományos vizsgálatok következnek. Felmerült az is, hogy a leletekből később kiállítást rendezzenek a manduriai régészeti múzeumban.