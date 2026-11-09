Hihetetlen, mit talált egy 17 éves fiú az út szélén: még a régészek is felfigyeltek rá

Ritka, mintegy 3300 éves régészeti leletre bukkant egy 17 éves amerikai diák Izraelben, a Tel-Gezer Nemzeti Park területén. Shiloh Attoun mindössze két nappal korábban érkezett az országba, amikor egy tanulmányi kiránduláson különös tárgyat vett észre a földön.

Régészeti leletre bukkant egy 17 éves diák Izraelben. Fotó: unsplash (Képünk illusztráció)

A fiatal a Jewish National Fund-USA Muss High School Israel oktatási programjában vett részt. A felfedezés után tanárával, Benji Hainnel azonnal értesítették az Izraeli Régészeti Hatóságot, amelynek szakemberei megvizsgálták a tárgyat.

Szenzációs régészeti lelet került elő

A régészeti leletről kiderült, hogy

egy késő bronzkori, szkarabeusz alakú amulettpecsét, amely az ókori Egyiptom kulturális hatásáról tanúskodik.

Ido Koch, a Tel-Avivi Egyetem régészprofesszora szerint a tárgyon két kobra látható egy fél ellipszis alakú jel fölött.

A kobra az ókori Egyiptomban a királyi hatalom és a védelem jelképe volt. Az alatta található hieroglif jel jelentése „úr”.

A professzor elmondta, hogy korábban Tel-Megiddóban is találtak hasonló amulettet, azon azonban három kígyó szerepelt.

A szkarabeusz, vagyis a ganajtúró bogár az egyiptomi hitvilágban az újjászületést és az élet keletkezését szimbolizálta. Az ilyen formájú amuletteket időnként pecsétként is használták.

A felfedezés helyszíne, az ókori Gezer, az egyiptomi uralom idején a térség egyik legfontosabb kánaáni városa volt, amely jelentős kereskedelmi és közlekedési útvonalakat ellenőrzött.

A diák alig hitt a szemének

Shiloh Attoun elmondta, hogy osztályával éppen a lelőhely történetéről tanultak, amikor észrevette a földön heverő apró tárgyat.

Különösen meglepte a felfedezés, mert nem sokkal korábban arról beszélgettek, milyen csekély az esélye annak, hogy valaki véletlenül értékes régészeti leletet találjon.

Az Izraeli Régészeti Hatóság a fiatalnak elismerő oklevelet adott, az amulettet pedig az ország nemzeti régészeti gyűjteményében helyezték el.

A hatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy régészeti tárgy felfedezésekor a leletet lehetőség szerint eredeti helyén kell hagyni, és azonnal értesíteni kell az illetékes szakembereket.