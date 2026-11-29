A Kayseri tartományhoz tartozó Develi térségében, a Gümüşören-gát közelében Nezir Ötegen helytörténeti kutató figyelt fel a sziklába vájt, téglalap alakú sírra, amelynek fedőlapja elmozdult a helyéről. A régészeti leltről értesítette a hatóságokat, és kezdeményezte a lelőhely tudományos vizsgálatát, valamint hivatalos kulturális védelem alá helyezését.

Szokatlan helyre temetkezhettek az ókorban: különleges régészeti leletet fedeztek fel. Fotó: Kostyantyn Skuridin / Shutterstock

Különleges régészeti lelet árulkodhat az ókori temetkezési szokásokról

A tengerszint felett mintegy 1297 méterrel található szikla régészeti emlékekben gazdag vidéken emelkedik.

Ötegen szerint a temetkezési hely kiválasztásában szerepet játszhatott, hogy a szikla a Zamantı folyó völgyének több pontjáról is jól látható. A környéken számos egykori település és sziklába vájt sír maradványait dokumentálták.

A térség egyik legjelentősebb történelmi emléke a Kr. e. 13. századból származó fraktini hettita szikladombormű, amely III. Hattusili királyt és Puduhepa királynét ábrázolja, amint áldozatot mutatnak be az istenségeknek.

A török kulturális és turisztikai minisztérium 2021-es régészeti nyilvántartása a közeli Çakmaktepe nekropoliszban öt sziklába vájt sírkamrát, négy téglalap alakú sziklasírt, valamint római korinak tulajdonított útmaradványokat dokumentált.

A most felfedezett sír pontos korát és a környező ókori temetkezési helyekhez fűződő kapcsolatát további régészeti vizsgálatok tisztázhatják. A különleges szikla kialakulásának körülményeire geológiai kutatások deríthetnek fényt.