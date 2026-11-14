8000 csontot találtak egy árokban: tíz év után megfejtették a hátborzongató rejtélyt

Tíz év után sikerült megfejteni egy különös régészeti rejtélyt Angliában: a kutatók kiderítették, hogyan kerülhetett mintegy 8000 békacsont egyetlen ősi árokba. A Bournemouth Egyetem és a Museum of London Archaeology (MOLA) szakembereinek vizsgálata szerint a maradványok ragadozó madarak táplálkozásának nyomait őrzik.

Tíz év után megfejtették a régészeti rejtélyt. Fotó: VicVa / Shutterstock

A csontokat 2016 és 2018 között fedezték fel az A14-es út Cambridge és Huntingdon közötti fejlesztéséhez kapcsolódó régészeti feltárások során. A szokatlanul nagy mennyiségű lelet eredete sokáig megválaszolatlan kérdés maradt.

Régészeti rejtély: 8000 békacsont eredetére derült fény

Paul Clarkson, a Bournemouth Egyetem kutatója a felfedezésről szóló hírek után kereste meg Vicki Ewenst, a MOLA vezető állatcsontkutatóját.

A békacsontokon megfigyelhető sérüléseket korábbi kutatások eredményeivel összevetve arra jutottak, hogy

az állatokat ragadozó madarak fogyasztották el. A legvalószínűbb tettesek a réti fülesbaglyok és a kékes rétihéják voltak.

Egy kérdés azonban továbbra is nyitva maradt: hogyan halmozódhatott fel ennyi csont ilyen rövid idő alatt?

A régészeti bizonyítékok ugyanis arra utaltak, hogy az árok mindössze egyetlen év alatt töltődött fel.

A római korból származnak a különös maradványok

A kutatók a békák felkarcsontjainak méretét is megvizsgálták. Az új elemzési módszer alapján megállapították, hogy az állatok többsége fiatalon, élete első telén pusztult el.

A Bécsi Egyetem radiokarbonos kormeghatározása szerint a maradványok mintegy 1700 évesek, vagyis a római korból származnak.

Ebben az időszakban a térség mocsaras vizei visszahúzódtak, ami kedvező szaporodási körülményeket teremtett a békáknak. A nagyszámú kétéltű pedig bőséges táplálékot jelentett a ragadozó madarak számára.

A csigamaradványok, a pollen és a faszén vizsgálata azt is megmutatta, hogy a korábban erdős területeken fokozatosan fákat vágtak ki az állatok legeltetése érdekében.

A római korra kialakuló nyílt területeken a békák kevesebb búvóhelyet találhattak, így könnyebb prédává válhattak.

Clarkson szerint a kutatás végül arra a következtetésre jutott, hogy a békacsontok egy bagolycsoport táplálkozása nyomán halmozódtak fel.