Különös videók terjednek az interneten egy hatalmas, sötét szárnyú teremtményről, amely Mexikóban bukkant fel. A rejtélyes lény egy őskori repülő dinoszauruszra emlékeztet, ezért sokan úgy vélik, hogy egy pterodaktilusz látható a felvételeken. Mások szerint azonban mesterséges intelligenciával készült hamis videókról lehet szó.

Rejtélyes lényt, egy rég kihalt dinoszauruszt videózhattak le, ám sokan, köztük szakértők is kétségbe vonják a felvételt (A kép illusztráció) leFotó: ARTHUR DORETY / StockTrek Images via AFP

Rejtélyes lényt, egy rég kihalt dinoszauruszt videózhattak le

Az egyik felvételen egy biztonsági kamera rögzítette az éjszakai égbolton repülő alakot Ciudad Juárez közelében, míg egy másik videón nappal látható a hatalmas szárnyas lény. A felvételek közül többet Jaime Maussan mexikói újságíró osztott meg. A videók gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, és sokan találgatni kezdtek, vajon valóban egy több tízmillió éve kihalt állat jelent-e meg Mexikó felett.

Videó az állítólagos őshüllőről:

Valóban egy őshüllő látható a felvételeken?

A videók hitelességét azonban komoly kétségek övezik. A Snopes tényellenőrző oldal az egyik felvételen olyan hibát azonosított, amely mesterséges intelligenciával készült videókra jellemző, vagyis hogy az elmosódott feliratok pillanatok alatt olvasható szöveggé alakulnak.

Az IFLScience által idézett Evan, a Dino Guy nevű tudományos YouTube-csatorna készítője is megvizsgálta a felvételeket. Szerinte a lény leginkább a Pteranodon longiceps nevű őshüllőre hasonlít, ábrázolása azonban egyáltalán nem meggyőző.

A teremtmény túlságosan sovány, és hiányzik róla az a finom, szőrszerű testborítás, amely a tudományos rekonstrukciók alapján jellemezhette ezeket az állatokat. Megjelenése sokkal inkább a régi dinoszauruszfilmek őslényeit idézi.

A repülő őshüllők mintegy 66 millió éve kihaltak, a mexikói videók pedig egyelőre semmilyen hiteles bizonyítékot nem szolgáltatnak arra, hogy ma is léteznének – írja a Daily Mail.