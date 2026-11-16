Rejtélyes jelek érkeztek az űrből, majd hirtelen minden elcsendesedett

A rejtélyes rádióforrás nyomait Scott Hyman, a Sweet Briar College csillagásza azonosította korábbi megfigyelési adatok vizsgálata közben. A kutató eredetileg gyorsan forgó neutroncsillagokat, úgynevezett milliszekundumos pulzárokat keresett, amikor egy szokatlan jelre figyelt fel. Az objektum látszólag szabályos időközönként erőteljes rádióimpulzusokat bocsátott ki. A későbbi vizsgálatok azonban kiderítették, hogy a jelenség nem egészen hasonlít egy hagyományos pulzár működésére.

A rejtélyes rádióforrást a MeerKAT rádióteleszkóp segítségével figyelték meg

Fotó: MUJAHID SAFODIEN / AFP

A rejtélyes rádióforrás nyomában: korábban is érkeztek hasonló jelek

Hyman már 2002 szeptemberében is találkozott egy különös rádióforrással a Tejútrendszer központi régiójában. Az objektum ekkor pontosan 77 perces időközönként öt erőteljes rádiókitörést produkált, majd elhallgatott. A kutató éveken át próbált hasonló forrást találni, de nem járt sikerrel.

Húsz évvel később azonban áttörés született. A MeerKAT rádióteleszkóp korábbi megfigyeléseinek átvizsgálásakor Hyman egy olyan objektumot fedezett fel, amely a pulzárokhoz hasonló tulajdonságokat mutatott, de jóval ritkábban sugárzott. A csillagászok ezután az ASKAP rádióteleszkóp archívumát is ellenőrizték. Kiderült, hogy a műszer ugyanazon a napon ugyanazt az égboltterületet figyelte meg. A tízórás megfigyelés megerősítette, hogy a rádiójelek 62,2 percenként ismétlődtek.

Az LPT J1555−5631 jelű objektumot végül az úgynevezett hosszú periódusú tranziens rádióforrások (LPT-k) közé sorolták.

Mik lehetnek a különös objektumok?

A hosszú periódusú tranziens rádióforrásokat csak az elmúlt néhány évben ismerték fel a csillagászok. Jellemzőjük, hogy erős rádiójeleket sugároznak, amelyek között hosszú, akár többórás szünetek is lehetnek. Eddig nagyjából egy tucat ilyen objektumot fedeztek fel a Tejútrendszerben, de pontos természetüket még nem sikerült meghatározni.

A kutatók jelenleg három lehetséges magyarázatot vizsgálnak:

a pulzárokat,

a magnetárokat

és a fehér törpéket.

A pulzárok rendkívül gyorsan forgó neutroncsillagok, amelyek rádiósugárzása keskeny nyalábokban terjed a világűrben. Forgásuk miatt a sugárzás egy világítótorony körbeforduló fényéhez hasonlóan szabályos időközönként válik láthatóvá a rádióteleszkópok számára. A magnetárok szintén neutroncsillagok, de rendkívül erős mágneses térrel rendelkeznek. Mágneses terük átrendeződése nagy energiájú sugárzáskitöréseket válthat ki.

A probléma az, hogy a most vizsgált rádióforrások a neutroncsillagokhoz képest rendkívül lassan pulzálnak. Ilyen hosszú periódusok mellett a hagyományos pulzárok nehezen tudnának rádiósugárzást létrehozni.

A lehetőségek számba vételekor a fehér törpék szintén szóba kerültek. Ezek a csillagmaradványok lassabban foroghatnak, és ha egy másik csillaggal kettős rendszert alkotnak, kölcsönhatásuk erőteljes rádiójeleket hozhat létre. Néhány hosszú periódusú rádióforrást már sikerült ilyen rendszerhez kötni, az viszont továbbra sem világos, hogy valamennyi hasonló jelenség mögött fehér törpék állnak-e.