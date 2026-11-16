Rejtélyes jelek érkeztek az űrből, majd hirtelen minden elcsendesedett

A rejtélyes rádióforrás nyomait Scott Hyman, a Sweet Briar College csillagásza azonosította korábbi megfigyelési adatok vizsgálata közben. A kutató eredetileg gyorsan forgó neutroncsillagokat, úgynevezett milliszekundumos pulzárokat keresett, amikor egy szokatlan jelre figyelt fel. Az objektum látszólag szabályos időközönként erőteljes rádióimpulzusokat bocsátott ki. A későbbi vizsgálatok azonban kiderítették, hogy a jelenség nem egészen hasonlít egy hagyományos pulzár működésére.
A rejtélyes rádióforrás nyomában: korábban is érkeztek hasonló jelek
Hyman már 2002 szeptemberében is találkozott egy különös rádióforrással a Tejútrendszer központi régiójában. Az objektum ekkor pontosan 77 perces időközönként öt erőteljes rádiókitörést produkált, majd elhallgatott. A kutató éveken át próbált hasonló forrást találni, de nem járt sikerrel.
Húsz évvel később azonban áttörés született. A MeerKAT rádióteleszkóp korábbi megfigyeléseinek átvizsgálásakor Hyman egy olyan objektumot fedezett fel, amely a pulzárokhoz hasonló tulajdonságokat mutatott, de jóval ritkábban sugárzott. A csillagászok ezután az ASKAP rádióteleszkóp archívumát is ellenőrizték. Kiderült, hogy a műszer ugyanazon a napon ugyanazt az égboltterületet figyelte meg. A tízórás megfigyelés megerősítette, hogy a rádiójelek 62,2 percenként ismétlődtek.
Az LPT J1555−5631 jelű objektumot végül az úgynevezett hosszú periódusú tranziens rádióforrások (LPT-k) közé sorolták.
Mik lehetnek a különös objektumok?
A hosszú periódusú tranziens rádióforrásokat csak az elmúlt néhány évben ismerték fel a csillagászok. Jellemzőjük, hogy erős rádiójeleket sugároznak, amelyek között hosszú, akár többórás szünetek is lehetnek. Eddig nagyjából egy tucat ilyen objektumot fedeztek fel a Tejútrendszerben, de pontos természetüket még nem sikerült meghatározni.
A kutatók jelenleg három lehetséges magyarázatot vizsgálnak:
- a pulzárokat,
- a magnetárokat
- és a fehér törpéket.
A pulzárok rendkívül gyorsan forgó neutroncsillagok, amelyek rádiósugárzása keskeny nyalábokban terjed a világűrben. Forgásuk miatt a sugárzás egy világítótorony körbeforduló fényéhez hasonlóan szabályos időközönként válik láthatóvá a rádióteleszkópok számára. A magnetárok szintén neutroncsillagok, de rendkívül erős mágneses térrel rendelkeznek. Mágneses terük átrendeződése nagy energiájú sugárzáskitöréseket válthat ki.
A probléma az, hogy a most vizsgált rádióforrások a neutroncsillagokhoz képest rendkívül lassan pulzálnak. Ilyen hosszú periódusok mellett a hagyományos pulzárok nehezen tudnának rádiósugárzást létrehozni.
A lehetőségek számba vételekor a fehér törpék szintén szóba kerültek. Ezek a csillagmaradványok lassabban foroghatnak, és ha egy másik csillaggal kettős rendszert alkotnak, kölcsönhatásuk erőteljes rádiójeleket hozhat létre. Néhány hosszú periódusú rádióforrást már sikerült ilyen rendszerhez kötni, az viszont továbbra sem világos, hogy valamennyi hasonló jelenség mögött fehér törpék állnak-e.
Egy szokatlan részlet árulkodhat az objektum természetéről
Az LPT J1555−5631 nem egyetlen rádióimpulzust bocsátott ki 62,2 percenként, hanem minden ciklusban kettőt. Az egyik hosszabb, a másik rövidebb ideig tartott, de mindkettő megközelítőleg azonos csúcsfényességet ért el.
A két impulzus polarizációja is eltért egymástól. Az egyik esetében a rádióhullámok elektromos térerősség-vektora az egyik irányban, a másiknál pedig az ellenkező irányban forgott.
A kutatók szerint ez arra utal, hogy a rádiósugárzás az objektum két mágneses pólusának közeléből származik.
A megfigyelések alapján a forgástengely és a mágneses tengely csaknem merőleges lehet egymásra.
Csakhogy az impulzusok elhelyezkedése nem pontosan felel meg annak, amit egy egyszerű mágneses tér esetében várnánk. A két impulzus között ugyanis nem 180, hanem csupán 165,4 fokos eltérést mértek a forgási ciklusban. A különbség azt jelezheti, hogy az objektum mágneses tere a feltételezettnél jóval összetettebb szerkezetű.
Miért hallgatnak el váratlanul a rádióforrások?
A legnagyobb kérdés az, hogy ezek az objektumok miért sugároznak egy ideig rendkívül szabályosan, majd miért szűnnek meg hirtelen a rádiókitörések.
Az LPT J1555−5631 az első megfigyelések óta nem adott életjelet magáról, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy végleg elhallgatott.
A korábban felfedezett GCRT J1745−3009 jelű forrás például többször is aktívvá vált, és két másik hasonló objektumnál is megfigyeltek ismétlődő aktivitást. Hyman szerint a rádiósugárzás megjelenése és megszűnése összefügghet az objektum magnetoszférájával, vagyis azzal a környező térséggel, amelyet a mágneses tere ural.
A kérdés megválaszolásához azonban további megfigyelésekre lesz szükség. A kutatók abban bíznak, hogy újabb hosszú periódusú rádióforrások felfedezésével sikerül közös tulajdonságokat azonosítaniuk, amelyek alapján meghatározhatják, milyen égitestek hozzák létre a különös jeleket.
A kutatás eredményeit a The Astrophysical Journal című tudományos folyóiratban publikálták.