Egy csaknem 1800 éves, érintetlen római kori sír került elő a romániai Konstancában, egy lakóépület építését megelőző régészeti feltárás során. A kőszarkofágban egy 1–3 éves korában elhunyt gyermek maradványait találták meg, számos temetkezési melléklettel együtt. A felfedezésről a Konstancai Nemzeti Történeti és Régészeti Múzeum (MINAC), valamint a román kulturális minisztérium számolt be.
A sírt a város Flămânda nevű részén fedezték fel. Constantin Băjenaru és Cătălin Nopcea régészek október 22-én figyeltek fel az érintetlen szarkofágra, amelyet ezt követően kiemeltek és múzeumi létesítménybe szállítottak.
A szarkofágot október 27-én nyitották fel a múzeum régészei és restaurátorai. A kőkoporsó belsejében egy szögek nélkül összeállított fakoporsót találtak.
A szakemberek a temetkezést a Kr. u. 2–3. századra datálják. A sír az ókori Tomis temetőjének északi részén, egy jelentős korabeli út közelében helyezkedett el.
Játékokat is találtak a római kori sírban
A román kulturális minisztérium tájékoztatása szerint a gyermek a halálakor 1–3 éves lehetett. A mintegy 63 centiméter hosszú csontváz viszonylag jó állapotban maradt fenn, a koponya környékén pedig hajtincseket is találtak. A gyermek testét textíliákba burkolták, a temetkezési eljárást a szakemberek a mumifikáláshoz hasonlították.
A sírban számos személyes tárgyat és temetkezési mellékletet fedeztek fel. Ezek között két agyagjáték is volt: egy kakas és egy kerekeken guruló kis ló. Mindkét tárgyon festéknyomokat azonosítottak. A régészek emellett két bronzkarkötőt, egy csontgombot, mágikus szimbólumokkal díszített aranyfóliát, valamint két bronzból készült bullát is találtak. Utóbbiak olyan védelmező amulettek voltak, amelyeket a római gyermekek a gonosz szellemek távol tartására viseltek.
A sírból virágfüzérek, növényi maradványok és textildarabok is előkerültek. A szakemberek egy zsinórt is azonosítottak, amelyet feltehetően a kerekeken guruló játék ló húzására használhattak.
A sír lezárása segítette a leletek fennmaradását
A minisztérium szerint a szarkofág gondos lezárása jelentős szerepet játszott a különösen sérülékeny anyagok megőrzésében.
A mészkőből készült fedelet ólomkapcsokkal és vízhatlan habarccsal rögzítették, így a sír belsejében olyan szerves anyagok is fennmaradhattak, amelyek normál körülmények között az évszázadok során lebomlottak volna.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy a felfedezett tárgyak nemcsak a római kori temetkezési szokásokról, hanem az ókorban élt emberek mindennapjairól is értékes információkat nyújtanak.
A minisztérium közleménye szerint a sírmellékletek egy korán véget ért gyermekkor emlékét őrzik, és arról tanúskodnak, hogy a temetkezést nagy gondossággal készítették elő.
A gyermek személyazonossága, szüleinek kiléte és halálának oka egyelőre ismeretlen.
További vizsgálatok várnak a különleges leletekre
A Konstancai Nemzeti Történeti és Régészeti Múzeum a bukovinai és jászvásári restaurátorműhelyekkel együttműködve dolgozik a fakoporsó és a sérülékeny textíliák megőrzésén.
A múzeum szakemberei szerint a felfedezés jelentőségét elsősorban az adja, hogy a szarkofág érintetlen állapotban maradt fenn, és a temetkezési mellékletek eredeti elhelyezkedése is vizsgálható.
A további kutatások új információkkal szolgálhatnak a római kori Tomis temetkezési szokásairól, valamint a sírban talált tárgyak készítéséről és felhasználásáról.
További fotók a Konstancai Nemzeti Történeti és Régészeti Múzeum oldalán találhatók.