Egy csaknem 1800 éves, érintetlen római kori sír került elő a romániai Konstancában, egy lakóépület építését megelőző régészeti feltárás során. A kőszarkofágban egy 1–3 éves korában elhunyt gyermek maradványait találták meg, számos temetkezési melléklettel együtt. A felfedezésről a Konstancai Nemzeti Történeti és Régészeti Múzeum (MINAC), valamint a román kulturális minisztérium számolt be.

Az 1800 éves római kori sír feltárása során számos különleges tárgy került elő Romániában

Fotó: Konstancai Nemzeti Történeti és Régészeti Múzeum

A sírt a város Flămânda nevű részén fedezték fel. Constantin Băjenaru és Cătălin Nopcea régészek október 22-én figyeltek fel az érintetlen szarkofágra, amelyet ezt követően kiemeltek és múzeumi létesítménybe szállítottak.

A szarkofágot október 27-én nyitották fel a múzeum régészei és restaurátorai. A kőkoporsó belsejében egy szögek nélkül összeállított fakoporsót találtak.

A szakemberek a temetkezést a Kr. u. 2–3. századra datálják. A sír az ókori Tomis temetőjének északi részén, egy jelentős korabeli út közelében helyezkedett el.

Játékokat is találtak a római kori sírban A román kulturális minisztérium tájékoztatása szerint a gyermek a halálakor 1–3 éves lehetett. A mintegy 63 centiméter hosszú csontváz viszonylag jó állapotban maradt fenn, a koponya környékén pedig hajtincseket is találtak. A gyermek testét textíliákba burkolták, a temetkezési eljárást a szakemberek a mumifikáláshoz hasonlították. A sírban számos személyes tárgyat és temetkezési mellékletet fedeztek fel. Ezek között két agyagjáték is volt: egy kakas és egy kerekeken guruló kis ló. Mindkét tárgyon festéknyomokat azonosítottak. A régészek emellett két bronzkarkötőt, egy csontgombot, mágikus szimbólumokkal díszített aranyfóliát, valamint két bronzból készült bullát is találtak. Utóbbiak olyan védelmező amulettek voltak, amelyeket a római gyermekek a gonosz szellemek távol tartására viseltek. A sírból virágfüzérek, növényi maradványok és textildarabok is előkerültek. A szakemberek egy zsinórt is azonosítottak, amelyet feltehetően a kerekeken guruló játék ló húzására használhattak.

A sír lezárása segítette a leletek fennmaradását

A minisztérium szerint a szarkofág gondos lezárása jelentős szerepet játszott a különösen sérülékeny anyagok megőrzésében.