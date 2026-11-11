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maradvány

Elveszett településre bukkantak a kutatók: elképesztő kincseket rejtett

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Egy új lakópark építésének előkészítése során olyan maradványokra bukkantak a régészek, amelyek egy térség eddig kevéssé ismert múltjáról árulkodnak. A mintegy 2000 éves római település feltárásakor épületek nyomai és különleges fémtárgyak is előkerültek.
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maradványépülettelepülés

Eddig ismeretlen, mintegy 2000 éves római település maradványait fedezték fel Wales északkeleti részén, a Flintshire megyében található Mancot közelében. A régészeti felfedezésre 2025 decemberében, egy 300 lakásos lakópark építését megelőző vizsgálatok során került sor.

római település
A Walesben feltárt, mintegy 2000 éves római településen épületmaradványokat és számos fémtárgyat találtak. Fotó: SEBAHATDIN ZEYREK / ANADOLU

A Castle Green Homes megbízásából dolgozó Heneb walesi régészeti szervezet szakemberei geofizikai mérésekkel azonosították a föld alatt rejtőző építményeket, majd az építkezés megkezdése előtt feltárták a lelőhelyet.

Római település került elő: 2000 éves épületeket találtak

Az ásatások egy római kori brit ipari település maradványait hozták felszínre. 

A régészek épületek nyomait, telekhatárokat és vízelvezető rendszereket azonosítottak.

A település feltehetően több korszakon keresztül fejlődött. A legkorábbi, fából épült házak egy része akár a vaskor végéről is származhatott, ezeket pedig a Kr. u. 3. századra hosszúkás, közel téglalap alakú épületek váltották fel.

A kutatók szerint a település nyugati irányban, a mai Big Mancot területe alatt is folytatódhat.

A felfedezés azért különösen jelentős, mert a közeli Chesterben egykor a Deva Victrix nevű jelentős római légióstábor működött, Flintshire ezen részéről azonban korábban kevés római kori emlék volt ismert.

Különleges római fémtárgyak is előkerültek

A lelőhely egyik legérdekesebb eredménye a szokatlanul nagy mennyiségű római fémtárgy felfedezése.

A régészek számos különböző fibulát, vagyis a ruházat összefogására használt díszes ruhakapcsoló tűt találtak.

A feltárt bizonyítékok arra utalnak, hogy a település lakói maguk is készíthették ezeket a tárgyakat. A helyi műhelyek feltehetően egy nagyobb termelési és ellátási hálózat részeként működtek, amely a környék lakosságát és Chestert is kiszolgálhatta.

A leletek jelenleg részletes vizsgálaton és restauráláson esnek át. Ezt követően a Flintshire Museum Services gyűjteményébe kerülnek, és a tervek szerint a közeljövőben a nagyközönség számára is bemutatják őket.

A felfedezés újabb bizonyítéka lehet annak, hogy a római kori Wales települései és gazdasági kapcsolatai jóval összetettebbek voltak, mint azt korábban feltételezték.

 

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