Elveszett településre bukkantak a kutatók: elképesztő kincseket rejtett

Eddig ismeretlen, mintegy 2000 éves római település maradványait fedezték fel Wales északkeleti részén, a Flintshire megyében található Mancot közelében. A régészeti felfedezésre 2025 decemberében, egy 300 lakásos lakópark építését megelőző vizsgálatok során került sor.

A Walesben feltárt, mintegy 2000 éves római településen épületmaradványokat és számos fémtárgyat találtak. Fotó: SEBAHATDIN ZEYREK / ANADOLU

A Castle Green Homes megbízásából dolgozó Heneb walesi régészeti szervezet szakemberei geofizikai mérésekkel azonosították a föld alatt rejtőző építményeket, majd az építkezés megkezdése előtt feltárták a lelőhelyet.

Római település került elő: 2000 éves épületeket találtak

Az ásatások egy római kori brit ipari település maradványait hozták felszínre.

A régészek épületek nyomait, telekhatárokat és vízelvezető rendszereket azonosítottak.

A település feltehetően több korszakon keresztül fejlődött. A legkorábbi, fából épült házak egy része akár a vaskor végéről is származhatott, ezeket pedig a Kr. u. 3. századra hosszúkás, közel téglalap alakú épületek váltották fel.

A kutatók szerint a település nyugati irányban, a mai Big Mancot területe alatt is folytatódhat.

A felfedezés azért különösen jelentős, mert a közeli Chesterben egykor a Deva Victrix nevű jelentős római légióstábor működött, Flintshire ezen részéről azonban korábban kevés római kori emlék volt ismert.

Különleges római fémtárgyak is előkerültek

A lelőhely egyik legérdekesebb eredménye a szokatlanul nagy mennyiségű római fémtárgy felfedezése.

A régészek számos különböző fibulát, vagyis a ruházat összefogására használt díszes ruhakapcsoló tűt találtak.

A feltárt bizonyítékok arra utalnak, hogy a település lakói maguk is készíthették ezeket a tárgyakat. A helyi műhelyek feltehetően egy nagyobb termelési és ellátási hálózat részeként működtek, amely a környék lakosságát és Chestert is kiszolgálhatta.

A leletek jelenleg részletes vizsgálaton és restauráláson esnek át. Ezt követően a Flintshire Museum Services gyűjteményébe kerülnek, és a tervek szerint a közeljövőben a nagyközönség számára is bemutatják őket.

A felfedezés újabb bizonyítéka lehet annak, hogy a római kori Wales települései és gazdasági kapcsolatai jóval összetettebbek voltak, mint azt korábban feltételezték.