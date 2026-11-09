Világszenzáció: a világ földtani csodái közé került egy magyar hegy

A HUN-REN közleménye szerint a Nemzetközi Geológiai Tudományos Unió a magyarországi bazalt tanúhegyet – a Ság-hegyet – is beválasztotta a most kihirdetett „Harmadik 100” helyszín közé. A rangos összeállítás 47 ország olyan földtani különlegességeit mutatja be, amelyek kiemelkedő tudományos értéket képviselnek, vagy fontos szerepet játszottak a földtudományok fejlődésében.

A mintegy 5,5 millió éves Ság-hegy felkerült az IUGS földtani örökségi listájára. (Illusztráció.)

Fotó: Wikimedia Commons/Derzsi Elekes Andor

A Ság-hegy felterjesztését a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézete kezdeményezte. A munkában Németh Károly vulkanológus is fontos szerepet vállalt, a helyszínt pedig Szarka László Csaba mutatta be a portugáliai Geoheritage 2026 konferencián.

A Ság-hegy belsejében egy ősi vulkán története tárul fel

A Ság-hegy mintegy 5,5 millió éves bazaltvulkáni tanúhegy. Működése heves robbanásokkal kezdődött, majd kürtők, salakkúpok és lávafolyások alakultak ki. Az utolsó szakaszban lávató töltötte fel a vulkán belsejét, ennek kihűlésével jöttek létre a jellegzetes bazaltorgonák.

A 20. századi bányászat csaknem öt évtized alatt körülbelül 12 méterrel csökkentette a hegy magasságát. A beavatkozás ugyan átformálta a tájat, de egyúttal láthatóvá tette a vulkán belsejében megőrződött szerkezeteket.

A helyszín a geofizika történetében is fontos: Eötvös Loránd és munkatársai 1891-ben itt próbálták ki először terepen az Eötvös-féle torziós mérleget. A műszer később a geofizikai kőolajkutatás egyik úttörő eszközévé vált.