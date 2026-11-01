Hátborzongató felvételt tett közzé a NASA: kísérteties alakok tűntek fel a zölden izzó égbolt alatt

A sarki fény különleges látványát örökítették meg Izland északkeleti részén, a geotermikus aktivitásáról ismert Hverir térségében. A NASA által bemutatott felvételen a zöldesen ragyogó égbolt előtt hatalmas gőz- és gázoszlopok emelkednek a magasba, mintha egy tudományos-fantasztikus film jelenete elevenedne meg.

Sarki fény: horrorfilmbe illő jelenetet fotóztak a Földön. (Illusztráció) Fotó: unsplash.com

Sarki fény és kísérteties gőzoszlopok Izlandon

A különleges természeti jelenség hátterében két egymástól független folyamat áll. A földből feltörő gőz és gáz a térség vulkanikus aktivitásának következménye, míg az égbolton megjelenő zöldes fény a Nap tevékenységéhez kapcsolódik.

A naptevékenység által kiváltott geomágneses viharok során a Föld mágneses terében található nagy energiájú részecskék a felső légkörbe jutnak. A magas földrajzi szélességeken ezek a folyamatok hozzák létre a látványos sarki fényt.

A Hverir területén található fumarolákból, vagyis vulkáni gáz- és gőzkibocsátó nyílásokból felszálló oszlopok különösen látványossá teszik a jelenséget. A csillagos égbolt előtt gomolygó gőz a zöld fényben szinte természetfeletti alakzatokat rajzol ki.

A következő időszakban is feltűnhet a sarki fény

A NASA szerint a Földön továbbra is jelentős a sarkifény-aktivitás, mivel a Nap aktivitási ciklusa még csak a maximumot követő csökkenő szakasz elején jár.

Ez azt jelenti, hogy a következő időszakban is kialakulhatnak látványos fényjelenségek az éjszakai égbolton, bár azok megfigyelhetősége a naptevékenységtől és a földrajzi elhelyezkedéstől is függ.

Az amerikai űrkutatási hivatal a különleges felvétellel a halloween hangulatát is megidézte, hiszen a gőzoszlopok és a zölden világító égbolt együtt valóban egy kísérteties világ benyomását keltik.