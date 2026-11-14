Meglepő titkok derültek ki a gyönyörű császárné és a magyar miniszterelnök kapcsolatáról

Sissi, vagyis Erzsébet osztrák császárné és Andrássy Gyula gróf kapcsolata nemcsak a történelmi találgatások miatt érdekes. A Smithsonian Magazine történelmi áttekintése szerint a császárné magyarok iránti rokonszenve és Andrássyhoz fűződő személyes viszonya az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés előkészítésében is szerepet játszhatott.

Sissi különleges kapcsolatot ápolt a magyar gróffal. Fotó: AFP

Sissi és Andrássy Gyula: szerelem vagy politikai szövetség?

Erzsébet már Andrássy megismerése előtt érdeklődött a magyar kultúra iránt, sőt magyarul is megtanult. A két történelmi személyiség 1866-ban találkozott először.

A császárné állítólag már ekkor egyértelművé tette, mennyire fontos számára Magyarország sorsa. Egy neki tulajdonított kijelentés szerint az olaszországi kudarcok fájdalmat okoztak neki, Magyarország nehézségeit viszont szinte elviselhetetlennek érezte.

Andrássy szintén rendkívül nagyra becsülte Erzsébetet. Egy alkalommal úgy nyilatkozott róla, hogy

nincs hozzá fogható nő a világon.

A történészek között azonban továbbra is vita tárgya, hogy kapcsolatuk romantikus természetű volt-e, vagy szoros barátság és politikai szövetség kötötte össze őket.

Brigitte Hamann történész és Sissi-életrajzíró szerint Erzsébet életének egyetlen más időszakában sem írt olyan hosszú leveleket Ferenc Józsefnek, mint amikor Magyarország és Andrássy politikai elképzelései kerültek előtérbe.

A császárné olyan határozottan képviselte álláspontját, hogy levelei Hamann értékelése szerint már-már zsarolással értek fel.

Ferenc Józsefnek is engednie kellett

Az 1867-es kiegyezés létrehozta az Osztrák–Magyar Monarchiát, amelyben Magyarország jelentős belpolitikai önállóságot kapott.

Michael Wohlfart, a bécsi Sisi Múzeum kurátora szerint Erzsébet politikai közbenjárása végül visszaütött: Ferenc József a kívánságának teljesítése után világossá tette, hogy többé nem kívánja bevonni a politikai életbe.

A szakértő ugyanakkor úgy véli, hogy

a kiegyezés Sissi közreműködése nélkül is létrejött volna, legfeljebb később.

A császárné és Andrássy kapcsolata így a magyar történelem egyik különleges fejezete maradt. A fennmaradt beszámolók szoros kötődésről és politikai együttműködésről tanúskodnak, titkos szerelmi viszonyukat azonban nem bizonyítják.