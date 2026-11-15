Elképesztő felvételek: történelmi manővert hajtott végre Elon Musk űrhajója – videó

Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX szombaton először hajtotta végre sikeresen egy világűrből visszatérő Starship űrhajó befogását.

Sikeresen tért vissza a SpaceX rakétája - Fotó: RICARDO ARDUENGO / AFP

A rozsdamentes acélból készült űreszköz függőleges helyzetben ereszkedett vissza a texasi indítóálláshoz, ahol az indítótorony óriási mechanikus karjai a levegőben megfogták.

A látványos műveletet a SpaceX munkatársai kitörő örömmel fogadták, Musk pedig gratulált csapatának.

A siker ugyanakkor nem volt teljes.

A pénteki indítás után a rakéta első fokozata meghibásodott, majd a Mexikói-öböl felett megsemmisült. A SpaceX eredetileg mindkét rakétaegységet szerette volna visszafogni.

SpaceX: először kapták el a világűrből visszatérő Starshipet

A 124 méter magas rakétarendszer péntek délután indult a SpaceX texasi bázisáról.

A Starship felső fokozata sikeresen pályára állt, és 26 fejlett Starlink-műholdat bocsátott ki.

Az űrhajó mintegy 265 kilométeres magasságban összesen 14 alkalommal kerülte meg bolygónkat, miközben élő felvételeket közvetített a világűrből.

A vállalat tájékoztatása szerint az űrhajó rendszerei, köztük a visszatéréshez nélkülözhetetlen hővédő pajzs is megfelelően működtek.

A SpaceX 2023 óta tizenöt teljes méretű Starship-tesztet hajtott végre, de ez mindössze a második alkalom volt, hogy az űrhajó Föld körüli pályára állt.

A Hold és a Mars meghódításához is fontos az áttörés

A NASA üdvözölte a sikeres visszatérést.

Az amerikai űrügynökség a Starship segítségével szeretne később űrhajósokat juttatni a Hold felszínére az Artemis-program keretében.

A SpaceX számára a visszatérő űreszközök újrafelhasználhatósága kulcsfontosságú, mert jelentősen csökkentheti az űrrepülések költségeit.

Elon Musk hosszabb távú tervei között pedig egy marsi város létrehozása is szerepel.

A pénteki meghibásodás pontos okát még vizsgálják. A vállalat szerint az első fokozat hajtóművei túl korán álltak le, ezért a rendszer automatikusan a tenger felé irányította a rakétát, majd megsemmisítette.