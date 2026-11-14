Lángokba borult a SpaceX Starship rakétája: kudarcba fulladt a történelmi manőver

A BBC szerint a 124 méter magas Starship (SpaceX) pénteken, helyi idő szerint 16.45-kor sikeresen elindult a texasi Boca Chicában található Starbase indítóállásról.

SpaceX

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A tervek szerint a Super Heavy nevű alsó rakétafokozatot körülbelül hat és fél perccel a felszállás után a kilövőtorony hatalmas, mechanikus karjai fogták volna be.

A SpaceX azonban megszakította a manővert, és

a rakétafokozatot az óceán felé irányította, ahol az lángok között ért vizet.

A vállalat a közvetítés során hangsúlyozta, hogy a biztonság minden esetben elsőbbséget élvez, különösen az olyan manővereknél, amelyeket még tesztelnek.

SpaceX: lángokba borult a Starship alsó fokozata

Miközben az alsó fokozat befogása elmaradt, a Ship nevű felső rakétafokozat folytatta útját az űrbe.

Feladata 26 műhold telepítése, amelyek a SpaceX nagy sebességű internetkapcsolatot biztosító Starlink-hálózatához csatlakoznak.

A tervek szerint a Ship 14 alkalommal kerüli meg a Földet, majd a felszállás után 22 és fél órával visszatérhet az indítótoronyhoz.

A SpaceX szombaton, helyi idő szerint körülbelül 15:15-kor dönthet arról, hogy megkísérli-e a felső fokozat befogását.

A Super Heavy fokozatot korábban három tesztrepülés során már sikerült elkapni a torony mechanikus karjaival, a felső fokozatot azonban még soha.

A vállalat csak az űrben végzett állapotfelmérés után dönt a manőverről. Ha problémát észlelnek, a Shipet az óceánba irányíthatják.

A NASA holdprogramja szempontjából is fontos a teszt

A SpaceX hosszú távú célja, hogy a Starship mindkét fokozata újra felhasználható legyen, ami jelentősen csökkenthetné az űrrepülések költségeit.

A fejlesztés a NASA tervei szempontjából is meghatározó, mivel a Starship egyik változatával szállítanának űrhajósokat a Hold felszínére.

Az amerikai űrügynökség 2028-ban szeretne ismét embereket juttatni a Holdra, a program megvalósításához azonban a Starship további fejlesztésére van szükség.