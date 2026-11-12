Évtizedekig rossz helyen keresték Stonehenge egyik legnagyobb titkát a kutatók – új részletek derültek ki

- Hol található Stonehenge?
- Mikor és kik építették Stonehenge-et?
- Honnan származnak Stonehenge hatalmas kövei?
- Mi Stonehenge egyik legnagyobb rejtélye?
- Újabb felfedezést tettek Stonehenge eredetével kapcsolatban.
Évtizedek óta próbálják megfejteni a tudósok Stonehenge egyik legnagyobb rejtélyét, most azonban egy új kutatás ismét megkérdőjelezte a korábbi elképzeléseket. A világhírű őskori építmény közepén fekvő, hattonnás kőtömb eredete továbbra is ismeretlen, ám a legfrissebb geológiai vizsgálatoknak köszönhetően a kutatók már pontosabban tudják, hol érdemes keresniük a választ – olvasható a The Independent cikkében.
Az Angliában, a Salisbury-síkságon található Stonehenge építése több szakaszban, időszámításunk előtt 3000 és 1600 között zajlott. Az újkőkori közösségek által emelt hatalmas kőépítmény eredete és rendeltetése máig számos kérdést vet fel. A kutatók most az úgynevezett oltárkő származását próbálják tisztázni.
A mintegy 4,9 méter hosszú homokkőtömbről több mint egy évszázadon át azt feltételezték, hogy Wales nyugati részéről került a helyszínre. Később azonban egy új elmélet szerint Skócia északkeleti részéből szállíthatták oda, akár több száz kilométeres távolságból.
Fordulat Stonehenge köveinek rejtélyében
Egy nemzetközi kutatócsoport, Duncan Pirrie professzor vezetésével az eddigi legrészletesebb geológiai vizsgálatnak vetette alá Stonehenge oltárkövét. Elemezték a kőzet szerkezetét, ásványi és kémiai összetételét, majd összehasonlították az eredményeket a skóciai Orcadian-medence kőzeteivel.
A kutatók azonban nem találtak olyan lelőhelyet a vizsgált térségben, amelynek kőzetei minden lényeges tulajdonságukban megegyeztek volna az oltárkővel.
Pirrie a Daily Mailnek elmondta, hogy a keresés most elsősorban Észak-Angliára, Dél-Skóciára és Skócia középső részére összpontosul. Ugyanakkor Északkelet-Skócia egyes területein további vizsgálatokra van szükség, ezért a teljes régiót még nem lehet végleg kizárni. A szakemberek elsősorban olyan homokkőlelőhelyeket keresnek, amelyek összetétele megfelelhet az oltárkő különleges ásványi jellemzőinek.
Hogyan kerülhetett egy hattonnás kőtömb Stonehenge-be?
A kő eredetének megfejtése nemcsak a régészek és geológusok számára lenne fontos. Arra is választ adhatna, milyen távolságból és mekkora erőfeszítéssel szállították az őskori emberek a hatalmas építőelemeket.
Stonehenge kisebb, úgynevezett kékkövei például mintegy 225 kilométerre, Nyugat-Walesből származnak. A nagyobb, sarsen néven ismert köveket ezzel szemben viszonylag közeli területekről szállíthatták a monumentális építményhez.
Az oltárkő különösen érdekes, mert pontos származási helyét még nem sikerült meghatározni, és könnyen lehet, hogy az őskori építők rendkívül hosszú utat tettek meg vele.
Duncan Pirrie szerint hajlamosak vagyunk alábecsülni az újkőkori emberek képességeit. Egy hattonnás kőtömb nagy távolságra történő mozgatása ugyanis jelentős mérnöki tudást és szervezőkészséget igényelt, jóval a modern szállítóeszközök megjelenése előtt.
A Stonehenge-nél is ősibb építményt tártak fel Csehországban
Csehországban egy 6500 éves rituális központot vizsgálnak, amelynek bejáratait feltehetően a Nap és a Hold ciklusaihoz igazították. Ez az őskori szentély több mint ezer évvel régebbi, mint a világhírű Stonehenge.