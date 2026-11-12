Évtizedekig rossz helyen keresték Stonehenge egyik legnagyobb titkát a kutatók – új részletek derültek ki

Hol található Stonehenge?

Mikor és kik építették Stonehenge-et?

Honnan származnak Stonehenge hatalmas kövei?

Mi Stonehenge egyik legnagyobb rejtélye?

Újabb felfedezést tettek Stonehenge eredetével kapcsolatban.

Évtizedek óta próbálják megfejteni a tudósok Stonehenge egyik legnagyobb rejtélyét, most azonban egy új kutatás ismét megkérdőjelezte a korábbi elképzeléseket. A világhírű őskori építmény közepén fekvő, hattonnás kőtömb eredete továbbra is ismeretlen, ám a legfrissebb geológiai vizsgálatoknak köszönhetően a kutatók már pontosabban tudják, hol érdemes keresniük a választ – olvasható a The Independent cikkében.

Stonehenge hattonnás oltárkövének eredete még rejtély. (illusztráció) Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az Angliában, a Salisbury-síkságon található Stonehenge építése több szakaszban, időszámításunk előtt 3000 és 1600 között zajlott. Az újkőkori közösségek által emelt hatalmas kőépítmény eredete és rendeltetése máig számos kérdést vet fel. A kutatók most az úgynevezett oltárkő származását próbálják tisztázni.