Napokon belül lezuhan a NASA űrtávcsöve, de senki sem tudja, hol ér földet

A NASA Swift űrtávcsövét még 2004 novemberében állították Föld körüli pályára. Az űrteleszkóp az elmúlt több mint húsz évben főként a világegyetem legnagyobb robbanásait, a gammakitöréseket kutatta, de emellett számos kozmikus objektumot és jelenséget is megfigyelt. Főként három műszerre támaszkodott: egy kifejezetten gammakitörésekre kalibrált távcsőre, egy röntgentávcsőre és egy ultraibolya tartományban működő teleszkópra.

A NASA Swift űrteleszkópja főleg az univerzum legnagyobb robbanásait, a gammakitöréseket kutatta

Fotó: NASA’s Goddard Space Flight Center

Miért fog lezuhanni a Swift űrtávcső?

A NASA október 20-án közölte, hogy az obszervatórium pályája megváltozott, és már csak 275 kilométer magasan kering. A mintegy másfél tonnás űreszközt ebben a magasságban már egyre erősebben fékezi a légellenállás. A Swift ezért biztonsági üzemmódba kapcsolt, a földi irányítók pedig ennek megfelelően leállították az űreszköz működését. A közelmúltban egy robotizált eszközzel próbálták nagyobb magasságba emelni a távcsövet, a pályamódosítási kísérlet azonban kudarcot vallott. A Swift emiatt irányítatlanul lép majd be a légkörbe. Egyelőre nem lehet pontosan megmondani, mikor és hol történik meg a visszatérés.

Egyre több űreszköz zuhan vissza a légkörbe

Darren McKnight, a Föld körüli objektumokat figyelő LeoLabs szakértője szerint az elmúlt öt évben megtízszereződött a földi légkörbe visszatérő mesterséges objektumok száma. Ennek egyik oka, hogy egyre több műhold kering alacsony Föld körüli pályán, ezzel párhuzamosan pedig a műholdak cseréje is gyakoribbá vált.

McKnight úgy véli, a Swift nagy része el fog égni, a kisebb darabok pedig nem fogják veszélyeztetni senkinek a testi épségét. Nem kizárható azonban, hogy a röntgen- és optikai távcső néhány belső alkatrésze túléli a légköri visszatérést. A szakértő hozzátette:

nem a Swift jelenti a fő problémát, hanem az a hosszú távú tendencia, hogy egyre több nagy tömegű objektum ragad Föld körüli pályán.

Hogyan fog megsemmisülni a Swift űrtávcső?

Dean Sladen repülőmérnök szerint a Swift várhatóan 120 kilométer magasan kezd majd szétesni. A légkör sűrűbb rétegeiben az űreszköz előtt lévő levegő erősen felhevül, a műhold izzani kezd, majd először a napelemek, később az antennák szakadnak le. Körülbelül 78 kilométeres magasságban a fő szerkezet is darabokra hullik. A kutatóeszköz anyagának jelentős része ekkor megolvad vagy elpárolog.