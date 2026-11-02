Napokon belül lezuhan a NASA űrtávcsöve, de senki sem tudja, hol ér földet

A NASA Swift űrtávcsövét még 2004 novemberében állították Föld körüli pályára. Az űrteleszkóp az elmúlt több mint húsz évben főként a világegyetem legnagyobb robbanásait, a gammakitöréseket kutatta, de emellett számos kozmikus objektumot és jelenséget is megfigyelt. Főként három műszerre támaszkodott: egy kifejezetten gammakitörésekre kalibrált távcsőre, egy röntgentávcsőre és egy ultraibolya tartományban működő teleszkópra.
Miért fog lezuhanni a Swift űrtávcső?
A NASA október 20-án közölte, hogy az obszervatórium pályája megváltozott, és már csak 275 kilométer magasan kering. A mintegy másfél tonnás űreszközt ebben a magasságban már egyre erősebben fékezi a légellenállás. A Swift ezért biztonsági üzemmódba kapcsolt, a földi irányítók pedig ennek megfelelően leállították az űreszköz működését. A közelmúltban egy robotizált eszközzel próbálták nagyobb magasságba emelni a távcsövet, a pályamódosítási kísérlet azonban kudarcot vallott. A Swift emiatt irányítatlanul lép majd be a légkörbe. Egyelőre nem lehet pontosan megmondani, mikor és hol történik meg a visszatérés.
Egyre több űreszköz zuhan vissza a légkörbe
Darren McKnight, a Föld körüli objektumokat figyelő LeoLabs szakértője szerint az elmúlt öt évben megtízszereződött a földi légkörbe visszatérő mesterséges objektumok száma. Ennek egyik oka, hogy egyre több műhold kering alacsony Föld körüli pályán, ezzel párhuzamosan pedig a műholdak cseréje is gyakoribbá vált.
McKnight úgy véli, a Swift nagy része el fog égni, a kisebb darabok pedig nem fogják veszélyeztetni senkinek a testi épségét. Nem kizárható azonban, hogy a röntgen- és optikai távcső néhány belső alkatrésze túléli a légköri visszatérést. A szakértő hozzátette:
nem a Swift jelenti a fő problémát, hanem az a hosszú távú tendencia, hogy egyre több nagy tömegű objektum ragad Föld körüli pályán.
Hogyan fog megsemmisülni a Swift űrtávcső?
Dean Sladen repülőmérnök szerint a Swift várhatóan 120 kilométer magasan kezd majd szétesni. A légkör sűrűbb rétegeiben az űreszköz előtt lévő levegő erősen felhevül, a műhold izzani kezd, majd először a napelemek, később az antennák szakadnak le. Körülbelül 78 kilométeres magasságban a fő szerkezet is darabokra hullik. A kutatóeszköz anyagának jelentős része ekkor megolvad vagy elpárolog.
A Swift szerkezetének nagy részét alumínium, vezetékek és elektronikai alkatrészek alkotják. Ezek várhatóan már a visszatérés korai fázisában megsemmisülnek.
- A felszínt legnagyobb eséllyel a kisebb, sűrű és hőálló anyagokból készült alkatrészek érik el.
Sladen szerint a hat nehéz reakciókeréknek van a legnagyobb esélye arra, hogy túlélje a légköri visszatérést. Ezeket a forgó lendkerekeket az űreszköz irányának szabályozására használták. A műszerek ellenállóbb elemei, például egyes lencsék és tükrök szintén elérhetik a felszínt. A Swift egyik berendezésében található, mintegy 52 ezer apró ólomlapkából álló maszk ugyanakkor szinte biztosan megolvad.
A szakértő szerint összességében legfeljebb néhány kisebb, megperzselődött törmelékdarab érheti el a földfelszínt.
Hol csapódhatnak be a maradványok?
A Swift pályája az északi és a déli 21. szélességi kör közötti sávban húzódik. Bár ezt a sávot jórészt óceánok borítják, a műhold Afrika, Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint Latin-Amerika lakott területei felett is elrepül. Azt egyelőre nem tudni pontosan, hová csapódhatnak be az esetlegesen megmaradó darabok, de a szakértők szerint a legnagyobb eséllyel a vízbe hullanak.
Nem várható sem személyi sérülés, sem anyagi kár
Bár Sladen tudomása szerint nincs olyan nyilvános elemzés, amely kifejezetten a Swift zuhanásával foglalkozna, ez nem jelenti azt, hogy a NASA ne végzett volna számításokat. Mivel az űrügynökség előírásai kimondják, hogy a lezuhanó űrszemét okozta sérülés kockázata legfeljebb egy a tízezerhez lehet, biztosra vehető, hogy a Swifttel is elvégezték ezt a vizsgálatot. A NASA és a LeoLabs egyaránt úgy látja, hogy a hamarosan légkörbe lépő kutatóeszköz nem jelent majd veszélyt az emberekre.
Már a műholdak tervezésénél számolnak a visszatéréssel
Napjaink egyik legégetőbb kérdése, hogy mi történik az élettartamuk végén járó űreszközökkel. Egyes műholdakban marad annyi üzemanyag, hogy a lakott területektől távol, az óceán felett irányíthassák őket a légkörbe. Más űreszközök tervezésénél olyan anyagokat választanak, amelyek a zuhanás során teljesen megsemmisülnek. Ez a „design for demise” néven ismert tervezési elv (magyarul: „légköri megsemmisülésre optimalizált tervezés”) a jövőben létfontosságú lesz, mivel a rengeteg műhold miatt egyre több az irányítatlan visszatérés.